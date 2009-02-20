я не админ и не владелец! вся информация взята с сайта- prof-traders.xyz
СТАРТ ОФИЦИАЛЬНО БЫЛ 27.11.2016
но похоже что начали с 16 января, по крайней мере есть группа в VK!
Легенда: Доверительное управление на рынке форекс
В начале работы с компанией клиент регистрирует торговый счет, через который проходят все финансовые потоки (внесение депозита и вывод прибыли). При этом управляющий получает возможность совершения сделок со средствами на этом счете, а инвестор может отслеживать состояние баланса.
• При заключении соглашения с компанией инвестор передает трейдеру право самостоятельно принимать решения по сделкам. В том числе по финансовому инструменту (валютные пар, сырьевые товары, драгоценные металлы), объему контракта и его направлению (покупка или продажа).
• После закрытия позиции происходит подсчет финансового результата, который делится в определенном соотношении между управляющим и инвестором. Прибыль клиента компании формируется в виде определенного процента прибыли с дохода трейдеров.
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ДЕПЫ: Payeer
Оплата счета №256 завершена
Дата: 23.01.2017 00:24:35 (UTC+3)
Дата оплаты: 23.01.2017 00:24:43 (UTC+3)
Получатель платежа: Prof - Traders / prof-traders.xyz [подать жалобу]
Товар: prof-traders.xyz
Счет к оплате: 256
Счет в Payeer: 36515771
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 4.04 USD
Payeer
Оплата счета №252 завершена
Дата: 22.01.2017 23:37:51 (UTC+3)
Дата оплаты: 22.01.2017 23:38:01 (UTC+3)
Получатель платежа: Prof - Traders / prof-traders.xyz [подать жалобу]
Товар: prof-traders.xyz
Счет к оплате: 252
Счет в Payeer: 36513960
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 11.09 USD