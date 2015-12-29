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За год компания WOG увеличила число зарядок для электромобилей в Украине в 30 раз!

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Имя: Максим
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Регистрация: 20.01.2016
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За год компания WOG увеличила число зарядок для электромобилей в Украине в 30 раз!

Доброго времени, друзья!

Рад сообщить, вам что украинский рынок электротранспорта, включая автомобили и инфраструктуру, достаточно быстро развивался в 2016 году. Текущий же начался с того, что один из крупнейших топливных ритейлеров WOG объявил о планах на увеличение количества зарядных станций для электромобилей с 10 до 300. Об этом сообщил гендиректор «Вог Ритейл» Сергей Корецкий на пресс-конференции компании, передает профильное издание «ЦТС».

Проект WOG реализует совместно с партнером, который занимается импортом электромобилей в Украину. Назвать компанию Корецкий отказался. Редакции AIN.UA удалось узнать, что партнером компании является фирма «АвтоЭнтерпрайз«. Ее директор Дмитрий Никонов подтвердил это, добавив, что бюджет проекта составит $1 млн. Эти средства будет вкладывать исключительно его предприятие.

Общее количество заправок WOG составляет около 500. Таким образом, более половины локаций компании до конца 2017 года будут оборудованы зарядными станциями. При этом, 30 из планируемых 300 точек будут предназначены для скоростной зарядки. Использование обычных станций будет бесплатным, а скоростных — платным. Как сообщил Корецкий, стоимость зарядки будет «невысокой».

«Для компании WOG это имиджевый проект, направленный на поддержание лояльности наших клиентов. В то же время мы рассчитываем, что пока электрокар заряжается, водитель выпьет наш вкусный кофе или съесть хот-дог», — прокомментировали в пресс-службе компании.

Для удобства автомобилистов в топливной компании планируют добавить в мобильное приложение информацию о местонахождении зарядных станций.

В общем, в стране насчитывается около 400 зарядных станций, из которых порядка 25 — скоростные. Если проект WOG будет реализован в полной мере, то он значительно улучшит инфраструктуру для электромобилей в стране. Последних в Украине, как сообщалось ранее, насчитывается около 3 000.

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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