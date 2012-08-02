Lonsdayl Интересующийся

Имя: Александр Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Другое Регистрация: 02.08.2012 Сообщений: 35 Благодарностей: 5 КП: 0.000

Ипотечный стартап Habito привлек £ 5,5 млн



Общий объем привлеченный инвестиций за круг серии А составил до £ 8, 2 млн. Хабито является частью растущей площадки PopTech, и состоит из финансовых и технических технологий, которые работают в ипотечном секторе.



Генеральный директор и основатель Хабито Дэн Хегарти сказал: "Кто-то на рынке ипотеки говорил мне, что за последние 12 месяцев было больше инноваций, чем за 10 предыдущих лет. Это общее ощущение на рынке. Финансовые технологии теперь в сфере недвижимости".



"Это очень тернистый и сложный путь, и здесь нет быстрых побед. У нас есть несколько радикальных идей о том, чего мы сможем добиться в ближайшие 12-24 месяца".



Хабито обеспечивает людей помощью в поиске и правильном выборе ипотеки. Дэн Хегарти прокомментировал ситуацию так: "Хабито — единственное место в интернете, куда можно прийти и в режиме реального времени получить онлайн совет по ипотечному кредиту и проверить рынок на лучшее предложение."







"Главное отличие в том, что мы сделали продукт для людей. Мы не только даем сравнение цен, но и предлагаем полный спектр услуг, вплоть до завершения сделки."



Весь процесс занимает на сайте до получаса, хотя сама ипотека может забрать больше времени — все зависит от поставщика услуги.



В настоящее время в стартапе работают 25 человек, и, как утверждает основатель, деньги пойдут на расширения продукта и команду инженеров компании.



Дэн Хегарти говорит: "Учитывая полное отсутствие цифровой инфраструктуры в ипотечной сфере, даже простые вещи требуют серьезных инженерных усилий. Мы должны расширить нашу команду довольно быстро и утолить наши амбиции."



В первом квартале 2017 года сайт планирует запустить инструмент для заключения договора в режиме онлайн и перестроить свои уведомления по займам в первом квартале 2017 года.



Trussle — главный конкурент Хабито, онлайн ипотечный брокер, стремится расти за счет партнерства с онлайн агентством недвижимости Zoomla. Хеггарти говорит: "Хабито также планирует расти за счет партнерских отношений. Компания находится на стадии переговоров со всеми возможными партнерами".



Хабито уже подписал соглашения с Perkbox, Experian и онлайн агентом по продаже недвижимости Settled and Hegarty.



Переведено специально для mmgp.ru В Лондоне, онлайн ипотечный сервис Habito привлек £ 5,5 млн от Ribbit Capital из Силиконовой долины и уже имеющихся инвесторов Mosaic Ventures.Общий объем привлеченный инвестиций за круг серии А составил до £ 8, 2 млн. Хабито является частью растущей площадки PopTech, и состоит из финансовых и технических технологий, которые работают в ипотечном секторе.Генеральный директор и основатель Хабито Дэн Хегарти сказал: "Кто-то на рынке ипотеки говорил мне, что за последние 12 месяцев было больше инноваций, чем за 10 предыдущих лет. Это общее ощущение на рынке. Финансовые технологии теперь в сфере недвижимости"."Это очень тернистый и сложный путь, и здесь нет быстрых побед. У нас есть несколько радикальных идей о том, чего мы сможем добиться в ближайшие 12-24 месяца".Хабито обеспечивает людей помощью в поиске и правильном выборе ипотеки. Дэн Хегарти прокомментировал ситуацию так: "Хабито — единственное место в интернете, куда можно прийти и в режиме реального времени получить онлайн совет по ипотечному кредиту и проверить рынок на лучшее предложение.""Главное отличие в том, что мы сделали продукт для людей. Мы не только даем сравнение цен, но и предлагаем полный спектр услуг, вплоть до завершения сделки."Весь процесс занимает на сайте до получаса, хотя сама ипотека может забрать больше времени — все зависит от поставщика услуги.В настоящее время в стартапе работают 25 человек, и, как утверждает основатель, деньги пойдут на расширения продукта и команду инженеров компании.Дэн Хегарти говорит: "Учитывая полное отсутствие цифровой инфраструктуры в ипотечной сфере, даже простые вещи требуют серьезных инженерных усилий. Мы должны расширить нашу команду довольно быстро и утолить наши амбиции."В первом квартале 2017 года сайт планирует запустить инструмент для заключения договора в режиме онлайн и перестроить свои уведомления по займам в первом квартале 2017 года.Trussle — главный конкурент Хабито, онлайн ипотечный брокер, стремится расти за счет партнерства с онлайн агентством недвижимости Zoomla. Хеггарти говорит: "Хабито также планирует расти за счет партнерских отношений. Компания находится на стадии переговоров со всеми возможными партнерами".Хабито уже подписал соглашения с Perkbox, Experian и онлайн агентом по продаже недвижимости Settled and Hegarty.

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