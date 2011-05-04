Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,930 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Хмырь, Зек или Дашка ? XMR, ZEC, DASH - куда держать приоритет ?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Форум о других криптовалютах. Обсуждение всех остальных криптовалют, кроме Bitcoin и Ethereum.
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:48
#1
Любитель
 
Регистрация: 22.12.2016
Сообщений: 255
Благодарностей: 14
КП: 0.123
Хмырь, Зек или Дашка ? XMR, ZEC, DASH - куда держать приоритет ?
Большинство трейдеров криптовалютчиков за последнее время убедились в том, что из всех существующих криптовалют на данный момент выделить можно действительно лишь только около 10 , которые постоянно имеют большую волатильность и постоянный спрос на биржах, что впрочем то и не удивительно. Всем форкам и альткоинам на рынке не пропихнуться и полезности у них абсолютно никакой нет, по крайне мере у 99.9% существующих, что в раннем или позднем времени будет и так видно и они пополнят очередную свалку несостоявшихся криптовалют.
Несмотря на жесткую конкуренцию среди крипты , как правило, большинство отсеиваются и остаются лишь только основные претенденты попадающие в десятку наиболее активно торгующихся монет, но мы разберем основную тройку фаворитов ( конечно же после биткоина ) по ценовой характеристике , куда попали на данный момент 3 наиболее максимально дорогие криптовалюты на биржах криптовалют это ZEC ( Зек ) XMR ( он же хмырь, монеро ) и DASH ( Дашка ). На данный момент существенный отрыв наблюдаем у ZEC в сравнении с другими, но будет ли за ним первенство удерживаться и далее ? Кто что думает о приоритетах остальных двух криптовалют в сравнении с зекоин, ест ли возможность у данных троих фаворитов хотя бы на половину приблизится к биткоину в 2017 году ? и какой ваш прогноз на ближайшие пол года по цене на ту или инную крипту ? Всем спасибо за ответы. Начинаем флудить. шутка ) поехали.
__________________
На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?

Заработок на криптовалюте
crypta на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
[DASH] Dash - анонимная валюта (бывший Darkcoin (DRK)) Ganador Другие криптовалюты 392 20.01.2017 13:18
Трудоустройство инвалидов, это приоритет в работе Минтруда РФ jurgan Политика и экономика 59 11.12.2016 14:53
Dash краны - получите свои первые средства DASH бесплатно! alex-ru Другие криптовалюты 0 15.03.2016 15:50
Какой приоритет выбрать php кодеру? Alex9944 Веб-программирование 11 04.05.2011 11:23

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Denver10
Доказано, мозговые кошельки Bitcoin не безопасны
От Denver10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Drum13
Германия спешит вернуть золотой запас из хранилищ ФРС США
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар gekataksist
Казино Drive - drivecasino.net - онлайн-казино
От gekataksist в разделе «Каталог онлайн-казино»
Аватара нет
vsegorub.ru - vsegorub
От Ivan2321 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар pilot10
Поисковые запросы Google помогут предсказать объем торгов и цену Bitcoin
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар moskva
Топ-5 новогодних вакансий
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube