Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,946 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Аналитические компании прогнозируют рост блокчейн-рынка

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:53
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 04:08
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,428
Благодарностей: 8,551
КП: 0.173

награды Волшебный горшочек 
Аналитические компании прогнозируют рост блокчейн-рынка

Аналитическая компания Transparency Market Research опубликовала исследовательский отчет, согласно которому рост блокчейн-индустрии будет составлять 59% ежегодно и к 2024 году объем мирового рынка блокчейна составит $20 млрд.

Исходной точкой для определения показателей был выбран 2015 год, в котором объем рынка составил $316 млн.

Как считают аналитики Transparency Market Research, основными драйверами роста индустрии блокчейна станут распространение Интернета вещей и смарт-контрактов, а также повышение потребности в безопасных онлайн-платежах. К факторам, сдерживающим развитие рынка, относятся нерешенные проблемы технического характера и настороженная позиция регуляторных органов.

Наиболее перспективными отраслями для внедрения блокчейна представляются музыкальная индустрия, здравоохранение и регистрация прав собственности.

Лидером блокчейн-индустрии Transparency Market Research назвали Северную Америку, так как именно в этом регионе находятся крупнейшие игроки рынка и инвесторы. К ведущим в отрасли компаниям аналитики отнесли такие, как: Microsoft, Deloitte, IBM, банковский блокчейн-консорциум R3, Chain Inc., ConsenSys, Ripple и Digital Asset Holdings.

Коренным образом от прогнозов Transparency Market Research отличаются оценки аналитической компании Grand View Research. Ее специалисты оценивают объем блокчейн-рынка в 2015 году на уровне в $509 млн, а к 2024 году в $7,74 млрд. Как считают аналитики Grand View Research, основным двигателем рынка станет финансовый сектор.

От мнения специалистов Transparency Market Research отличается и перечень компаний-лидеров, составленный Grand View Research. Так, в этот список они внесли IBM, Microsoft, Linux Foundation, банковский блокчейн-консорциум R3, Chain Inc., Deloitte, Circle Internet Financial, Ripple, BTL Group, Global Arena Holding, Post-Trade Distributed Ledger и Eric Industries.

Напомним, что ранее ForkLog публиковал прогнозы развития блокчейн- и биткоин-индустрии на 2017 год, сделанные лидерами отрасли.

Источник
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
Здесь 100% прибыли I ХАЛЯВА Please! I Зарабатывай, делая покупки
H-SCRIPT - профессиональный ХАЙП скрипт I ArtWeb - создание ХАЙП "под ключ"
pilot10 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:53
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Аналитические обзоры рынка от Solvena Analytics Solvena Solvena.ru 1 Вчера 22:53
Рост цен на гречку прогнозируют до августа-сентября moskva Новости в мире финансов и инвестиций 9 20.06.2016 23:24
Специалисты прогнозируют рост доллара до 200 рублей Shalom Новости в мире финансов и инвестиций 1279 09.02.2016 13:31
В Украине прогнозируют рост цен на хлеб Vasiliyfedorchuk31 Новости в мире финансов и инвестиций 3 05.11.2015 20:03
Эксперты прогнозируют рост рынка видеорекламы в Рунете Aisller Маркетинг: общий форум 3 03.10.2009 18:19

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар MonitoringFF
demons-money.ru - Demons-Money
От MonitoringFF в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар pilot10
Почему Биткойн создает добровольную систему налогообложения
От pilot10 в разделе «Bitcoin»
Аватар Lektor05
Кто в Киеве хозяин
От Lektor05 в разделе «Курилка»
Аватар TheGOLDskull
resttrade - resttrade.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар chu
Акции Сбербанка подорожали до исторического максимума
От chu в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар kamol_mix
38% российских пользователей не знают об угрозах для мобильных устройств
От kamol_mix в разделе «Новости технологий и интернета»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube