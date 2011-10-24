Последние изменения в иностранных инвестициях в Филиппины
Исторически Филиппины стараются не отставать от других крупных экономик из Ассоциации государств в Юго-Восточной Азии (АСЕАН), особенно в отношении прямых иностранных инвестиций (ПИИ).
В последние годы прямые инвестиции в Филиппины ослабели после рекордно высокой отметки в 2014 году.
В 2017 году Филиппины нацелены на рост ВВП в пределах 6,6 и 7,5 процентов по сравнению с уровнем прошлого года (6,1%). Многие считают, что препятствием к росту ВВП явилось инвестирование в инфраструктуру. Компании, связанные с данным сектором, надеются привлечь инвесторов в свои проекты.
Вектор изменения зарубежных инвестиций направлен в сторону восстановления равновесия между Филиппинами и США против Китая и России. Недавно было объявлено, что Китай в лице Asian Infrastructure Investment Bank ( AIIB ) примет участие в двух проектах инфраструктуры Филиппин.
Проекты находятся в районе Манилы, проекты направлены на борьбу с наводнениями и развитие массового быстрого транспорта.
Также стало известно, что Гонконг и Шанхай в лице China Railway Engineering Corporation ( CREC ) рассматривает возможность инвестиций в Филиппины в размере 400 миллионов долларов.
Данный проект связан с железной дорогой длиною 2 000 км Минданао.
Переведено специально для MMGP.ru