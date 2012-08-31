Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,930 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Coinbase требует от IRS "разумного соглашения"

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:39
#1
Профессионал
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,279
Благодарностей: 506
КП: 0.393
Coinbase требует от IRS "разумного соглашения"

Брайан Армстронг, генеральный директор известной криптовалютной биржи и платформы цифровых кошельков Coinbase, твердо уверен в том, что Налоговая служба США (IRS), несправедливо считает, что большинство пользователей Coinbase уклоняются от уплаты налогов. Армстронг и его команда требуют от IRS более разумного соглашения и альтернативного подхода в решении проблемы.

В конце 2016 года IRS послала Coinbase повестки на предоставление информации по всем счетам клиента N за три года. Если IRS удастся получить разрешение суда, Coinbase будут вынуждены иметь дело с юридически обязывающим требованием о предоставлении конфиденциальной, личной и финансовой информации миллионов своих пользователей.

Для приватности своих пользователей, команда Coinbase пришла к консенсусу, чтобы отклонить просьбу IRS, которая в случае долгосрочного правового спора будет стоить компании от $100 000 до $1 млн. Команда Coinbase намерена сотрудничать с IRS и другими регуляторами, чтобы обе стороны могли прийти к согласию.
Цитата:
«Мы, скорее всего, понесем судебные издержки в размере от $100 000 до $1 млн в процессе защиты наших клиентов от этой чрезмерно обширной повестки в суд. Эти средства можно было бы использовать более эффективно, например, для создания инновационных продуктов или принятия на работу большего количества сотрудников» -
сказал Армстронг.

Армстронг подчеркнул, что по сути, Coinbase и IRS имеют одинаковую цель, которая должна заставить всех клиентов, находящихся в США, урегулировать свои налоговые платежи. Вместе с тем он отметил, что неправомерное получение клиентских данных Coinbase не лучший метод для решения дел, связанных с налогообложением.

Вместо этого, Coinbase хватило бы простой просьбы от IRS о сотрудничестве с регулирующими органами в оказании помощи клиентам в США для уплаты налогов, особенно с учетом долгосрочных отношений компании и IRS.

Coinbase является одной из немногих криптовалютных компаний в США, которая полностью соответствует местной нормативно-правовой базе, даже непрактичным и строгим требованиями, такими как BitLicense. В мае 2016 года, Ripple и Coinbase были двумя компаниями из весьма ограниченного числа, которые получили BitLicense.

С учетом усилий Coinbase в обеспечении эффективных отношений с регулирующими органами и готовность компании соблюдать нормативно-правовую базу страны в сфере финансовых технологий и цифровых валют, Армстронг заявил, что IRS наказывает одного из немногих легальных криптовалютных обменников в США.
Цитата:
«Деспотичный подход IRS наказывает единственного хорошего парня. Другие криптовалютные биржи, работающие за рубежом, вряд ли будут демонстрировать подобную приверженность в работе с IRS, но мы были единственной компанией, которая получила повестку в суд для получения данных о всех клиентах» -
сказал Армстронг.

Забегая вперед, Армстронг и команда Coinbase планируют сотрудничать с IRS и придумать другой способ поощрения клиентов для стимулирования их желания оплачивать налоги. Coinbase готова реализовать практические решения, такие как одновременный выпуск документа формы 1099-B всем клиентам из США, который эффективно позволит клиентам Coinbase платить налоги, не ставя под угрозу их приватность.

Также Армстронг хотел бы увидеть изменение точки зрения IRS к биткоину, как к собственности, так как он функционирует строго в качестве валюты, а не актива. Существующая структура и руководство, разработанные силами IRS для урегулирования налогов на простые платежи в биткоинах, скажем, в кафе.
Цитата:
«Я думаю, что руководство IRS, которое рассматривает виртуальную валюту как собственность вместо валюты, может сделать отчетность по форме 1099 неэффективной (не только для нас, но и для IRS и граждан). При налогообложении прибыли на имущество будет утеряна свобода биткоина, как валюты. Это означает, что даже при продаже небольшого количества цифровой валюты (скажем, чтобы купить чашку кофе) будет выдаваться форма 1099».
В случае признания биткоина цифровой валютой вместо альтернативного актива или имущества будет снижена бюрократическая нагрузка на IRS при получении налоговых платежей от клиентов Coinbase.

__________________
На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Новости хайп индустрии, рефбек выше на HyipStat.top|Инвестирую тут MONHYIP!|Bestinvestor.ru-Как получить прибыль?|Лучшие инвест идеи на 2017г|Кто пользуется Bitcoin нуженэтот сервис(!)|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
"Ощадбанк" требует через суд взыскать с "Креатива" $200 млн bizneser Новости в банковской сфере и страховании 0 17.08.2016 05:49
"Роснефть" подписала с Венесуэлой соглашения на 20 млрд долларов Top Invest Политика и экономика 12 03.08.2016 16:43
"Нафтогаз" требует от "Газпрома" $16 млрд moskva Новости в мире финансов и инвестиций 0 04.05.2015 19:39
"Нафтогаз" требует от "Газпрома" $6 млрд за транзит Dmitriy News Новости в мире финансов и инвестиций 0 01.02.2015 14:36

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Новый фонд! Регистрация бесплатно! +50$ на счет!
От borog в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Ирина Ичто
АГЕНТ U4272527 legend112.jimdo.com
От Ирина Ичто в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Для тех, кто в MLM - уникальные возможности
От wgdiler в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Дмитрий Волков 586844099
Сбербанк продлил ковенантные каникулы «Трансаэро» на полтора месяца
От Дмитрий Волков 586844099 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар tanrad
Новости или флет. Какой рынок вы предпочитаете?
От tanrad в разделе «Forex: общий форум»
Аватар Анна Чернобай
Может ли Биткоин разрушить монополию нефтедоллара?
От Анна Чернобай в разделе «Bitcoin»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube