Анна Чернобай Профессионал

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Жизнь взаймы В России есть регионы, где кредиты выплачивает каждая семья





Уже более 60 процентов работающих россиян выплачивают банковские кредиты. В некоторых регионах чуть ли не каждый житель - заемщик. И это вызывает тревогу, говорят эксперты "Российской газеты".



За год заемщиков стало больше на 2,1 миллиона человек, теперь их 44,7 миллиона, таким образом доля экономически активных россиян, у которых на руках есть банковские кредиты, пересекла психологическую отметку. Об этом говорится в новом исследовании Объединенного бюро кредитных историй (ОКБ).



Самая высокая концентрация заемщиков отмечена на Алтае. Там практически каждый работающий житель имеет хотя бы один кредит. Похожая ситуация в Курганской области, Тыве, Бурятии, Республике Коми. Средний размер долга в расчете на одного заемщика за год снизился с 214 до 209 тысяч рублей. Но опять же есть регионы, где показатели гораздо выше "средней температуры по больнице".



Больше всего должны банкам заемщики на Чукотке - 482 тысячи рублей в расчете на одного человека. Следом идут жители Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов, а также Магаданской области и Республики Саха. Цитата: "Многие по-прежнему остро нуждаются в улучшении жилищных условий и качества жизни. Но кроме кредитов, других способов кардинально изменить ситуацию у большинства россиян, к сожалению, нет", -



В принципе это мировая практика, напоминает эксперт. Но одно дело, когда реальные доходы населения растут, и совсем другое, когда они снижаются, что происходит сейчас. В нынешней ситуации увлечение кредитами способно привести многие семьи на грань банкротства. С этим действительно надо что-то делать, полагает Ордов.



Каждая пятая семья в России, имеющая кредиты и долги, тратит около половины дохода на их обслуживание



Беспокойство должно вызывать не количество людей, имеющих кредит, - в развитых странах этот показатель близок к 100 процентам населения, а уровень долговой нагрузки, отмечает в свою очередь экономист, доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХИГС Сергей Хестанов.



Если человек тратит на обслуживание кредитов до 20 процентов своего месячного дохода, ничего страшного нет. Уровень, близкий к 40-50 процентам - это уже опасно: при ухудшении материального положения человек с кредитной нагрузкой не справится, поясняет Сергей Хестанов. Вообще, по его мнению, есть всего две экономически оправданные причины брать кредиты. И они в жизни встречаются не так часто. Первая причина - покупка средства производства, например автомобиля, чтобы работать в такси.



Второй случай - приобретение товаров длительного пользования, которые быстро дорожают. Яркий пример - недвижимость до 2008 года, когда цены на нее росли очень приличными темпами, перекрывая проценты по ипотеке.



Цитата: "Во всех остальных случаях, если без кредита можно обойтись, самое умное - без него обойтись, - Цитата: - Но, к сожалению, в России сейчас многие имеют несколько кредитов, иногда берут следующий кредит, чтобы заплатить по предыдущему. А если банк отказывает, обращаются в микрофинансовые организации, беря займы под очень высокие ставки, которые усугубляют все ранее накопленные проблемы".



Каждый второй работающий россиянин выплачивает банковские кредиты, а в некоторых регионах это делают едва ли не все



А вот опрос НИУ "Высшая школа экономики" показал, что каждое пятое домохозяйство, имеющее кредиты и долги, тратит около половины дохода на их обслуживание. Еще для 25 процентов домохозяйств кредитно-долговые расходы забирают от трети до половины бюджета.



Цитата: "Реальными сведениями о долговой нагрузке населения сегодня в России не располагает, наверное, никто: методики оценки очень разные, поэтому данные существенно отличаются. Если бы этот показатель был, это решило бы многие проблемы", -



Банк России в скором времени должен представить свои предложения по ограничению долговой нагрузки россиян и методику ее расчета. Предполагается, что критический уровень этого показателя Банк России будет определять сам, но использовать этот инструмент станет только в случае появления признаков перегрева на рынке потребительского кредитования.



Источник За год заемщиков стало больше на 2,1 миллиона человек, теперь их 44,7 миллиона, таким образом доля экономически активных россиян, у которых на руках есть банковские кредиты, пересекла психологическую отметку. Об этом говорится в новом исследовании Объединенного бюро кредитных историй (ОКБ).Самая высокая концентрация заемщиков отмечена на Алтае. Там практически каждый работающий житель имеет хотя бы один кредит. Похожая ситуация в Курганской области, Тыве, Бурятии, Республике Коми. Средний размер долга в расчете на одного заемщика за год снизился с 214 до 209 тысяч рублей. Но опять же есть регионы, где показатели гораздо выше "средней температуры по больнице".Больше всего должны банкам заемщики на Чукотке - 482 тысячи рублей в расчете на одного человека. Следом идут жители Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов, а также Магаданской области и Республики Саха.объясняет такой рост заемщиков Константин Ордов, завкафедрой финансового менеджмента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.В принципе это мировая практика, напоминает эксперт. Но одно дело, когда реальные доходы населения растут, и совсем другое, когда они снижаются, что происходит сейчас. В нынешней ситуации увлечение кредитами способно привести многие семьи на грань банкротства. С этим действительно надо что-то делать, полагает Ордов.Беспокойство должно вызывать не количество людей, имеющих кредит, - в развитых странах этот показатель близок к 100 процентам населения, а уровень долговой нагрузки, отмечает в свою очередь экономист, доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХИГС Сергей Хестанов.Если человек тратит на обслуживание кредитов до 20 процентов своего месячного дохода, ничего страшного нет. Уровень, близкий к 40-50 процентам - это уже опасно: при ухудшении материального положения человек с кредитной нагрузкой не справится, поясняет Сергей Хестанов. Вообще, по его мнению, есть всего две экономически оправданные причины брать кредиты. И они в жизни встречаются не так часто. Первая причина - покупка средства производства, например автомобиля, чтобы работать в такси.Второй случай - приобретение товаров длительного пользования, которые быстро дорожают. Яркий пример - недвижимость до 2008 года, когда цены на нее росли очень приличными темпами, перекрывая проценты по ипотеке.считает собеседник "Российской газеты".В последнее время банки стали более тщательно относиться к отбору заемщиков. Они уже не выдают кредиты направо и налево, стремясь любой ценой увеличить портфели. Как результат, долговая нагрузка - отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу среднего российского заемщика - снизилась с 27,1 до 22 процентов. Такие данные приводило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). При этом в исследовании уточнялось, что уменьшение уровня долговой нагрузки произошло в основном за счет заемщиков со средними и высокими доходами. Вклад граждан с небольшими доходами был минимальным.А вот опрос НИУ "Высшая школа экономики" показал, что каждое пятое домохозяйство, имеющее кредиты и долги, тратит около половины дохода на их обслуживание. Еще для 25 процентов домохозяйств кредитно-долговые расходы забирают от трети до половины бюджета.говорит Сергей Хестанов.Банк России в скором времени должен представить свои предложения по ограничению долговой нагрузки россиян и методику ее расчета. Предполагается, что критический уровень этого показателя Банк России будет определять сам, но использовать этот инструмент станет только в случае появления признаков перегрева на рынке потребительского кредитования.

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