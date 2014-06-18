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ВОСЕМЬ МИЛЛИАРДЕРОВ ВЛАДЕЮТ ТЕМ ЖЕ СОСТОЯНИЕМ, ЧТО И 3,6 МЛРД ЧЕЛОВЕК

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Старый Сегодня, 12:03
#1
Интересующийся
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 09.01.2017
Сообщений: 30
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ВОСЕМЬ МИЛЛИАРДЕРОВ ВЛАДЕЮТ ТЕМ ЖЕ СОСТОЯНИЕМ, ЧТО И 3,6 МЛРД ЧЕЛОВЕК
Восемь богатейших людей планеты в совокупности владеют тем же состоянием, что и 3,6 млрд человек, представляющих самую бедную половину человечества, согласно отчету, опубликованному неправительственной организацией Oxfam. Этот отчет совпал по времени с проведением Всемирного экономического форума в Давосе, где ведущие бизнесмены и политики мира стараются выработать стратегию ответственного и чуткого подхода к управлению странами и бизнесами.

Отчет под названием «Экономика для 99 процентов» подчеркивает тот чудовищный разрыв между богатыми и бедными, который оказался намного глубже и тревожнее, чем предполагалось ранее. В 2015 году один процент богатейших людей планеты овладели значительной частью мирового богатства и до сих пор контролируют большую его часть, чем оставшиеся 99% населения. Именно концентрация значительных средств на верхушке пирамиды является причиной неудач в борьбе с искоренением нищеты.

Восемь миллиардеров, названных в отчете согласно списку богатейших людей планеты Forbes, опубликованному в марте 2016 года, и являются обладателями мировых богатств: Уоррен Баффет, основатель Microsoft Билл Гейтс, основатель Inditex Амансио Ортега, Карлос Слим из Мексики, основатель Amazon Джефф Безос, основатель Facebook Марк Цукерберг, сооснователь Oracle Ларри Эллисон и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

В отчете также критикуются корпорации, ставшие причиной неравенства и практикующие бизнес-модели, направленные на получение еще больших прибылей для и без того богатейших владельцев и управленцев высшего звена. Компании уходят от уплаты налогов, не повышают и даже занижают заработные платы рядовых сотрудников и ущемляют интересы подрядчиков вместо того, чтобы вносить свою лепту в экономику, которая справедливо распределяет блага.

Все увеличивающийся разрыв между богатыми и бедным стал причиной политических преобразований и нападок на истеблишмент в развитых странах мира, а также способствует росту популизма. Люди чувствуют, что исключены из системы распределения мировых благ, полученных в результате экономического роста, а потому в обществах рождается протест — об этом свидетельствует избрание Дональда Трампа президентом США и желание Великобритании покинуть Евросоюз, говорится в отчете Oxfam.

Для разрешения этой проблемы следует повышать уровень сотрудничества между странами мира для избежания налоговых манипуляций, которые обходятся бедным странам в 100 млрд долларов в год, а также апеллировать к сознательности богатейших людей планеты, дабы те честно обеспечивали рабочих достойным уровнем оплаты труда и платили налоги.

В отчете говорится, что мировые лидеры могут реструктурировать надломленные экономики, дабы они работали на пользу всем членам общества, обеспечивая условия для равноправного диалога работодателей и их сотрудников и способствуя тем самым сокращению разрыва между богатыми и бедными.
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