Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Инвестиции в проекты группы WinBetting

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 04:58
#1
Аналитический портал WinBetting.pro
 
Аватар WinBetting
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.12.2010
Сообщений: 224
Благодарностей: 108
КП: 0.292
Инвестиции в проекты группы WinBetting
По согласованию с администрацией MMGP общая тема для всех наших проектов будет теперь в стартапах.

Вкратце о проектах группы:
1. WinBetting.pro - популярнейший беттинговый портал рунета с 8-летней историей, с января 2016 года на IPO, имеет свыше 15 групп в соц. сетях свыше 400 000 игроков.
WinBetting.pro имеет партнёрские соглашения с большинством известных букмекерских контор мира: William Hill, Sportingbet, Leon, 888sports, Марафон, Париматч, 1XBet, WinLineBet, 10Bet и другими известными мировыми брендами.
2. Cервис платного доступа к ставкам bs1bet.com - сейчас ещё дорабатывает последние дни старая версия, но уже готова современная новая версия с партнёрской программой (rev. share) для дополнительного продвижения среди владельцев сайтов спортивной и беттинговой тематики, блоггеров, миллионов пользователей в соц. сетях и т.д. .
3. Международный букмекерский портал (официальный старт в ближайшие недели) - новый стартап команды WinBetting, полностью посвящённый букмекерским конторам. Достигнута договорённость о привлечении в эксперты и кураторы проекта менеджеров авторитетных западных и русскоязычных брендов, а также о проведении ряда совместных акций с известными букмекерскими брендами. Особенностью суперпортала будет также огромное количество материалов по букмекерам, что сделает проект по сути первой энциклопедией мирового букмекерства.
4. Ещё 3 сайта группы в настоящее время куплены у конкурентов, но до 27 февраля они не афишируются в данной теме по контракту покупки.
В настоящее время мы работаем над английской и испанской версиями всех 3-х проектов и нужны дополнительные инвестиции.

В настоящее время мы запрашиваем 30 000$ (недостающую сумму по оптимальному бизнес-плану, которые пойдут на:
1. Создание мультиязычной версии WinBetting.pro и МБП, новой версии проекта BS1 с привлечением аналитиков и экспертов из СНГ, англоязычных, испаноязычных стран.
2. Массированная рекламная компания BS1 в RU, Engl, Esp сегментах интернета
3. Привлечение десятков тысяч владельцев сайтов спортивной и беттинговой тематики к сверхвыгодной партнёрской программе BS1 - от 30 до 50% всех доходов пожизненно
4. Присутствие в популярных спортивных сообществах в RU, Engl, Esp сегментах интернета
5. Более масштабное сопровождение проекта: модераторы, аналитики, копирайтеры и др.
Мы предлагаем:
Доходность для инвесторов: дивиденды 10% в месяц или 2.5% в неделю на выбор инвестора в USD.
Мы принимаем инвестиции в:
Perfect Money, advcach, ЯндексДеньги, Bitcoin, Payeer, Ecoin, OkPay, BTC-E, EXMO, EPESE, Qiwi, Z-payment, Skrill, OOOPAY, Wallet one, также возможны кредитные сервисы WebMoney - Персональный аттестат BL 540, WMID свыше 8 лет.
Более того, при инвестировании в любой ПС можно получать дивиденды и выплаты тела инвестиций в Perfect Money, advcach, ЯндексДеньги, это будет очень выгодно для многих инвесторов дополнительно к высоким % дивидендов.
Если нужно, другие ПС для инвестиций и выплат можно обсудить индивидуально.

На сумму инвестиций свыше 1000$ можем выписать именные векселя или подписать договор займа, минимальный вклад 200$.

Наши гарантии: кроме именных векселей и договоров займа это большая капитализация проектов группы WinBetting - недавно было предложение крупной российской медиагруппы купить проект WinBetting.pro со всеми соц.сетями и действующими партнёрскими программами за 169 000$, однако мы решили, что гораздо выгоднее будет используя сторонние инвестиции сделать из проектов группы WinBetting масштабный мультиязычный беттинговый проект и его стоимость будет в десятки раз выше предложенного.

Сайты уже приносят хороший доход, для крупных инвесторов мы можем детализировать многие моменты нашей деятельности, обсудить дополнительные гарантии и т.д. .

Текущая акция для крупных инвесторов:
При инвестициях от 1000$ дивиденды 12% в месяц или 3% в неделю на выбор инвестора в USD.
Отправить заявку на возврат инвестиций можно в любой момент (но не ранее, чем через 30 дней после инвестирования), подав заявку за 15 дней до желаемого срока возврата.

Важно: кроме инвесторов мы приглашаем к сотрудничеству владельцев сайтов, блоггеров, профессионалов по работе в соц. сетях да и всех желающих (чувствующих в себе Силу ) поработать по rev. share 30-50% с пожизненными выплатами за игроков, привлечённых вами в BS1. Более подробно можем обсудить в переписке или Skype конференции.

По любым вопросам пишите на admin@winbetting.pro, ответим максимально оперативно.
__________________
Инвестируй с доходностью 10% в месяц в USD в проекты группы WinBetting!
WinBetting на форуме  
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