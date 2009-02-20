Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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PROF-TRADERS - prof-traders.xyz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 01:47
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 230
Благодарностей: 95
КП: 0.035
PROF-TRADERS - prof-traders.xyz
я не админ и не владелец! вся информация взята с сайта- prof-traders.xyz

СТАРТ ОФИЦИАЛЬНО БЫЛ 27.11.2016 но похоже что начали с 16 января, по крайней мере есть группа в VK!

Легенда: Доверительное управление на рынке форекс

В начале работы с компанией клиент регистрирует торговый счет, через который проходят все финансовые потоки (внесение депозита и вывод прибыли). При этом управляющий получает возможность совершения сделок со средствами на этом счете, а инвестор может отслеживать состояние баланса.
• При заключении соглашения с компанией инвестор передает трейдеру право самостоятельно принимать решения по сделкам. В том числе по финансовому инструменту (валютные пар, сырьевые товары, драгоценные металлы), объему контракта и его направлению (покупка или продажа).
• После закрытия позиции происходит подсчет финансового результата, который делится в определенном соотношении между управляющим и инвестором. Прибыль клиента компании формируется в виде определенного процента прибыли с дохода трейдеров.

Маркетинг планы:

3.30% в день, сроком 11 дней
Минимальная сумма: $5.00
Максимальная сумма: $200.00


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ДЕПЫ: Payeer
Оплата счета №256 завершена


Дата: 23.01.2017 00:24:35 (UTC+3)
Дата оплаты: 23.01.2017 00:24:43 (UTC+3)
Получатель платежа: Prof - Traders / prof-traders.xyz [подать жалобу]
Товар: prof-traders.xyz
Счет к оплате: 256
Счет в Payeer: 36515771
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 4.04 USD

Payeer
Оплата счета №252 завершена


Дата: 22.01.2017 23:37:51 (UTC+3)
Дата оплаты: 22.01.2017 23:38:01 (UTC+3)
Получатель платежа: Prof - Traders / prof-traders.xyz [подать жалобу]
Товар: prof-traders.xyz
Счет к оплате: 252
Счет в Payeer: 36513960
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 11.09 USD
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Последний раз редактировалось дельфин1375; Сегодня в 01:51.
дельфин1375 на форуме  
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