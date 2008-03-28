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Жизнь взаймы
В России есть регионы, где кредиты выплачивает каждая семья



Уже более 60 процентов работающих россиян выплачивают банковские кредиты. В некоторых регионах чуть ли не каждый житель - заемщик. И это вызывает тревогу, говорят эксперты "Российской газеты".

За год заемщиков стало больше на 2,1 миллиона человек, теперь их 44,7 миллиона, таким образом доля экономически активных россиян, у которых на руках есть банковские кредиты, пересекла психологическую отметку. Об этом говорится в новом исследовании Объединенного бюро кредитных историй (ОКБ).

Самая высокая концентрация заемщиков отмечена на Алтае. Там практически каждый работающий житель имеет хотя бы один кредит. Похожая ситуация в Курганской области, Тыве, Бурятии, Республике Коми. Средний размер долга в расчете на одного заемщика за год снизился с 214 до 209 тысяч рублей. Но опять же есть регионы, где показатели гораздо выше "средней температуры по больнице".

Больше всего должны банкам заемщики на Чукотке - 482 тысячи рублей в расчете на одного человека. Следом идут жители Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов, а также Магаданской области и Республики Саха.
Цитата:
"Многие по-прежнему остро нуждаются в улучшении жилищных условий и качества жизни. Но кроме кредитов, других способов кардинально изменить ситуацию у большинства россиян, к сожалению, нет", -
объясняет такой рост заемщиков Константин Ордов, завкафедрой финансового менеджмента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

В принципе это мировая практика, напоминает эксперт. Но одно дело, когда реальные доходы населения растут, и совсем другое, когда они снижаются, что происходит сейчас. В нынешней ситуации увлечение кредитами способно привести многие семьи на грань банкротства. С этим действительно надо что-то делать, полагает Ордов.

Каждая пятая семья в России, имеющая кредиты и долги, тратит около половины  дохода на их обслуживание

Беспокойство должно вызывать не количество людей, имеющих кредит, - в развитых странах этот показатель близок к 100 процентам населения, а уровень долговой нагрузки, отмечает в свою очередь экономист, доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХИГС Сергей Хестанов.

Если человек тратит на обслуживание кредитов до 20 процентов своего месячного дохода, ничего страшного нет. Уровень, близкий к 40-50 процентам - это уже опасно: при ухудшении материального положения человек с кредитной нагрузкой не справится, поясняет Сергей Хестанов. Вообще, по его мнению, есть всего две экономически оправданные причины брать кредиты. И они в жизни встречаются не так часто. Первая причина - покупка средства производства, например автомобиля, чтобы работать в такси.

Второй случай - приобретение товаров длительного пользования, которые быстро дорожают. Яркий пример - недвижимость до 2008 года, когда цены на нее росли очень приличными темпами, перекрывая проценты по ипотеке.

Цитата:
"Во всех остальных случаях, если без кредита можно обойтись, самое умное - без него обойтись, -
считает собеседник "Российской газеты".
Цитата:
- Но, к сожалению, в России сейчас многие имеют несколько кредитов, иногда берут следующий кредит, чтобы заплатить по предыдущему. А если банк отказывает, обращаются в микрофинансовые организации, беря займы под очень высокие ставки, которые усугубляют все ранее накопленные проблемы".
В последнее время банки стали более тщательно относиться к отбору заемщиков. Они уже не выдают кредиты направо и налево, стремясь любой ценой увеличить портфели. Как результат, долговая нагрузка - отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу среднего российского заемщика - снизилась с 27,1 до 22 процентов. Такие данные приводило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). При этом в исследовании уточнялось, что уменьшение уровня долговой нагрузки произошло в основном за счет заемщиков со средними и высокими доходами. Вклад граждан с небольшими доходами был минимальным.

Каждый второй работающий россиянин выплачивает банковские кредиты, а в некоторых регионах это делают едва ли не все


А вот опрос НИУ "Высшая школа экономики" показал, что каждое пятое домохозяйство, имеющее кредиты и долги, тратит около половины дохода на их обслуживание. Еще для 25 процентов домохозяйств кредитно-долговые расходы забирают от трети до половины бюджета.

Цитата:
"Реальными сведениями о долговой нагрузке населения сегодня в России не располагает, наверное, никто: методики оценки очень разные, поэтому данные существенно отличаются. Если бы этот показатель был, это решило бы многие проблемы", -
говорит Сергей Хестанов.

Банк России в скором времени должен представить свои предложения по ограничению долговой нагрузки россиян и методику ее расчета. Предполагается, что критический уровень этого показателя Банк России будет определять сам, но использовать этот инструмент станет только в случае появления признаков перегрева на рынке потребительского кредитования.
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