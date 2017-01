Анна Чернобай Профессионал

Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 1,282 Благодарностей: 507 КП: 0.393

Борьба за децентрализацию — эксклюзивное интервью с координатором Ethereum Classic



Примечательно, что еще в мае прошлого года Виталик Бутерин заявлял о необходимости разделения биткоина на Core и Classic. Ирония состоит в том, что вряд ли основатель Ethereum на тот момент мог представить, что приблизительно через три месяца такое разделение произойдет в его проекте. Еще любопытнее, что это разделение произошло не в результате раскола во мнениях о технических аспектах Ethereum, как это может произойти в результате спора о размере блока биткоина. Появление двух Ethereum произошло прежде всего по идеологическим противоречиям внутри сообщества.



О том, как появился Ethereum Classic и как происходило его становление в индустрии, редакция ForkLog поговорила с координатором проекта Arvicco.



ForkLog: Привет! С момента появления Ethereum Classic прошло уже почти полгода. Расскажи, что было самым сложным после запуска параллельной цепочки? Ведь в сообществе очень по разному отнеслись к появлению еще одного Ethereum.



Arvicco: Самым сложным было выстоять первые два дня после форка Ethereum, нарушившего принципы блокчейна в интересах инвесторов The DAO, когда сторонники бэйлаут-форка вовсю трубили о полной и безоговорочной победе и поздравляли друг друга с удачным хардфорком. На тот момент у нас оставалось менее 1% майнеров, и очень мало людей вообще знали о том, что оригинальный блокчейн Ethereum продолжает существовать.





Исторический график роста вычислительной мощности сети Ethereum Classic по данным etcchain.com



Исторический график роста вычислительной мощности сети Ethereum по данным etherscan.io



ForkLog: После запуска Ethereum Classic удалось получить серьезную поддержку не только от майнеров и достаточно непубличных представителей сообщества, но и таких заметных и влиятельных людей как Барри Силберт, Чендлер Гуо, Чарльз Хоскинсон. Команда как-то специально работала над этим или поддержка пришла сама?



Arvicco: Как говорится, «В начале было слово». И словом этим был Манифест Крипто-децентралистов, который заложил идеологическую основу всего движения Ethereum Classic. Весь последующий прогресс ETC основывался на том, что люди узнавали об идеологии сообщества и его принципах, и эти принципы оказывались им близки. Вплоть до того, что некоторые из них чувствовали потребность внести свой вклад в движение. Именно так ETC приобрел своих влиятельных сторонников, поддержку майнеров, инвесторов и бирж.



ForkLog: Кстати о команде. Сколько человек на сегодняшний день работает над Ethereum Classic? Кто они?



Arvicco: Поскольку ETC является настоящим децентрализованным движением, подобным биткоину, довольно сложно точно ответить на этот вопрос. Сколько людей входит в «Команду биткоина»? Следует ли включать сюда всех, кто независимо вносит свой вклад в его успех, или только активных контрибьюторов Bitcoin Core?



Так же и с Ethereum Classic. Командный Slack ETC насчитывает 1680 участников, а Github организация ETC — 36 контрибьюторов. Как и в случае с биткоином, нет никакой формальной иерархии: люди вносят свой вклад там, где считают необходимым, и приобретают репутацию и влияние в сообществе в случае, если их усилия приносят успех. Это может быть разработка, написание документации или маркетинговых материалов, организация различных мероприятий, создание майнинг-ферм, информационная поддержка и т.п. Люди, занимающиеся различными проектами в рамках сообщества, координируются и поддерживают друг друга не потому, что обязаны, а потому что они объединены общим интересом — добиться успеха Ethereum Classic.



ForkLog: Одним из самых противоречивых моментов в появлении Ethereum Classic стал инцидент с биржами. Многих смутило внезапное появление новой монеты на Poloniex (администрация не уведомила пользователей о планах добавить ETC). Было ли это сделано специально и почему?



Arvicco: Никакого «инцидента с биржами» не было. Вернее сказать, он существует лишь в головах конспирологов из числа фанатов ETH, которые до сих пор уверены, что появление ETC — результат коварного заговора, а не следствие раскола Etherum-сообщества, часть которого категорически отвергла предательство принципов блокчейна. Некоторые биржи просто быстро увидели в появлении «альтернативного Ethereum» большую бизнес-возможность. Как оказалось, совсем не напрасно — дневной оборот по ETC в первую неделю торгов превзошел все остальные криптовалюты в истории, включая BTC. До сих пор ETC стабильно входит в пятерку самых активно торгующихся альткоинов.



Статистика по объемам торгов и рыночной капитализации Ethereum Classic по данным coinmarketcap за первые три месяца существования проекта



ForkLog: Еще немного о биржах. Некоторые биржи не только не добавили ETC, но и не выдали монеты своим пользователям, объясняя это тем, что монет уже нет, якобы их кто-то вывел. По этому поводу в сообществе также было много споров. Как ты видишь ситуацию, что на самом деле произошло?



Arvicco: Здесь тоже нет никакого секрета. Разработчики Ethereum, которые в спешке готовили код для «DAO-форка», были так уверены в полном его успехе, что не позаботились включить в свой код защиту от воспроизведения транзакций. Это можно было бы легко сделать, просто изменив формат транзакций, но они этого не сделали. В результате, полного разделения сетей не произошло: все транзакции ETH попадали в сеть ETC и могли выполняться в ней, и наоборот. То есть, если кто-то выводил ETH с биржи, одновременно с этим с биржи могло несанкционированно «утечь» аналогичное количество ETC.



Защититься от данной проблемы можно, выполнив специальные технические мероприятия по «разделению монет» и в дальнейшем всегда используя отдельные адреса для расчетов ETH и ETC. Некоторые биржи (в основном, крупные) имели необходимую техническую экспертизу, чтобы сохранить ETC от несанкционированной утечки, другие — нет. Никак не помогла в данной ситуации и позиция Ethereum Foundation, которая после форка публично и настойчиво рекомендовала пользователям и биржам «просто игнорировать ETС».



В первые дни после форка незащищенные биржи стали жертвами многократной «атаки воспроизведения» при выводе ETH, в результате чего они потеряли ETC пользователей и соответственно не смогли их выплатить.



ForkLog: Очевидно, что без Ethereum не было бы и Ethereum Classic. Насколько мне известно, в какой-то момент ты очень положительно относился к Ethereum и оценивал его перспективы достаточно высоко. В какой момент твое отношение изменилось? Ведь наверняка ситуация с The DAO и последующим хардфорком стала неким окончательным триггером.



Arvicco: Я с самого начала считал проект Ethereum одним из важнейших в развитии блокчейн-технологий и выводе их на новый уровень в плане воздействия на окружающий мир и общество. Ресурс bitnovosti.com очень много сделал для популяризации Ethereum в русскоязычном пространстве, опубликовав десятки статей на эту тему, задолго до того как она стала модной.



Мое отношение стало меняться по мере того, как я начал осознавать, что вместо того, чтобы развиваться в децентрализованное движение, проект движется в направлении централизации в области принятия любых решений, и в некоторых аспектах, можно даже сказать, перерождается в некий «культ личности». Хардфорк просто стал кульминацией этой тенденции, ставшей совершенно очевидной. Именно подобная концентрация власти принимать решения сделала возможным нарушение принципов блокчейна, конфискацию и перераспределение средств, что принципиально невозможно в распределенном мире биткоина.



ForkLog: Как ты в целом оцениваешь дальнейшие перспективы форкнутого Ethereum?



Arvicco: Я считаю, что сама возможность нарушения неизменности истории блокчейна, допустимость в ETH конфискаций и перераспределений (которые сторонники ETH именуют стыдливым эвфемизмом «некорректное изменение состояния блокчейна») подрывает базовый value proposition Ethereum. Напомню, что лозунг Ethereum — это «децентрализованная платформа умных контрактов: приложений, которые исполняются в точности как они запрограммированы, без возможности прерывания, цензуры, мошенничества или вмешательства третьих сторон». Как ни смешно, этот лозунг по-прежнему красуется на самом видном месте сайта форкнутого Ethereum, хотя в результате форка DAO каждое второе слово в нем является ложью!



Если нет гарантии «выполнения кода в точности как он написан, без возможности прерывания, цензуры или вмешательства третьих сторон», то само существование распределенной платформы для исполнения смарт-контрактов теряет всякий смысл.



Гораздо проще и дешевле получить тот же результат, не городя огород с неэффективной, бесконечно избыточной системой достижения вычислительного консенсуса, которой является блокчейн. Поэтому нет никакого смысла использовать блокчейн ETH, если системе требуется неизменность истории, устойчивость к цензуре или вмешательству третьих лиц, поскольку для подавляющего большинства приложений, которым действительно необходим блокчейн, эти требования являются существенными. По мере того, как эта простая истина будет доходить до разработчиков распределенных систем, перспективы форкнутого Ethereum никак нельзя назвать блестящими.



ForkLog: Одним из плюсов появления Ethereum Classic можно назвать сам факт появления альтернативы Ethereum как платформы для работы с умными контрактами и децентрализованными приложениями. Ощущается ли вокруг проекта спрос со стороны разработчиков, которые хотели бы выпускать токены или делать свои приложения на базе Ethereum Classic? Мне известно об отдельных случаях, когда приложение разворачивалось одновременно в двух сетях, но, возможно, кто-то отдает предпочтение именно оригинальной цепочке?



Arvicco: Поскольку с технической точки зрения сети эквивалентны, любой код разработанный для Ethereum будет с тем же успехом выполняться и в сети ETC. Действительно, есть примеры успешного деплоймента приложений в обеих сетях, например Etherization. Мы ожидаем, что и другие ETH-проекты будут в дальнейшем двигаться в сторону мульти-деплоймента.



Есть и проекты, которые разместились (или собираются разместиться) исключительно в сети ETC, например, Stampery, Fundonomy или ETC Win. Как правило, разработчики выбирают ETC потому, что они считают неизменность истории и устойчивость к цензуре важнейшей характеристикой. Скажем, до нас доходили сведения о разработке приложений «серых рынков» нового поколения, не требующих доверия к третьим лицам, которые планируют размещение именно на ETC. Разработка таких приложений — это долгий процесс, но не исключено, что именно одно из них станет тем killer dApp, которые пока отсутствуют в Ethereum-экосистеме.



ForkLog: Кстати, насчет ETC Win. Что ты можешь о нем рассказать?



Arvicco: Насколько мне известно, это один из проектов китайского ETC-сообщества, который нацелен на создание децентрализованной биржи на основе смарт-контрактов. Они провели успешное ICO, собрав более миллиона ETC для финансирования разработки.



ForkLog: Разговаривая с координатором проекта, сложно удержаться от банального вопроса про цену криптовалюты. Какой будет цена ETC к концу 2017 года?



Arvicco: Принципиально не занимаюсь прогнозированием цены криптовалют. Тем не менее, я считаю, что рыночная потребность в «децентрализованной платформе умных контрактов: приложений, которые исполняются в точности так, как запрограммированы, без возможности прерывания, цензуры, мошенничества или вмешательства третьих сторон» объективно доказана, что и было выражено в высокой рыночной капитализации Ethereum до форка DAO. По мере того, как на рынке будет формироваться мнение о том, что именно Ethereum Classic наилучшим образом реализует это изначальное видение, я не вижу препятствий для того, чтобы рыночная капитализация ETC достигла подобных, или даже более высоких значений.



Источник С момента судьбоносного для Ethereum хардфорка, осуществленного с целью устранения последствий успешной атаки на The DAO, прошло уже около полугода, и страсти вокруг разделения на две цепочки поутихли. Значит, настало время еще раз трезво рассмотреть произошедшую ситуацию и поговорить о том, как обстоят дела с Ethereum Classic.Примечательно, что еще в мае прошлого года Виталик Бутерин заявлял о необходимости разделения биткоина на Core и Classic. Ирония состоит в том, что вряд ли основатель Ethereum на тот момент мог представить, что приблизительно через три месяца такое разделение произойдет в его проекте. Еще любопытнее, что это разделение произошло не в результате раскола во мнениях о технических аспектах Ethereum, как это может произойти в результате спора о размере блока биткоина. Появление двух Ethereum произошло прежде всего по идеологическим противоречиям внутри сообщества.Самым сложным было выстоять первые два дня после форка Ethereum, нарушившего принципы блокчейна в интересах инвесторов The DAO, когда сторонники бэйлаут-форка вовсю трубили о полной и безоговорочной победе и поздравляли друг друга с удачным хардфорком. На тот момент у нас оставалось менее 1% майнеров, и очень мало людей вообще знали о том, что оригинальный блокчейн Ethereum продолжает существовать.Как говорится, «В начале было слово». И словом этим был Манифест Крипто-децентралистов, который заложил идеологическую основу всего движения Ethereum Classic. Весь последующий прогресс ETC основывался на том, что люди узнавали об идеологии сообщества и его принципах, и эти принципы оказывались им близки. Вплоть до того, что некоторые из них чувствовали потребность внести свой вклад в движение. Именно так ETC приобрел своих влиятельных сторонников, поддержку майнеров, инвесторов и бирж.Поскольку ETC является настоящим децентрализованным движением, подобным биткоину, довольно сложно точно ответить на этот вопрос. Сколько людей входит в «Команду биткоина»? Следует ли включать сюда всех, кто независимо вносит свой вклад в его успех, или только активных контрибьюторов Bitcoin Core?Так же и с Ethereum Classic. Командный Slack ETC насчитывает 1680 участников, а Github организация ETC — 36 контрибьюторов. Как и в случае с биткоином, нет никакой формальной иерархии: люди вносят свой вклад там, где считают необходимым, и приобретают репутацию и влияние в сообществе в случае, если их усилия приносят успех. Это может быть разработка, написание документации или маркетинговых материалов, организация различных мероприятий, создание майнинг-ферм, информационная поддержка и т.п. Люди, занимающиеся различными проектами в рамках сообщества, координируются и поддерживают друг друга не потому, что обязаны, а потому что они объединены общим интересом — добиться успеха Ethereum Classic.Никакого «инцидента с биржами» не было. Вернее сказать, он существует лишь в головах конспирологов из числа фанатов ETH, которые до сих пор уверены, что появление ETC — результат коварного заговора, а не следствие раскола Etherum-сообщества, часть которого категорически отвергла предательство принципов блокчейна. Некоторые биржи просто быстро увидели в появлении «альтернативного Ethereum» большую бизнес-возможность. Как оказалось, совсем не напрасно — дневной оборот по ETC в первую неделю торгов превзошел все остальные криптовалюты в истории, включая BTC. До сих пор ETC стабильно входит в пятерку самых активно торгующихся альткоинов.Здесь тоже нет никакого секрета. Разработчики Ethereum, которые в спешке готовили код для «DAO-форка», были так уверены в полном его успехе, что не позаботились включить в свой код защиту от воспроизведения транзакций. Это можно было бы легко сделать, просто изменив формат транзакций, но они этого не сделали. В результате, полного разделения сетей не произошло: все транзакции ETH попадали в сеть ETC и могли выполняться в ней, и наоборот. То есть, если кто-то выводил ETH с биржи, одновременно с этим с биржи могло несанкционированно «утечь» аналогичное количество ETC.Защититься от данной проблемы можно, выполнив специальные технические мероприятия по «разделению монет» и в дальнейшем всегда используя отдельные адреса для расчетов ETH и ETC. Некоторые биржи (в основном, крупные) имели необходимую техническую экспертизу, чтобы сохранить ETC от несанкционированной утечки, другие — нет. Никак не помогла в данной ситуации и позиция Ethereum Foundation, которая после форка публично и настойчиво рекомендовала пользователям и биржам «просто игнорировать ETС».В первые дни после форка незащищенные биржи стали жертвами многократной «атаки воспроизведения» при выводе ETH, в результате чего они потеряли ETC пользователей и соответственно не смогли их выплатить.Я с самого начала считал проект Ethereum одним из важнейших в развитии блокчейн-технологий и выводе их на новый уровень в плане воздействия на окружающий мир и общество. Ресурс bitnovosti.com очень много сделал для популяризации Ethereum в русскоязычном пространстве, опубликовав десятки статей на эту тему, задолго до того как она стала модной.Мое отношение стало меняться по мере того, как я начал осознавать, что вместо того, чтобы развиваться в децентрализованное движение, проект движется в направлении централизации в области принятия любых решений, и в некоторых аспектах, можно даже сказать, перерождается в некий «культ личности». Хардфорк просто стал кульминацией этой тенденции, ставшей совершенно очевидной. Именно подобная концентрация власти принимать решения сделала возможным нарушение принципов блокчейна, конфискацию и перераспределение средств, что принципиально невозможно в распределенном мире биткоина.Я считаю, что сама возможность нарушения неизменности истории блокчейна, допустимость в ETH конфискаций и перераспределений (которые сторонники ETH именуют стыдливым эвфемизмом «некорректное изменение состояния блокчейна») подрывает базовый value proposition Ethereum. Напомню, что лозунг Ethereum — это «децентрализованная платформа умных контрактов: приложений, которые исполняются в точности как они запрограммированы, без возможности прерывания, цензуры, мошенничества или вмешательства третьих сторон». Как ни смешно, этот лозунг по-прежнему красуется на самом видном месте сайта форкнутого Ethereum, хотя в результате форка DAO каждое второе слово в нем является ложью!Если нет гарантии «выполнения кода в точности как он написан, без возможности прерывания, цензуры или вмешательства третьих сторон», то само существование распределенной платформы для исполнения смарт-контрактов теряет всякий смысл.Гораздо проще и дешевле получить тот же результат, не городя огород с неэффективной, бесконечно избыточной системой достижения вычислительного консенсуса, которой является блокчейн. Поэтому нет никакого смысла использовать блокчейн ETH, если системе требуется неизменность истории, устойчивость к цензуре или вмешательству третьих лиц, поскольку для подавляющего большинства приложений, которым действительно необходим блокчейн, эти требования являются существенными. По мере того, как эта простая истина будет доходить до разработчиков распределенных систем, перспективы форкнутого Ethereum никак нельзя назвать блестящими.Поскольку с технической точки зрения сети эквивалентны, любой код разработанный для Ethereum будет с тем же успехом выполняться и в сети ETC. Действительно, есть примеры успешного деплоймента приложений в обеих сетях, например Etherization. Мы ожидаем, что и другие ETH-проекты будут в дальнейшем двигаться в сторону мульти-деплоймента.Есть и проекты, которые разместились (или собираются разместиться) исключительно в сети ETC, например, Stampery, Fundonomy или ETC Win. Как правило, разработчики выбирают ETC потому, что они считают неизменность истории и устойчивость к цензуре важнейшей характеристикой. Скажем, до нас доходили сведения о разработке приложений «серых рынков» нового поколения, не требующих доверия к третьим лицам, которые планируют размещение именно на ETC. Разработка таких приложений — это долгий процесс, но не исключено, что именно одно из них станет тем killer dApp, которые пока отсутствуют в Ethereum-экосистеме.Насколько мне известно, это один из проектов китайского ETC-сообщества, который нацелен на создание децентрализованной биржи на основе смарт-контрактов. Они провели успешное ICO, собрав более миллиона ETC для финансирования разработки.Принципиально не занимаюсь прогнозированием цены криптовалют. Тем не менее, я считаю, что рыночная потребность в «децентрализованной платформе умных контрактов: приложений, которые исполняются в точности так, как запрограммированы, без возможности прерывания, цензуры, мошенничества или вмешательства третьих сторон» объективно доказана, что и было выражено в высокой рыночной капитализации Ethereum до форка DAO. По мере того, как на рынке будет формироваться мнение о том, что именно Ethereum Classic наилучшим образом реализует это изначальное видение, я не вижу препятствий для того, чтобы рыночная капитализация ETC достигла подобных, или даже более высоких значений.

Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить! На правах рекламы

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Новости хайп индустрии, рефбек выше на HyipStat.top|Инвестирую тут MONHYIP!|Bestinvestor.ru-Как получить прибыль?|Лучшие инвест идеи на 2017г|Кто пользуется Bitcoin нуженэтот сервис(!)|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub __________________