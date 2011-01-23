OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,819 Благодарностей: 563 КП: 0.113

Миллионы, которые можно зарабатывать на перце

Елизаветы Федосеева еще лет 10 тому назад, трудилась в студии по производству документальных фильмов в Санкт-Петербурге. А кроме того, она очень любила готовить разные вкусные блюда, причем всегда добавляла в них всякого рода специи и даже её гости, отведав явства, всегда покидали её дом с кулечками специй, которые позже придавали готовым блюдам просто неповторимый вкус. И со временем свою роль сыграло "сарафанное радио" и за её удивительными специями стали обращаться владельцы кафе и небольших ресторанов.



И вот тут-то ей в голову и пришла идея, что на этой волне вполне можно открыть свой реальный бизнес. Так она и поступила и в 2006 году зарегистрировала свою компанию "Сфера". Вначале всё строилось на перепродаже, то есть Елизавета брала пряности оптом, затем спешивала их согласно своей методике и выставляла питерским рестораторам на продажу. В месяц таким вот способом удавалось реализовывать около 200 кг специй, что приносило ей почти 120 000 рублей в виде прибыли при марже 15-30 процентов. Но когда объем заказов от рестораторов превысил 500 кг за месяц, то тут уж ей пришлось искать отдельное помещение для расширения (раньше она "колдовала" над своими специями просто на своей кухне). Вариант с арендой не прошел - часто просили быстро съехать и тогда её семья решилась на отважный шаг - они продали 4-комнатную квартиру в центре Питера за 14 млн рублей и переехали в район Гатчины, в деревню. На вырученные деньги смогли купить 2 гектара земли и пустое помещение фермы по выращиванию грибов на 1000 кв. м.



Далее уже пришлось лезть в долги перед банками и 5 млн полученных от них рублей ушли на доводку до ума приобретенных ими производственных помещений. А потом 2 года она отдавала всю полученную прибыль в счет погашения взятых кредитов. Сложное было время, но зато свой бизнес со временем начал приносить свои плоды. Наступил 2008 год и она решила выходить со своей продукцией в розницу.



Не без трудностей, но в течение полугода ей удалось договориться о поставках в питерскую торговую сеть "Spar" - они теперь ждали от неё целых 8 разных приправ. Вообщем бизнес начал продвигаться, и розница наконец покорилась ей.



В чём же секрет успеха её дела, которому она отдала уже более 10 лет своей жизни? Во-первых, здесь нужно разбираться в пряностях, но это старинное хобби Елизаветы и здесь она просто уже профессионал. Обычно за 3 месяца она успевает разработать новый рецепт смеси, который и запускает в производственную серию. Во-вторых, она закладывает в основу производимых ей специй именно российские травы. Петрушку, укроп, кинзу, базилик, оригано - это всё собирают работницы Елизаветы вручную (коих сейчас к неё до 15 человек), а потом сушат и мелят. Также по договорам с ней работают еще 25 фермеров района. Но всё же 30 % сырья она закупает за границей и это в основном острый перец. Сейчас её партнеры из Китая. Индии и Вьетнами порой шлют это сырье сразу в 20-тонных контейнерах - так дешевле.



В настоящее время она выпускает 40 разных специй, а объем производства достигает 25 тысяч упаковок в месяц. По итогам 2016 г. выручка составила 20 млн руб., а чистая прибыль перевалила за 6 млн руб. 30% её продукции так и продолжает закапать питерская торговая сеть "Spar", далее еще чуть более 30% уходит в розницу в разные магазины города, а оставшуюся часть забирают рестораны.









Елизавета не стоит на месте в развитии своего бизнеса, а творчески подходит к этому вопросу. Например, она вместе с мужем в 2015 году придумала и зарегистрировал свой новый торговый бренд - Divia и сейчас новый продукт (а это соль соединенная со специями) уже продается в многих магазинах Петербурга. Многим нравится тот необычный вкус, который дает эта приправа. А не так давно она придумала производить янтарную воду и мёд с экстрактом янтаря. Это продукт пошёл просто "на ура" в Китае - там к янтарю особое отношение и китайцы верят в его целебную силу. В скором времени уже планируется поставить в Китай первые 60 тонн такой янтарной продукции. Экспорт - вещь прибыльная.







Как видим, незаурядный подход к своему делу помог Елизавете преодолеть все те трудности, которые были вначале её пути и пусть с некоторыми набитыми шишками и порой даже ошибками, но она вместе со своими близкими смогла поднять и поставить на крыло своё дело, любимое дело между прочим! Дело, которое ей интересно и которое сейчас ей приносит совсем неплохую прибыль. Хороший пример для подражания, кстати.



По материалам



https://text.ru/antiplagiat/588518607568b Елизаветы Федосеева еще лет 10 тому назад, трудилась в студии по производству документальных фильмов в Санкт-Петербурге. А кроме того, она очень любила готовить разные вкусные блюда, причем всегда добавляла в них всякого рода специи и даже её гости, отведав явства, всегда покидали её дом с кулечками специй, которые позже придавали готовым блюдам просто неповторимый вкус. И со временем свою роль сыграло "сарафанное радио" и за её удивительными специями стали обращаться владельцы кафе и небольших ресторанов.И вот тут-то ей в голову и пришла идея, что на этой волне вполне можно открыть свой реальный бизнес. Так она и поступила и в 2006 году зарегистрировала свою компанию "Сфера". Вначале всё строилось на перепродаже, то есть Елизавета брала пряности оптом, затем спешивала их согласно своей методике и выставляла питерским рестораторам на продажу. В месяц таким вот способом удавалось реализовывать около 200 кг специй, что приносило ей почти 120 000 рублей в виде прибыли при марже 15-30 процентов. Но когда объем заказов от рестораторов превысил 500 кг за месяц, то тут уж ей пришлось искать отдельное помещение для расширения (раньше она "колдовала" над своими специями просто на своей кухне). Вариант с арендой не прошел - часто просили быстро съехать и тогда её семья решилась на отважный шаг - они продали 4-комнатную квартиру в центре Питера за 14 млн рублей и переехали в район Гатчины, в деревню. На вырученные деньги смогли купить 2 гектара земли и пустое помещение фермы по выращиванию грибов на 1000 кв. м.Далее уже пришлось лезть в долги перед банками и 5 млн полученных от них рублей ушли на доводку до ума приобретенных ими производственных помещений. А потом 2 года она отдавала всю полученную прибыль в счет погашения взятых кредитов. Сложное было время, но зато свой бизнес со временем начал приносить свои плоды. Наступил 2008 год и она решила выходить со своей продукцией в розницу.Не без трудностей, но в течение полугода ей удалось договориться о поставках в питерскую торговую сеть "Spar" - они теперь ждали от неё целых 8 разных приправ. Вообщем бизнес начал продвигаться, и розница наконец покорилась ей.В чём же секрет успеха её дела, которому она отдала уже более 10 лет своей жизни? Во-первых, здесь нужно разбираться в пряностях, но это старинное хобби Елизаветы и здесь она просто уже профессионал. Обычно за 3 месяца она успевает разработать новый рецепт смеси, который и запускает в производственную серию. Во-вторых, она закладывает в основу производимых ей специй именно российские травы. Петрушку, укроп, кинзу, базилик, оригано - это всё собирают работницы Елизаветы вручную (коих сейчас к неё до 15 человек), а потом сушат и мелят. Также по договорам с ней работают еще 25 фермеров района. Но всё же 30 % сырья она закупает за границей и это в основном острый перец. Сейчас её партнеры из Китая. Индии и Вьетнами порой шлют это сырье сразу в 20-тонных контейнерах - так дешевле.В настоящее время она выпускает 40 разных специй, а объем производства достигает 25 тысяч упаковок в месяц. По итогам 2016 г. выручка составила 20 млн руб., а чистая прибыль перевалила за 6 млн руб. 30% её продукции так и продолжает закапать питерская торговая сеть "Spar", далее еще чуть более 30% уходит в розницу в разные магазины города, а оставшуюся часть забирают рестораны.Елизавета не стоит на месте в развитии своего бизнеса, а творчески подходит к этому вопросу. Например, она вместе с мужем в 2015 году придумала и зарегистрировал свой новый торговый бренд - Divia и сейчас новый продукт (а это соль соединенная со специями) уже продается в многих магазинах Петербурга. Многим нравится тот необычный вкус, который дает эта приправа. А не так давно она придумала производить янтарную воду и мёд с экстрактом янтаря. Это продукт пошёл просто "на ура" в Китае - там к янтарю особое отношение и китайцы верят в его целебную силу. В скором времени уже планируется поставить в Китай первые 60 тонн такой янтарной продукции. Экспорт - вещь прибыльная.Как видим, незаурядный подход к своему делу помог Елизавете преодолеть все те трудности, которые были вначале её пути и пусть с некоторыми набитыми шишками и порой даже ошибками, но она вместе со своими близкими смогла поднять и поставить на крыло своё дело, любимое дело между прочим! Дело, которое ей интересно и которое сейчас ей приносит совсем неплохую прибыль. Хороший пример для подражания, кстати.По материалам источник

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