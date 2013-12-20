официальная p2p биржа обмена wmr на яндекс и обратно

у Вебмани с давних пор есть биржа для обмена между ее пользователями. http://emoney.exchanger.ru
проценты там дешевле чем в обменниках, правда она не моментальная, зависит от того когда контрагент выйдет на связь и переведет деньги. Но там есть постоянные люди кто постоянно меняет
из плюсов.
1)тарифы дешевле чем в обменках
например направление
https://www.bestchange.ru/wmr-to-yandex-money.html
https://www.bestchange.ru/yandex-money-to-wmr.html
2)вероятность кидка нулевая, пока вы сами не поставите галочку, что пришли деньги, контрагент денег не получит.
3)Можно самому поставить несколько заявок и ждать, возможно так будет еще дешевле обмен.
из минусов
1)обмен не моментальный, зависит от контрагента.некоторые контрагенты постоянно онлайн.
2) кошели строго привязанные, обмен между не привязанными кошельками не происходит.