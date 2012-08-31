Анна Чернобай Профессионал

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Coinbase требует от IRS "разумного соглашения"

Брайан Армстронг, генеральный директор известной криптовалютной биржи и платформы цифровых кошельков Coinbase, твердо уверен в том, что Налоговая служба США (IRS), несправедливо считает, что большинство пользователей Coinbase уклоняются от уплаты налогов. Армстронг и его команда требуют от IRS более разумного соглашения и альтернативного подхода в решении проблемы.



В конце 2016 года IRS послала Coinbase повестки на предоставление информации по всем счетам клиента N за три года. Если IRS удастся получить разрешение суда, Coinbase будут вынуждены иметь дело с юридически обязывающим требованием о предоставлении конфиденциальной, личной и финансовой информации миллионов своих пользователей.



Для приватности своих пользователей, команда Coinbase пришла к консенсусу, чтобы отклонить просьбу IRS, которая в случае долгосрочного правового спора будет стоить компании от $100 000 до $1 млн. Команда Coinbase намерена сотрудничать с IRS и другими регуляторами, чтобы обе стороны могли прийти к согласию.

Цитата: «Мы, скорее всего, понесем судебные издержки в размере от $100 000 до $1 млн в процессе защиты наших клиентов от этой чрезмерно обширной повестки в суд. Эти средства можно было бы использовать более эффективно, например, для создания инновационных продуктов или принятия на работу большего количества сотрудников» -



Армстронг подчеркнул, что по сути, Coinbase и IRS имеют одинаковую цель, которая должна заставить всех клиентов, находящихся в США, урегулировать свои налоговые платежи. Вместе с тем он отметил, что неправомерное получение клиентских данных Coinbase не лучший метод для решения дел, связанных с налогообложением.



Вместо этого, Coinbase хватило бы простой просьбы от IRS о сотрудничестве с регулирующими органами в оказании помощи клиентам в США для уплаты налогов, особенно с учетом долгосрочных отношений компании и IRS.



Coinbase является одной из немногих криптовалютных компаний в США, которая полностью соответствует местной нормативно-правовой базе, даже непрактичным и строгим требованиями, такими как BitLicense. В мае 2016 года, Ripple и Coinbase были двумя компаниями из весьма ограниченного числа, которые получили BitLicense.



С учетом усилий Coinbase в обеспечении эффективных отношений с регулирующими органами и готовность компании соблюдать нормативно-правовую базу страны в сфере финансовых технологий и цифровых валют, Армстронг заявил, что IRS наказывает одного из немногих легальных криптовалютных обменников в США.

Цитата: «Деспотичный подход IRS наказывает единственного хорошего парня. Другие криптовалютные биржи, работающие за рубежом, вряд ли будут демонстрировать подобную приверженность в работе с IRS, но мы были единственной компанией, которая получила повестку в суд для получения данных о всех клиентах» -



Забегая вперед, Армстронг и команда Coinbase планируют сотрудничать с IRS и придумать другой способ поощрения клиентов для стимулирования их желания оплачивать налоги. Coinbase готова реализовать практические решения, такие как одновременный выпуск документа формы 1099-B всем клиентам из США, который эффективно позволит клиентам Coinbase платить налоги, не ставя под угрозу их приватность.



Также Армстронг хотел бы увидеть изменение точки зрения IRS к биткоину, как к собственности, так как он функционирует строго в качестве валюты, а не актива. Существующая структура и руководство, разработанные силами IRS для урегулирования налогов на простые платежи в биткоинах, скажем, в кафе.

Цитата: «Я думаю, что руководство IRS, которое рассматривает виртуальную валюту как собственность вместо валюты, может сделать отчетность по форме 1099 неэффективной (не только для нас, но и для IRS и граждан). При налогообложении прибыли на имущество будет утеряна свобода биткоина, как валюты. Это означает, что даже при продаже небольшого количества цифровой валюты (скажем, чтобы купить чашку кофе) будет выдаваться форма 1099».



Источник Брайан Армстронг, генеральный директор известной криптовалютной биржи и платформы цифровых кошельков Coinbase, твердо уверен в том, что Налоговая служба США (IRS), несправедливо считает, что большинство пользователей Coinbase уклоняются от уплаты налогов. Армстронг и его команда требуют от IRS более разумного соглашения и альтернативного подхода в решении проблемы.В конце 2016 года IRS послала Coinbase повестки на предоставление информации по всем счетам клиента N за три года. Если IRS удастся получить разрешение суда, Coinbase будут вынуждены иметь дело с юридически обязывающим требованием о предоставлении конфиденциальной, личной и финансовой информации миллионов своих пользователей.Для приватности своих пользователей, команда Coinbase пришла к консенсусу, чтобы отклонить просьбу IRS, которая в случае долгосрочного правового спора будет стоить компании от $100 000 до $1 млн. Команда Coinbase намерена сотрудничать с IRS и другими регуляторами, чтобы обе стороны могли прийти к согласию.сказал Армстронг.Армстронг подчеркнул, что по сути, Coinbase и IRS имеют одинаковую цель, которая должна заставить всех клиентов, находящихся в США, урегулировать свои налоговые платежи. Вместе с тем он отметил, что неправомерное получение клиентских данных Coinbase не лучший метод для решения дел, связанных с налогообложением.Вместо этого, Coinbase хватило бы простой просьбы от IRS о сотрудничестве с регулирующими органами в оказании помощи клиентам в США для уплаты налогов, особенно с учетом долгосрочных отношений компании и IRS.Coinbase является одной из немногих криптовалютных компаний в США, которая полностью соответствует местной нормативно-правовой базе, даже непрактичным и строгим требованиями, такими как BitLicense. В мае 2016 года, Ripple и Coinbase были двумя компаниями из весьма ограниченного числа, которые получили BitLicense.С учетом усилий Coinbase в обеспечении эффективных отношений с регулирующими органами и готовность компании соблюдать нормативно-правовую базу страны в сфере финансовых технологий и цифровых валют, Армстронг заявил, что IRS наказывает одного из немногих легальных криптовалютных обменников в США.сказал Армстронг.Забегая вперед, Армстронг и команда Coinbase планируют сотрудничать с IRS и придумать другой способ поощрения клиентов для стимулирования их желания оплачивать налоги. Coinbase готова реализовать практические решения, такие как одновременный выпуск документа формы 1099-B всем клиентам из США, который эффективно позволит клиентам Coinbase платить налоги, не ставя под угрозу их приватность.Также Армстронг хотел бы увидеть изменение точки зрения IRS к биткоину, как к собственности, так как он функционирует строго в качестве валюты, а не актива. Существующая структура и руководство, разработанные силами IRS для урегулирования налогов на простые платежи в биткоинах, скажем, в кафе.В случае признания биткоина цифровой валютой вместо альтернативного актива или имущества будет снижена бюрократическая нагрузка на IRS при получении налоговых платежей от клиентов Coinbase.

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