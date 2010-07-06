Анна Чернобай Профессионал

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Решение о передаче Исаакиевского собора церкви оспорено Петербургские политики и гражданские активисты оспорили в суде решение городских властей о передаче Исаакиевского собора РПЦ.





Группа петербуржцев, в том числе лидер фракции "Яблоко" в региональном законодательном собрании Борис Вишневский и председатель городского отделения партии ПАРНАС Андрей Пивоваров, подала коллективный иск в суд о признании незаконным решения городских властей о передаче РПЦ Исаакиевского собора. Заявители требуют признать незаконным распоряжение петербургского комитета имущественных отношений (КИО), утвержденное 30 декабря прошлого года, в котором записан план мероприятий по передаче собора, и обязать отменить его.



В исковом заявлении (есть в распоряжении "Ъ") говорится, что действия комитета по изданию этого распоряжения (как и само распоряжение) "противоречат основам законодательства РФ о культуре и Конституции РФ". Со ссылкой на эти документы авторы иска указывают, что "права человека в области культурной деятельности приоритетны по отношению к правам в этой области государства и этноконфессиональных групп и религиозных организаций", а также что государство обязано стимулировать деятельность организаций культуры, в том числе путем приоритетной передачи им зданий.



Заявители считают, что в результате утверждения КИО "дорожной карты" мероприятий по передаче церкви здания собора и части расположенных в нем музейных ценностей "деятельность ГБУК "ГМП "Исаакиевский собор"" становится невозможной и это учреждение обрекается на закрытие". Цитата: "Поскольку государственные учреждения культуры — это одно из средств обеспечения условий для общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ, то закрытие или хотя бы существенное ухудшение условий функционирования такого учреждения напрямую отразится на гарантиях реализации в том числе наших прав в сфере культуры",—



Еще одним основанием для оспаривания решения может стать нарушение процедуры, предусмотренной федеральным законом "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности". Он подразумевает, что религиозная организация должна обратиться в уполномоченный орган с заявлением о передаче того или иного объекта. Это заявление должно быть официально опубликовано "в недельный срок" (как и решение властей по этому поводу). В РПЦ и Смольном признают, что такого заявления не существует (см. "Ъ" от 13 января): решение о передаче Исаакия было принято на основании переписки патриарха Кирилла и губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.



Как говорится в ответе вице-губернатора Михаила Мокрецова на депутатский запрос Бориса Вишневского, "непосредственно процедура исполнения закона в отношении Исаакиевского собора будет инициирована после официального заявления" РПЦ, которого пока не существует. Вместе с тем в распоряжении КИО содержится ссылка на некое "письменное обращение" Московского патриархата. Ранее в КИО говорили "Ъ", что это и есть предусмотренное законом заявление, и обещали опубликовать его в срок до 16 января, однако вчера в комитете заявили, что ссылка в распоряжении дается на частное обращение патриарха Кирилла к губернатору, которое публикации не подлежит. Более развернутый комментарий Смольного по существу иска "Ъ" вчера получить не удалось.



Напомним, о том, что решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ принято окончательно, губернатор Петербурга впервые заявил 9 января, то есть спустя десять дней после того, как КИО утвердил соответствующий план мероприятий. Согласно документу, процесс передачи собора займет не менее двух с лишним лет. В Смольном подчеркивают, что после передачи собора церкви сам музей-памятник "Исаакиевский собор" продолжит функционировать, часть расположенной сейчас в соборе музейной экспозиции переместится в другие здания.



Источник Группа петербуржцев, в том числе лидер фракции "Яблоко" в региональном законодательном собрании Борис Вишневский и председатель городского отделения партии ПАРНАС Андрей Пивоваров, подала коллективный иск в суд о признании незаконным решения городских властей о передаче РПЦ Исаакиевского собора. Заявители требуют признать незаконным распоряжение петербургского комитета имущественных отношений (КИО), утвержденное 30 декабря прошлого года, в котором записан план мероприятий по передаче собора, и обязать отменить его.В исковом заявлении (есть в распоряжении "Ъ") говорится, что действия комитета по изданию этого распоряжения (как и само распоряжение) "противоречат основам законодательства РФ о культуре и Конституции РФ". Со ссылкой на эти документы авторы иска указывают, что "права человека в области культурной деятельности приоритетны по отношению к правам в этой области государства и этноконфессиональных групп и религиозных организаций", а также что государство обязано стимулировать деятельность организаций культуры, в том числе путем приоритетной передачи им зданий.Заявители считают, что в результате утверждения КИО "дорожной карты" мероприятий по передаче церкви здания собора и части расположенных в нем музейных ценностей "деятельность ГБУК "ГМП "Исаакиевский собор"" становится невозможной и это учреждение обрекается на закрытие".говорится в заявлении.Еще одним основанием для оспаривания решения может стать нарушение процедуры, предусмотренной федеральным законом "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности". Он подразумевает, что религиозная организация должна обратиться в уполномоченный орган с заявлением о передаче того или иного объекта. Это заявление должно быть официально опубликовано "в недельный срок" (как и решение властей по этому поводу). В РПЦ и Смольном признают, что такого заявления не существует (см. "Ъ" от 13 января): решение о передаче Исаакия было принято на основании переписки патриарха Кирилла и губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.Как говорится в ответе вице-губернатора Михаила Мокрецова на депутатский запрос Бориса Вишневского, "непосредственно процедура исполнения закона в отношении Исаакиевского собора будет инициирована после официального заявления" РПЦ, которого пока не существует. Вместе с тем в распоряжении КИО содержится ссылка на некое "письменное обращение" Московского патриархата. Ранее в КИО говорили "Ъ", что это и есть предусмотренное законом заявление, и обещали опубликовать его в срок до 16 января, однако вчера в комитете заявили, что ссылка в распоряжении дается на частное обращение патриарха Кирилла к губернатору, которое публикации не подлежит. Более развернутый комментарий Смольного по существу иска "Ъ" вчера получить не удалось.Напомним, о том, что решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ принято окончательно, губернатор Петербурга впервые заявил 9 января, то есть спустя десять дней после того, как КИО утвердил соответствующий план мероприятий. Согласно документу, процесс передачи собора займет не менее двух с лишним лет. В Смольном подчеркивают, что после передачи собора церкви сам музей-памятник "Исаакиевский собор" продолжит функционировать, часть расположенной сейчас в соборе музейной экспозиции переместится в другие здания.

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