Сбербанк ждет роста активности хакеров в отношении банков РФ в 2017 году

Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов прогнозирует, что активность хакеров в отношении российских банков вырастет в текущем году, об этом он сказал РИА Новости.
Цитата:
|
"Мы ожидаем в текущем году роста активности хакеров", —
сказал он в беседе о кибератаках на российские банки.
Объемы краж средств клиентов банков из-за хакерских атак будут зависеть, как и всегда, от противодействия такого рода нападениям, отметил он.
Как заявил РИА Новости глава антивирусной компании "Лаборатория Касперского" Евгений Касперский в Давосе, количество кибератак в РФ будет расти в 2017 году, причем они будут нацелены на совершенно разные компьютеризированные устройства, в том числе производственные объекты, транспорт и электростанции.