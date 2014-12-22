Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,959 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Mitsubishi UFJ первым из крупных японских банков начнет активно использовать облако

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:44
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,542
Благодарностей: 369
КП: 0.048
Mitsubishi UFJ первым из крупных японских банков начнет активно использовать облако
Mitsubishi UFJ первым из крупных японских банков начнет активно использовать облако
Японский банк Mitsubishi UFJ Financial Group договорился с Amazon.com об использовании его «облачной» платформы для развития своей IT-системы, сообщает Nikkei. MUFG станет первым крупным японским банком, широко использующим облачные возможности.

Предполагается, что за пять лет облако обеспечит MUFG экономию 10 млрд иен ($87,2 млн) и ускорит развитие сервисов, связанных со сферой финансовых технологий.

Переход в облако MUFG начнет с сегментов рыночных исследований и финансовых технологий.

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ и другие подразделения MUFG располагают в настоящее время собственными дата-центрами. Переход в облако позволит группе создать единую IT-платформу, упростит разработку новых сервисов и т. д.

MUFG рассчитывает потратить сэкономленное на стратегические IT-инвестиции.



Источник - RNS
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!

http://offerinvest.com/?ref=IGOR212
МОЛ на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
8 крупных банков РФ уволили 46,5 тыс. сотрудников Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 0 17.02.2016 16:10
Блокчейн-стартап привлек $52 млн от крупных банков tigr Новости в мире финансов и инвестиций 1 24.01.2016 09:21
Греф допускает банкротство крупных банков России moskva Новости в банковской сфере и страховании 1 02.10.2015 21:17
ВТБ24 первым из российских банков начнет банкротить должников DepecheM Новости в банковской сфере и страховании 0 01.10.2015 11:50
НБУ признал неплатежеспособным один из крупных банков Beibut Новости в банковской сфере и страховании 4 29.06.2015 00:28

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар butcher139
AdBulks - adbulks.com
От butcher139 в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар timoha71
Игнор юзеров
От timoha71 в разделе «Вопросы и предложения»
Аватара нет
0bl -0bl.ru
От TrojanWar в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар all-hyips
dual-profits - dual-profits.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Мониторинг Хайпов
vremya-podarkov.net - vremya-podarkov
От Мониторинг Хайпов в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Мошенники investgoldlion.ru
От Иван Шихарев в разделе «Список интернет мошенников»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube