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Сбербанк ждет роста активности хакеров в отношении банков РФ в 2017 году

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Сбербанк ждет роста активности хакеров в отношении банков РФ в 2017 году
Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.



Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов прогнозирует, что активность хакеров в отношении российских банков вырастет в текущем году, об этом он сказал РИА Новости.

Цитата:
"Мы ожидаем в текущем году роста активности хакеров", —
сказал он в беседе о кибератаках на российские банки.

Объемы краж средств клиентов банков из-за хакерских атак будут зависеть, как и всегда, от противодействия такого рода нападениям, отметил он.

Как заявил РИА Новости глава антивирусной компании "Лаборатория Касперского" Евгений Касперский в Давосе, количество кибератак в РФ будет расти в 2017 году, причем они будут нацелены на совершенно разные компьютеризированные устройства, в том числе производственные объекты, транспорт и электростанции.
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