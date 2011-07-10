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Пассивно зарабатывать по 100 р. в день при бюджете 15000 р

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Старый Сегодня, 01:59
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 20.01.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Пассивно зарабатывать по 100 р. в день при бюджете 15000 р
Здравствуйте! Вот хотел поинтересоваться , спросить совета.
Как можно стабильно зарабатывать от 100 р. в день , что посоветуете , чем заняться? Времени не очень много т.к. есть и оффлайн работа , но есть и небольшой бюджет на такое дело 15000 р. , посоветуйте что может принести стабильный пассивный доход хотя бы 100 р. в день?
Заранее спасибо за ваши ответа и потраченное время!
П.с. с пк и интернетом на "ты" , копирайт и рерайт не совсем мое , пробовал , бывает играю в БК с переменным успехом , но хочется пусть и мелочной но все же стабильной прибыли...
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nrap вне форума  
Старый Сегодня, 02:15
#2
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.12.2016
Сообщений: 93
Благодарностей: 5
КП: 0.017
Re: Пассивно зарабатывать по 100 р. в день при бюджете 15000 р
Цитата:
Сообщение от nrap Посмотреть сообщение
стабильно зарабатывать
О стабильности будет говорить довольно тяжело(
Если я правильно посчитал, то без реинвестиций доход в 100р в сутки это доходность примерно 243% годовых, а такую доходность при вашем объеме инвестиций могут предложить только венчурные проекты, в т.ч. и хайпы.
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HeadDe вне форума  
Старый Сегодня, 02:37
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 20.01.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Пассивно зарабатывать по 100 р. в день при бюджете 15000 р
Ну а если сделать сайт или блог (опыт есть, небольшой) регулярно пополняя его контентом насколько быстро можно достичь желаемой суммы и как лучше монетизировать свой проект?
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nrap вне форума  
Старый Сегодня, 03:14
#4
Помощник модератора
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 17.07.2013
Сообщений: 717
Благодарностей: 256
КП: 0.311
Re: Пассивно зарабатывать по 100 р. в день при бюджете 15000 р
Цитата:
Сообщение от nrap Посмотреть сообщение
Ну а если сделать сайт или блог (опыт есть, небольшой) регулярно пополняя его контентом насколько быстро можно достичь желаемой суммы и как лучше монетизировать свой проект?
Сейчас уже достичь желаемой суммы вы сможете не скоро, так как продажа ссылок неактуальна, а чтобы зарабатывать на контексте и партнерках, нужна посещаемость, и это требует времени. Но из всех возможных вариантов заработка этот наиболее разумный. Вы можете создать сайт (блог) бесплатно, но если сами писать не хотите, контент придется покупать, а 15 к маловато. В любом случае, информационный сайт - не единственный вариант. Можно и другие рассмотреть.
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