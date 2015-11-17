Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,964 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Cтартапы Европы получили $12 млрд инвестиций за 2016 год!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:22
#1
Премиум
 
Аватар Prosvetlenniy
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Одесская область
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 2,739
Благодарностей: 1,057
Записей в блоге: 7
КП: 0.371
Cтартапы Европы получили $12 млрд инвестиций за 2016 год!

Европейский стартап-рынок остается третьим в мире после США и Китая по объему привлеченных в стартапы инвестиций. За 2016 год компании региона привлекли около $12 млрд, сообщается в ежегодном отчете французского инвестбанка Clipperton и ресурса WhoGotFunded, попавшего в распоряжение TechCrunch. Общий объем инвестиций остался на том же уровне, что и в 2015 году.

Прошлый год отметился увеличением количества сделок объемом до $30 млн, что помогло компенсировать падение числа крупных раундов. «Количество транзакций очевидно на подъеме (рост на 40% в годовом измерении), что указывает на меньшее число крупных сделок, но и рост количества стартапов, которым потребуется акселерационные раунды в следующие 12-18 месяцев», — говорится в исследовании.

Аналитики также указывают на растущие аппетиты фондов прямых инвестиций, которые сделали несколько крупных вложений и запустили фонды, посвященные технологиям и быстрорастущим компаниям. На подъеме также пребывают прямые инвестиции со стороны корпораций.

Всего в 2016 году с европейскими стартапами было закрыто 943 сделки объемом от $1 до $10 млн, что более чем на 50% выше показателя предыдущего года. Их общий объем составил $3,6 млрд — аналогичная цифра и для сделок в диапазоне от $10 до $30 млн. Количество последних во втором полугодии 2016 также выросло на 16% в годовом измерении. «Наши данные показывают спад крупных раундов в 2016 году несмотря на активность фондов прямых инвестиций и корпораций. Потенциально, это здоровая пауза для феномена европейских единорогов», — отмечают исследователи.

Среди стран на европейском рынке продолжает доминировать Великобритания, чьи стартапы привлекли $4,1 млрд. Но это может изменится в процессе Брексита. До голосования о выходе из ЕС в первом полугодии объем инвестиции в технологические проекты вырос на 24%, а после референдума наблюдался небольшой спад. «Эта динамика требует внимательного мониторинга и реальное влияние Брексита все еще впереди», — отметили аналитики.

Второй крупнейшей стартап-экономикой является Франция. Ее компании получили $2,7 млрд, что на 22% больше показателя прошлого года. Объем инвестиций в стартапы нордических стран испытал 24% падение до $1,1 млрд. Проекты из Германии, Австрии и Швейцарии напротив продемонстрировали серьезный рост и привлекли $2,6 млрд.

Напомним, ранее мы публиковали материал о самых активных украинских инвесторах 2016 года. Они же оценили общий объем инвестиций, полученных отечественными проектами, в $50-100 млн. Это существенно ниже рекордного показателя в $130 млн за 2015 год.

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!

Здесь может быть ваша реклама! Пишите в ЛС!)
ЧИТАЙТЕ МОЙ ТВИТЕР
Мое портфолио!
Prosvetlenniy на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
62% инвесторов PrivateFX получили прибыль в 2016 году OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 5 31.12.2016 00:54
Чемпионат Европы по футболу. Евро 2016. Mik Chel Спорт-Чат 350 13.07.2016 15:43
Финтех-стартапы Великобритании получили 1 млрд $ инвестиций в 2015 году VelgerMonitor Новости в мире финансов и инвестиций 4 28.04.2016 01:31
Первые в мире модульные Block Smartwatch получили $1,5 миллиона инвестиций VictorSamus Новости в мире финансов и инвестиций 6 18.11.2015 21:45
Чемпионат Европы 2016.Квалификация Flosstto Спорт-Чат 193 17.11.2015 10:50

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Анна Чернобай
Хакеры похитили личные данные американских военных моряков
От Анна Чернобай в разделе «Компьютерная безопасность»
Аватара нет
санди миллион на 10000000$
От aisulu в разделе «Покер»
Аватар Baron Mordo
USD/CHF
От Baron Mordo в разделе «Аналитика»
Аватар bizneser
Первый новый банк Великобритании Metro Bank переехал в частное облако
От bizneser в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар MyinvestBlog
12hash-12hash.com
От MyinvestBlog в разделе «HYIP от 61% в месяц»
Аватара нет
Новый инвестиционный продукт Коттеджный городок «7 ключей»
От 7springs в разделе «Недвижимость»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube