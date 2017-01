pilot10 Топ Мастер

Имя: Владимир Пол: Мужской Адрес: Kazakhstan Инвестирую в: Фондовый рынок Регистрация: 25.12.2009 Сообщений: 16,428 Благодарностей: 8,551 КП: 0.173

награды

Аналитические компании прогнозируют рост блокчейн-рынка

Аналитическая компания Transparency Market Research опубликовала исследовательский отчет, согласно которому рост блокчейн-индустрии будет составлять 59% ежегодно и к 2024 году объем мирового рынка блокчейна составит $20 млрд.



Исходной точкой для определения показателей был выбран 2015 год, в котором объем рынка составил $316 млн.



Как считают аналитики Transparency Market Research, основными драйверами роста индустрии блокчейна станут распространение Интернета вещей и смарт-контрактов, а также повышение потребности в безопасных онлайн-платежах. К факторам, сдерживающим развитие рынка, относятся нерешенные проблемы технического характера и настороженная позиция регуляторных органов.



Наиболее перспективными отраслями для внедрения блокчейна представляются музыкальная индустрия, здравоохранение и регистрация прав собственности.



Лидером блокчейн-индустрии Transparency Market Research назвали Северную Америку, так как именно в этом регионе находятся крупнейшие игроки рынка и инвесторы. К ведущим в отрасли компаниям аналитики отнесли такие, как: Microsoft, Deloitte, IBM, банковский блокчейн-консорциум R3, Chain Inc., ConsenSys, Ripple и Digital Asset Holdings.



Коренным образом от прогнозов Transparency Market Research отличаются оценки аналитической компании Grand View Research. Ее специалисты оценивают объем блокчейн-рынка в 2015 году на уровне в $509 млн, а к 2024 году в $7,74 млрд. Как считают аналитики Grand View Research, основным двигателем рынка станет финансовый сектор.



От мнения специалистов Transparency Market Research отличается и перечень компаний-лидеров, составленный Grand View Research. Так, в этот список они внесли IBM, Microsoft, Linux Foundation, банковский блокчейн-консорциум R3, Chain Inc., Deloitte, Circle Internet Financial, Ripple, BTL Group, Global Arena Holding, Post-Trade Distributed Ledger и Eric Industries.



Напомним, что ранее ForkLog публиковал прогнозы развития блокчейн- и биткоин-индустрии на 2017 год, сделанные лидерами отрасли.



Источник Аналитическая компания Transparency Market Research опубликовала исследовательский отчет, согласно которому рост блокчейн-индустрии будет составлять 59% ежегодно и к 2024 году объем мирового рынка блокчейна составит $20 млрд.Исходной точкой для определения показателей был выбран 2015 год, в котором объем рынка составил $316 млн.Как считают аналитики Transparency Market Research, основными драйверами роста индустрии блокчейна станут распространение Интернета вещей и смарт-контрактов, а также повышение потребности в безопасных онлайн-платежах. К факторам, сдерживающим развитие рынка, относятся нерешенные проблемы технического характера и настороженная позиция регуляторных органов.Наиболее перспективными отраслями для внедрения блокчейна представляются музыкальная индустрия, здравоохранение и регистрация прав собственности.Лидером блокчейн-индустрии Transparency Market Research назвали Северную Америку, так как именно в этом регионе находятся крупнейшие игроки рынка и инвесторы. К ведущим в отрасли компаниям аналитики отнесли такие, как: Microsoft, Deloitte, IBM, банковский блокчейн-консорциум R3, Chain Inc., ConsenSys, Ripple и Digital Asset Holdings.Коренным образом от прогнозов Transparency Market Research отличаются оценки аналитической компании Grand View Research. Ее специалисты оценивают объем блокчейн-рынка в 2015 году на уровне в $509 млн, а к 2024 году в $7,74 млрд. Как считают аналитики Grand View Research, основным двигателем рынка станет финансовый сектор.От мнения специалистов Transparency Market Research отличается и перечень компаний-лидеров, составленный Grand View Research. Так, в этот список они внесли IBM, Microsoft, Linux Foundation, банковский блокчейн-консорциум R3, Chain Inc., Deloitte, Circle Internet Financial, Ripple, BTL Group, Global Arena Holding, Post-Trade Distributed Ledger и Eric Industries.Напомним, что ранее ForkLog публиковал прогнозы развития блокчейн- и биткоин-индустрии на 2017 год, сделанные лидерами отрасли.

Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить! На правах рекламы

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!

Здесь 100% прибыли I ХАЛЯВА Please! I Зарабатывай, делая покупки

H-SCRIPT - профессиональный ХАЙП скрипт I ArtWeb - создание ХАЙП "под ключ" __________________