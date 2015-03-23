Стэнфорд запускает стипендиальную программу для украинцев!

Доброго времени, друзья!
С интересом сообщаю вам, что один из известнейших университетов мира — Стэнфорд — объявил о специальной программе для украинцев. Ее инициирует Центр демократии, развития и верховенства права Стэнфордского университета (CDDRL). Она называется The Ukrainian Emerging Leaders Program, это пилотный проект, если он станет успешным, программа заработает на постоянной основе.
Заявки на участие в программе принимаются до 15 февраля этого года, о результатах университет объявит уже в апреле 2017. Из всех кандидатов университет отберет трех участников. Они поедут в Кремниевую Долину на 10-месячный курс обучения уже в сентябре этого года. Каждому из участников полагается стипендия в $70 000, кроме того, университет покрывает расходы на релокейт. Спонсорами программы стали Western NIS Enterprise Fund, Святослав Вакарчук и Томаш Фиала.
В рамках программы стипендиаты смогут выбирать любые курсы, сами смогут конструировать программу обучения, будут знакомиться и работать с другими организациями по всему кампусу университета и во всей Долине, развивать собственные проекты.
Программа нацелена, прежде всего, на реформаторов, политиков, юристов, предпринимателей и создателей социальных проектов, лидеров общественных организаций. Кандидаты должны отвечать шести критериям:
Украинское гражданство и планы вернуться в Украину после окончания программы.
Возраст не моложе 28 лет.
Выдающиеся достижения в областях демократии, развития и верховенства права.
Не менее 5 лет опыта работы.
Не подходят кандидаты, которые фултайм обучаются в других вузах.
Рабочий уровень английского.
Программа появилась благодаря идее стипендиатов программы JSK Fellowship Александра и Екатерины Акименко. Обучаясь в Стэнфорде, они заметили, что здесь учится довольно мало украинцев и захотели как-то повлиять на эту ситуацию. «Мы брали курсы в Freeman Spogli Institute (FSI), общались там с преподавателями, и предложили им такую идею — она совпала с их собственными устремлениями», — рассказывает Александр. Он с женой создали концепцию этой программы, в университете ее первыми поддержали директор FSI Майкл Макфол и директор центра CDDRL Френсис Фукуяма.
«Украина — это государство, которое находится в процессе установления жизнеспособных демократических институтов и борьбы с коррупцией, а также — в центре геополитического напряжения. Стэнфорд может сыграть очень важную роль в создании там интеллектуального капитала», — заявил Фукуяма, комментируя запуск программы.
Подробнее о программе можно прочесть на сайте
, а также — в специальном гайде для участников.
Напомним, в начале января Forbes назвал украинца-основателя GitLab среди 30 лучших IT-предпринимателей года.
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим