Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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официальная p2p биржа обмена wmr на яндекс и обратно

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Старый Сегодня, 12:20
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.06.2016
Сообщений: 14
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
официальная p2p биржа обмена wmr на яндекс и обратно
у Вебмани с давних пор есть биржа для обмена между ее пользователями. http://emoney.exchanger.ru
проценты там дешевле чем в обменниках, правда она не моментальная, зависит от того когда контрагент выйдет на связь и переведет деньги. Но там есть постоянные люди кто постоянно меняет

из плюсов.
1)тарифы дешевле чем в обменках
например направление

https://www.bestchange.ru/wmr-to-yandex-money.html
https://www.bestchange.ru/yandex-money-to-wmr.html

2)вероятность кидка нулевая, пока вы сами не поставите галочку, что пришли деньги, контрагент денег не получит.

3)Можно самому поставить несколько заявок и ждать, возможно так будет еще дешевле обмен.

из минусов
1)обмен не моментальный, зависит от контрагента.некоторые контрагенты постоянно онлайн.

2) кошели строго привязанные, обмен между не привязанными кошельками не происходит.
Wmr-Yandex на форуме  
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Метки
webmoney
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:29
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