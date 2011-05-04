Хмырь, Зек или Дашка ? XMR, ZEC, DASH - куда держать приоритет ?

Большинство трейдеров криптовалютчиков за последнее время убедились в том, что из всех существующих криптовалют на данный момент выделить можно действительно лишь только около 10 , которые постоянно имеют большую волатильность и постоянный спрос на биржах, что впрочем то и не удивительно. Всем форкам и альткоинам на рынке не пропихнуться и полезности у них абсолютно никакой нет, по крайне мере у 99.9% существующих, что в раннем или позднем времени будет и так видно и они пополнят очередную свалку несостоявшихся криптовалют.
Несмотря на жесткую конкуренцию среди крипты , как правило, большинство отсеиваются и остаются лишь только основные претенденты попадающие в десятку наиболее активно торгующихся монет, но мы разберем основную тройку фаворитов ( конечно же после биткоина ) по ценовой характеристике , куда попали на данный момент 3 наиболее максимально дорогие криптовалюты на биржах криптовалют это ZEC ( Зек ) XMR ( он же хмырь, монеро ) и DASH ( Дашка ). На данный момент существенный отрыв наблюдаем у ZEC в сравнении с другими, но будет ли за ним первенство удерживаться и далее ? Кто что думает о приоритетах остальных двух криптовалют в сравнении с зекоин, ест ли возможность у данных троих фаворитов хотя бы на половину приблизится к биткоину в 2017 году ? и какой ваш прогноз на ближайшие пол года по цене на ту или инную крипту ?
Всем спасибо за ответы. Начинаем флудить. шутка )
поехали.