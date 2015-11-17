Prosvetlenniy



Имя: Максим Пол: Мужской Адрес: Одесская область Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 20.01.2016 Сообщений: 2,739 Благодарностей: 1,057 Записей в блоге: 7 КП: 0.371

Cтартапы Европы получили $12 млрд инвестиций за 2016 год!

Европейский стартап-рынок остается третьим в мире после США и Китая по объему привлеченных в стартапы инвестиций. За 2016 год компании региона привлекли около $12 млрд, сообщается в ежегодном отчете французского инвестбанка Clipperton и ресурса WhoGotFunded, попавшего в распоряжение TechCrunch. Общий объем инвестиций остался на том же уровне, что и в 2015 году.



Прошлый год отметился увеличением количества сделок объемом до $30 млн, что помогло компенсировать падение числа крупных раундов. «Количество транзакций очевидно на подъеме (рост на 40% в годовом измерении), что указывает на меньшее число крупных сделок, но и рост количества стартапов, которым потребуется акселерационные раунды в следующие 12-18 месяцев», — говорится в исследовании.



Аналитики также указывают на растущие аппетиты фондов прямых инвестиций, которые сделали несколько крупных вложений и запустили фонды, посвященные технологиям и быстрорастущим компаниям. На подъеме также пребывают прямые инвестиции со стороны корпораций.



Всего в 2016 году с европейскими стартапами было закрыто 943 сделки объемом от $1 до $10 млн, что более чем на 50% выше показателя предыдущего года. Их общий объем составил $3,6 млрд — аналогичная цифра и для сделок в диапазоне от $10 до $30 млн. Количество последних во втором полугодии 2016 также выросло на 16% в годовом измерении. «Наши данные показывают спад крупных раундов в 2016 году несмотря на активность фондов прямых инвестиций и корпораций. Потенциально, это здоровая пауза для феномена европейских единорогов», — отмечают исследователи.



Среди стран на европейском рынке продолжает доминировать Великобритания, чьи стартапы привлекли $4,1 млрд. Но это может изменится в процессе Брексита. До голосования о выходе из ЕС в первом полугодии объем инвестиции в технологические проекты вырос на 24%, а после референдума наблюдался небольшой спад. «Эта динамика требует внимательного мониторинга и реальное влияние Брексита все еще впереди», — отметили аналитики.



Второй крупнейшей стартап-экономикой является Франция. Ее компании получили $2,7 млрд, что на 22% больше показателя прошлого года. Объем инвестиций в стартапы нордических стран испытал 24% падение до $1,1 млрд. Проекты из Германии, Австрии и Швейцарии напротив продемонстрировали серьезный рост и привлекли $2,6 млрд.



Напомним, ранее мы публиковали материал о самых активных украинских инвесторах 2016 года. Они же оценили общий объем инвестиций, полученных отечественными проектами, в $50-100 млн. Это существенно ниже рекордного показателя в $130 млн за 2015 год.



Специально для mmgp.ru

Автор Котенко Максим Европейский стартап-рынок остается третьим в мире после США и Китая по объему привлеченных в стартапы инвестиций. За 2016 год компании региона привлекли около $12 млрд, сообщается в ежегодном отчете французского инвестбанка Clipperton и ресурса WhoGotFunded, попавшего в распоряжение TechCrunch. Общий объем инвестиций остался на том же уровне, что и в 2015 году.Прошлый год отметился увеличением количества сделок объемом до $30 млн, что помогло компенсировать падение числа крупных раундов. «Количество транзакций очевидно на подъеме (рост на 40% в годовом измерении), что указывает на меньшее число крупных сделок, но и рост количества стартапов, которым потребуется акселерационные раунды в следующие 12-18 месяцев», — говорится в исследовании.Аналитики также указывают на растущие аппетиты фондов прямых инвестиций, которые сделали несколько крупных вложений и запустили фонды, посвященные технологиям и быстрорастущим компаниям. На подъеме также пребывают прямые инвестиции со стороны корпораций.Всего в 2016 году с европейскими стартапами было закрыто 943 сделки объемом от $1 до $10 млн, что более чем на 50% выше показателя предыдущего года. Их общий объем составил $3,6 млрд — аналогичная цифра и для сделок в диапазоне от $10 до $30 млн. Количество последних во втором полугодии 2016 также выросло на 16% в годовом измерении. «Наши данные показывают спад крупных раундов в 2016 году несмотря на активность фондов прямых инвестиций и корпораций. Потенциально, это здоровая пауза для феномена европейских единорогов», — отмечают исследователи.Среди стран на европейском рынке продолжает доминировать Великобритания, чьи стартапы привлекли $4,1 млрд. Но это может изменится в процессе Брексита. До голосования о выходе из ЕС в первом полугодии объем инвестиции в технологические проекты вырос на 24%, а после референдума наблюдался небольшой спад. «Эта динамика требует внимательного мониторинга и реальное влияние Брексита все еще впереди», — отметили аналитики.Второй крупнейшей стартап-экономикой является Франция. Ее компании получили $2,7 млрд, что на 22% больше показателя прошлого года. Объем инвестиций в стартапы нордических стран испытал 24% падение до $1,1 млрд. Проекты из Германии, Австрии и Швейцарии напротив продемонстрировали серьезный рост и привлекли $2,6 млрд.Напомним, ранее мы публиковали материал о самых активных украинских инвесторах 2016 года. Они же оценили общий объем инвестиций, полученных отечественными проектами, в $50-100 млн. Это существенно ниже рекордного показателя в $130 млн за 2015 год.

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