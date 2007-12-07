Обсуждаем FreshForex Easy bot

FreshForex Easy bot
— упрощенный вид торговли на Forex.
С ним вам не нужно учиться понимать графики и анализировать их.
Виртуальный помощник предоставляет только необходимую информацию для быстрой торговли.
Для использования необходимо:
- Зайти в Telegram
- В строке поиска ввести @FreshForexeasybot для торговли на реальном счете либо @FreshForexeasydemobot для работы с демо счетом
- Можно торговать
Что-то реально использует этот сервис? Или это так, в целях раскрутить Telegram?
Для серьезной работы вообще как-то глупо это рассматривать, если только "поиграть
".