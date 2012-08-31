Coinbase требует от IRS "разумного соглашения"

Брайан Армстронг, генеральный директор известной криптовалютной биржи и платформы цифровых кошельков Coinbase, твердо уверен в том, что Налоговая служба США (IRS), несправедливо считает, что большинство пользователей Coinbase уклоняются от уплаты налогов. Армстронг и его команда требуют от IRS более разумного соглашения и альтернативного подхода в решении проблемы.
В конце 2016 года IRS послала Coinbase повестки на предоставление информации по всем счетам клиента N за три года. Если IRS удастся получить разрешение суда, Coinbase будут вынуждены иметь дело с юридически обязывающим требованием о предоставлении конфиденциальной, личной и финансовой информации миллионов своих пользователей.
Для приватности своих пользователей, команда Coinbase пришла к консенсусу, чтобы отклонить просьбу IRS, которая в случае долгосрочного правового спора будет стоить компании от $100 000 до $1 млн. Команда Coinbase намерена сотрудничать с IRS и другими регуляторами, чтобы обе стороны могли прийти к согласию.
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«Мы, скорее всего, понесем судебные издержки в размере от $100 000 до $1 млн в процессе защиты наших клиентов от этой чрезмерно обширной повестки в суд. Эти средства можно было бы использовать более эффективно, например, для создания инновационных продуктов или принятия на работу большего количества сотрудников» -
сказал Армстронг.
Армстронг подчеркнул, что по сути, Coinbase и IRS имеют одинаковую цель, которая должна заставить всех клиентов, находящихся в США, урегулировать свои налоговые платежи. Вместе с тем он отметил, что неправомерное получение клиентских данных Coinbase не лучший метод для решения дел, связанных с налогообложением.
Вместо этого, Coinbase хватило бы простой просьбы от IRS о сотрудничестве с регулирующими органами в оказании помощи клиентам в США для уплаты налогов, особенно с учетом долгосрочных отношений компании и IRS.
Coinbase является одной из немногих криптовалютных компаний в США, которая полностью соответствует местной нормативно-правовой базе, даже непрактичным и строгим требованиями, такими как BitLicense. В мае 2016 года, Ripple и Coinbase были двумя компаниями из весьма ограниченного числа, которые получили BitLicense.
С учетом усилий Coinbase в обеспечении эффективных отношений с регулирующими органами и готовность компании соблюдать нормативно-правовую базу страны в сфере финансовых технологий и цифровых валют, Армстронг заявил, что IRS наказывает одного из немногих легальных криптовалютных обменников в США.
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«Деспотичный подход IRS наказывает единственного хорошего парня. Другие криптовалютные биржи, работающие за рубежом, вряд ли будут демонстрировать подобную приверженность в работе с IRS, но мы были единственной компанией, которая получила повестку в суд для получения данных о всех клиентах» -
сказал Армстронг.
Забегая вперед, Армстронг и команда Coinbase планируют сотрудничать с IRS и придумать другой способ поощрения клиентов для стимулирования их желания оплачивать налоги. Coinbase готова реализовать практические решения, такие как одновременный выпуск документа формы 1099-B всем клиентам из США, который эффективно позволит клиентам Coinbase платить налоги, не ставя под угрозу их приватность.
Также Армстронг хотел бы увидеть изменение точки зрения IRS к биткоину, как к собственности, так как он функционирует строго в качестве валюты, а не актива. Существующая структура и руководство, разработанные силами IRS для урегулирования налогов на простые платежи в биткоинах, скажем, в кафе.
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«Я думаю, что руководство IRS, которое рассматривает виртуальную валюту как собственность вместо валюты, может сделать отчетность по форме 1099 неэффективной (не только для нас, но и для IRS и граждан). При налогообложении прибыли на имущество будет утеряна свобода биткоина, как валюты. Это означает, что даже при продаже небольшого количества цифровой валюты (скажем, чтобы купить чашку кофе) будет выдаваться форма 1099».
В случае признания биткоина цифровой валютой вместо альтернативного актива или имущества будет снижена бюрократическая нагрузка на IRS при получении налоговых платежей от клиентов Coinbase.