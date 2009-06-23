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#1
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Профессионал
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Twitter по ошибке подписал 560 тысяч пользователей на аккаунт Трампа
Twitter автоматически подписал около 560 тысяч пользователей на официальный аккаунт президента США без их согласия. Это произошло после того, как его закрепили за Дональдом Трампом. Об этой пишет ТАСС со ссылкой на микроблог генерального директора Twitter Джека Дорси.
Дорси объяснил, что пользователи, подписанные на официальный аккаунт 44-го президента США @POTUS44 оказались автоматически подписаны и на аккаунт @POTUS (President of the United States). Раньше этот аккаунт принадлежал Бараку Обаме, однако во время инаугурации Дональда Трампа его закрепили за 45-м президентом США.
Инцидент коснулся пользователей, которые уже отписались от чтения сообщений @POTUS, а также части подписчиков официальных страниц в Twitter пресс-службы Белого дома и вице-президента США. По словам Дорси, в настоящее время все ошибки исправлены.
Дональд Трамп после инаугурации начал пользоваться официальным президентским аккаунтом в Twitter, а также продолжил публиковать сообщения в своем личном микроблоге @realDonaldTrump.
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#2
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Интересующийся
Имя: Александр
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Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.12.2016
Сообщений: 84
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Re: Twitter по ошибке подписал 560 тысяч пользователей на аккаунт Трампа
Довольно интересная ошибка! Крупные компании и косячат по крупному))
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