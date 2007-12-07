Инаугурация Трампа. Реакция доллара

Собственно, прошла инаугурация Трампа нового президента США и на этой неделе уже можно будет оценить реакцию рынка на первые заявления Трампа, а также комментарии Европейских политиков все на эту же тему.
Небольшая вырезка.
Цитата:
Трамп ограничился демагогией…
Азиатская торговая сессия началась для доллара не вполне удачно. Валюта несет внушительные потери по всему спектру рынка. Инаугурационная речь Трампа не понравилась инвесторам: слишком много пафоса, изрядно сдобренного протекционизмом, слишком мало конкретики относительно его планов по стимулированию роста. Конечно, это выступление по умолчанию не предполагает каких-то подробного изложения экономической программы, однако общий тон и расставленные акценты были совершенно ясны.
Трамп начал свой президентский срок с обещания в первую очередь заниматься американскими делами, а не спасать мир. Однако каким образом (помимо строительства стены на границе с Мексикой) он собирается это делать, пока неясно. Вопрос фискальных стимулов, дерегулирования и налоговой реформы по-прежнему висит в воздухе, заставляя трейдеров пересматривать свое отношение к долларовым активам. В любом случае, эта неделя обещает быть волатильной не только для американской валюты, но и для финансовых рынков в целом.
Пока же отчетливо просматривается тенденция к бегству от рисков, что выражается в снижении фондовых индексов и росте спроса на безопасные активы, такие как гос. облигации и золото. Этот драгметалл в утренние часы подорожал на 0.8% до 1299.55 долларов за унцию – это максимум с ноября прошлого года. А доходность по 10-летним государственным облигациям упала на четыре базисных пункта до 2.43%. Эта динамика усиливает давление на доллар.
Доллар под гнетом разочарований
Между тем индекс доллара снизился на 0.3%, при этом наибольшие потери он понес против японской валюты, что также укладывается в общую картину антирисковых настроений. Доллар/иена снизился на 0.8% до 113.53 и, таким образом, снова вернулся в зону ниже 114.00, усиливая позиции медведей в краткосрочной перспективе. Евро/доллар поднялся на 0.5% и сейчас движется в середине диапазона 1.0700-1.0800.
Пара укрепилась на 0.67% и, судя по динамике, не собирается останавливаться на достигнутом – на горизонте 1.2500. Что характерно, в паре с евро британская валюта уже несколько дней не покидает пределов узкого диапазона. На самом деле, ни у фунта, ни у евро сейчас нет собственных поводов для роста, поэтому они просто наживаются на слабости доллара.
Нефть: хочется верить, но боязно
Цены на нефть на прошлой неделе сумели подрасти. Сейчас за баррель сорта Brent дают 56 долларов, а за West Texas Intermediate – 53.43. На заседании стран-участниц соглашения ОПЕК министр энергетики Саудовской Аравии похвастался небывалой добросовестностью и заявил о том, что объем добычи нефти сократился на 1.5 млн баррелей. На встрече был сформирован надзорный комитет, который будет следить за выполнением условий соглашения. В него вошел и наш министр энергетики Александр Новак. По его словам, комитет будет контролировать только показатели объема производства, не учитывая объемы экспорта. Пока все выглядит весьма оптимистично, однако делать поспешных выводов все же не стоит – дождемся конца месяца, когда станут известны окончательные данные по добыче.
Рубль не сдает позиции
Рубль на прошлой неделе сдал позиции, но выше отметки 60.00 так и не вернулся, несмотря на попытки вербальных интервенций. На самом деле, антирисковые настроения, которые, как правило, провоцирую волну распродаж на валютных рынках развивающихся стран, сейчас компенсируются устойчивой динамикой на рынке нефти.
Что будет с санкциями и американо-российкими отношениями пока не известно. На самом деле, эта тема немного поднадоела, но она снова станет актуальной, как только новый президент США начнет демонстрировать свою политическую волю. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, на подготовку встречи Трампа и Путина уйдут месяцы, а за это время много воды утечет.