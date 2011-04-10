У охранника «Газпрома» украли унитаз за 200 тысяч рублей

В краже сотрудник службы безопасности холдинга подозревает мигрантов, которые проводили ремонт в его квартире.
Охранник "Газпрома" Максим Б. обратился в полицию в конце декабря. Как он рассказал правоохранителям, в его доме работали ремонтники, которые занимались отделкой дома в посёлке Сосенское в Новой Москве.
Сотрудник службы безопасности "Газпрома" вернулся домой и заметил, что никого из рабочих в его доме уже нет.
— Рабочие забрали с собой его унитаз и несколько деталей от сантехники. В квартире он не проживал, а купил её недавно, чтобы быстрее добираться до работы: в посёлке Сосенское расположено одно из учреждений "Газпрома". Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей, — рассказал источник Лайфа.
Сейчас правоохранители занимаются поиском работников, которые проводили ремонт в доме сотрудника службы безопасности холдинга. Известно, что все рабочие были мигрантами, контактов их на данный момент не найдено. Среди почти 400 фотографий жены охранника в соцсетях, ни на одной из них нет фотографии самого супруга. При этом, судя по снимкам, семья активно путешествует, посещая по нескольку курортов в год.
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