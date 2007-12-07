Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Обсуждаем FreshForex Easy bot

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Обсуждение вопросов выбора брокера, нюансов работы, бонусов и акций брокерских компаний. Рейтинг брокеров.
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Старый Сегодня, 10:28
#1
Главный модератор
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Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,139
Благодарностей: 5,958
Записей в блоге: 21

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Обсуждаем FreshForex Easy bot
FreshForex Easy bot — упрощенный вид торговли на Forex.

С ним вам не нужно учиться понимать графики и анализировать их.

Виртуальный помощник предоставляет только необходимую информацию для быстрой торговли.

Для использования необходимо:
  • Зайти в Telegram
  • В строке поиска ввести @FreshForexeasybot для торговли на реальном счете либо @FreshForexeasydemobot для работы с демо счетом
  • Можно торговать

Что-то реально использует этот сервис? Или это так, в целях раскрутить Telegram?
Для серьезной работы вообще как-то глупо это рассматривать, если только "поиграть".
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Метки
freshforex easy bot, обсуждение easy bot
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:58
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