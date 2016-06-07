Стоит ли брать ипотечный кредит, если вы старше 50-ти лет?

Предположим, что вам 50 лет и вы задаете себе такой вопрос: “Не слишком ли я стар, чтобы брать ипотечный кредит
?” Конечно же, ответ на ваш вопрос является отрицательным. Тем не менее, есть множество факторов, которые будут существенно влиять на воплощение в жизнь подобной задачи.
Несколько десятилетий назад считалось, что фактически каждый человек выйдет на пенсию
в 60-65 лет. Сейчас же, 75% всего американского населения планирует работать и после пенсионного возраста. Другими словами, если вам сейчас 50 лет, то, вероятно у вас все еще имеется в запасе достаточно рабочего времени. Следует, выплата всей ипотеки не будет для вас проблемой.
Но ни в коем случае не подумайте, что вам не стоит обращать внимание на свой собственный возраст. Вам уже не 20 лет… Это означает, что заработать деньги вам будет в какой-то мере сложнее.
Тем не менее, вот список вещей, о которых вы должны подумать перед тем, как брать ипотечный кредит в преклонном возрасте.
С какой целью вы хотите приобрести новое жилье?
Одной из самых важных вещей, о которых вы должны подумать перед покупкой нового жилья, является цель данной покупки
. Вы хотите отдать большую квартиру своим детям, а самим переехать в более маленькую? Или же наоборот, вы желаете переехать в "дом своей мечты"?
Все зависит только от вас, ваших денег и желаний. Лично я считаю первый ход развития событий очень грамотным, ведь таким образом вы сделаете лучше жизнь своим детям (у которых уже есть своя семье), да и себе ее упростите. Согласитесь, в старости намного проще содержать двухкомнатную квартиру, нежели четырехкомнатную.
С другой стороны, если у вас имеется достаточно денег и вы знаете, что в ближайшем будущем никаких проблем с заработком денег
у вас не будет, то покупка “дома вашей мечты” тоже не является глупой идеей. Только помните, что рано или поздно вы состаритесь до такой степени, что даже ходить не сможете, не то что жилье свое убирать… Тогда вам придется нанимать уборщицу или же просить своих детей/внуков помогать вам с уборкой.
Найдите подходящую ипотеку
Как всем известно, у каждой ипотеки имеется определенный срок выплаты
и годовые проценты
. Согласитесь, что брать ипотеку в возрасте 50-ти лет на срок в 30 лет – не очень хорошая идея. Зачастую в подобных ситуациях клиентам рекомендуют брать ипотеку на 15 лет. Так же, вам следует обсудить с банковским консультантом такие “моменты”, как годовой процент и минимально-допустимый срок выплаты ипотеки.
Но помните, что прежде чем выяснять все нюансы насчет ипотеки, вам необходимо подобрать подходящий банк
. Вы должны быть уверены, что через те же 10 лет выбранный вами банк не прекратит свою работу. Иначе, вы можете попасть в очень неудобную ситуацию.
Мой вам совет – постарайтесь выплатить ипотеку, пока вы еще работаете, ведь будучи пенсионером у вас вряд ли найдется достаточно денег на выплату ипотеки.
Учитывайте расположение вашего жилья
Многим известно, что цены на недвижимость варьируются в зависимости от того, в каком районе она располагается. Жить в районе для богачей или людей среднего достатка – это решать лишь вам и вашему кошельку. Так же важно учитывать, что неподалеку от вашего жилья должны находиться такие важные торговые точки
, как продуктовый магазин, аптека и т.п.
Учитывайте все свои потребности и остальные нюансы, а только потом берите ипотеку. Будет неприятно, если вы купите вроде бы неплохую квартиру, а потом окажется, что большая половина ваших соседей – наркоманы…
Есть ли у вас вещи важнее, чем покупка нового жилья?
Сколько бы у вас не было денег, необходимо помнить, что главное в жизни – это здоровье
. Если ваш близкий человек (или вы сами) в скором времени будет нуждаться в дорогостоящем медицинском лечении, то ни о какой покупке жилья и речи быть не может! Нельзя экономить на здоровье своей семьи.
Лишь после того, как вы позаботитесь о собственном здоровье и здоровье своей семьи, вы можете думать о покупке нового жилья. Только не подумайте, что такие вещи, как новая машина, новый 4K телевизор и т.п. могут быть важнее недвижимости. Важнее недвижимости лишь здоровье, ведь все остальное по сравнению с ним – мелочи.
Как часто у вас бывают гости?
Если у вас гости бывают несколько раз в неделю, то будет разумно приобрести, допустим, четырехкомнатную квартиру – дабы ваши гости чувствовали себя комфортно и не испытывали лишних неудобств
. Если же в вашем доме очень редко бывают гости, то большую квартиру покупать смысла попросту нет, ведь двухкомнатной вам будет достаточно.
Подходящее ли сейчас время для покупки нового жилья?
Существует множество факторов
, которые могут осложнить
для вас процесс покупки нового жилья
. Состояние экономики вашей страны влияет на цену потенциального жилья, потому, в случае кризиса будет разумнее подождать и поднакопить деньги. Если же согласно прогнозам, состояние экономики вашей страны со временем будет лишь ухудшаться, то лучше сделать покупку сейчас, нежели через определенное время втридорога.
Заключение
Не слушайте тех людей, которые говорят, что в 50 лет ваша жизнь лишается множества возможностей, а тем более – покупки нового жилья. Если учитывать всевозможные нюансы и иметь цель, то у вас обязательно все получится
. Ставьте себе цели и идите к ним, не обращая внимание на мнение масс!
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Автор: Kaneki
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