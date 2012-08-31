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Россия в 2016 году экспортировала агропродукцию на $17 млрд

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Россия в 2016 году экспортировала агропродукцию на $17 млрд
Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Россия в 2016 году экспортировала продукции сельского хозяйства на $17 млрд, что на 4% больше, чем в 2015 году, сообщил глава Минсельхоза Александр Ткачев в интервью "Российской газете", которое будет опубликовано в понедельник.


Экспорт вырос за счёт расширения поставок зерна, растительного масла, рыбы. Также активно расширяются рынки сбыта сельхозпродукции. В числе крупнейших торговых партнеров РФ остаются Китай, Турция, Египет и Северная Африка.

Глава Минсельхоза также рассказал о встрече министров сельского хозяйства G20 в Берлине, которая прошла в рамках международной выставки "Зелёная неделя", куда российские представители не ездят уже второй год подряд.
Цитата:
"Сокращение российского присутствия на выставках, подобных "Зеленой неделе", можно, в первую очередь, объяснить ситуацией, которая сложилась из-за введения санкций. Но это не значит, что мы перестали экспортировать свою продукцию или она стала неинтересна потребителям в других странах, -
сказал министр.
Цитата:
- По-прежнему поставляем в Германию зерновые, в том числе пшеницу, кукурузу, гречиху, правда, не в таких объемах, как, скажем, на Ближний Восток. Экспортируем также шоколад и кондитерские изделия, фасоль, горох и другие товары".
Глава Минсельхоза также сообщил, что в декларации саммита министров сельского хозяйства G20 поддержано предложение России об ограничении использования антибиотиков в ветеринарии.
Цитата:
"Россия всегда выступала за ответственное и рациональное использование антибиотиков при выращивании скота. Зачастую антибиотики применяются в качестве стимуляторов роста, на что мы неоднократно обращали внимание наших зарубежных коллег. Теперь задача стран G20 усилить контроль и принять меры по ограничению этой практики", -
заявления глава Ткачев.
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