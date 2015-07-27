Эксперт об идее Минфина ограничить наличные расчеты в России

14:14 22 января 2017
Идея ограничить наличные расчеты правильна и теоретически, и стратегически. Это уменьшает возможности для отмывания денег. Часть коррупционных расчетов (правда, только часть) происходит в наличных деньгах. А это дает возможность контролировать большие траты и передачу больших сумм наличными. Предел в 300 тысяч разумный. За такие деньги совершаются серьезные покупки, которые не делают на улице. И зарплата в 300 тысяч – это не зарплата рабочего или фермера, - поделился с "ВМ" своим мнением Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета. - В Европе, если у вас с собой большая сумма наличных денег, это может быть основанием для задержания в полиции. Пока трудно сказать, как это приживется у нас. Здесь есть три проблемы.
Первая проблема – психологическая. Да, в больших городах жители уже привыкли к безналичным расчетам. Но в регионах, на малых предприятиях много денежных выплат делается наличными. Мы не можем запретить людям получать деньги наличными, выплачивать зарплату наличными. У нас нет законодательства такого. Сказать всем перейти на карточки? Это будет лоббирование интересов банковских структур.
Вторая проблема – технологическая. У представителей малого и среднего бизнеса не у всех есть возможность покупать терминалы для безналичного расчета. Не каждая овощная палатка может себе это позволить. Мы ограничиваем людей по возможности товарообмена, особенно пострадают слабозащищенные слои. И даем дополнительную нагрузку на малый бизнес.
Третья проблема – финансовая. У нас нет достаточной защиты для малого и среднего бизнеса для безопасности финансовых расчетов.
Наконец, могут быть проблемы при переводе бюджетных выплат на карту «Мир». Она недостаточно эффективно включена в международную финансовую систему.
Напомним, 21 января министр финансов РФ Антон Силуанов озвучил идею ограничения расчетов наличными деньгами в России.
- Нам, наверное, нужно все-таки подумать о сокращении расчетов наличными деньгами. Многие страны идут по этому пути — особенно посмотрите сейчас, в Индии широкомасштабная атака пошла на расчеты наличными деньгами, - заявил Силуанов.
По его словам, благодаря подобным мерам можно сделать экономику более прозрачной и собрать больше налогов.
Источник: http://vm.ru/news/2017/01/22/ekspert....html?from=sm2