В Paramount Pictures рассказали о «плюсах» сделки с китайскими инвесторами

Американская киностудия Paramount Pictures получит $1 млрд инвестиций в течение трех лет, согласно подписанному соглашению с китайскими инвесторами Shanghai Film Group Corp. и Huahua Media.
Как ранее сообщало издание The Wall Street Journal, китайские компании будут инвестировать по меньшей мере 25% стоимости каждого фильма киностудии, а также оказывать поддержку офису Paramount Pictures.
С Китаем Paramount Pictures «сотрудничает уже более десяти лет». «Shanghai Film Group Corp. и Huahua Media также помогут киностудии распространять ее фильмы на китайском рынке, являющемся вторым по величине в мире после кинорынка США», приводит СМИ слова главного исполнительного директора киностудии Брэда Грея.
По его словам, сделка поможет «расчистить путь» киностудии для осуществления нового плана — создавать от 15 до 17 новых фильмов ежегодно.
Летом 2016 года Paramount Pictures заявила о планах продать 49% своих акций китайской компании Dalian Wanda.
источник
www.rosbalt.ru