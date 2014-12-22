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Mitsubishi UFJ первым из крупных японских банков начнет активно использовать облако
Mitsubishi UFJ первым из крупных японских банков начнет активно использовать облако
Японский банк Mitsubishi UFJ Financial Group договорился с Amazon.com об использовании его «облачной» платформы для развития своей IT-системы, сообщает Nikkei. MUFG станет первым крупным японским банком, широко использующим облачные возможности.
Предполагается, что за пять лет облако обеспечит MUFG экономию 10 млрд иен ($87,2 млн) и ускорит развитие сервисов, связанных со сферой финансовых технологий.
Переход в облако MUFG начнет с сегментов рыночных исследований и финансовых технологий.
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ и другие подразделения MUFG располагают в настоящее время собственными дата-центрами. Переход в облако позволит группе создать единую IT-платформу, упростит разработку новых сервисов и т. д.
MUFG рассчитывает потратить сэкономленное на стратегические IT-инвестиции.
Источник - RNS