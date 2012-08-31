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Нефтедоллар может кануть в Лету
В будущем американский доллар может утратить статус мировой резервной валюты, считает немецкое издание Die Presse. Дело в том, что на Ближнем Востоке и в Китае отказываются торговать нефтью в валюте США. Ситуацию усугубляет и то, как Дональд Трамп выстраивает отношения с бывшими союзниками, отмечает автор статьи Николаус Йильх.
Новый президент США не раз называл ядерное соглашение с Ираном "худшей сделкой в истории" и грозился его аннулировать, напоминает Die Presse. В свою очередь, экс-госсекретарь США Джон Керри считает это шагом на пути к лишению американского доллара статуса мировой резервной валюты.
Однако Трамп делает ставку на смену внешнеполитического курса. Он выступает за сближение с Россией, в то же время отношения с Китаем ухудшаются, со старыми союзниками в Саудовской Аравии Трамп также ведет себя грубо.
Иран отказывается торговать нефтью за доллары. Глава иранского ЦБ Валиолла Сейф приоритетной торговой валютой назвал евро, второй по важности — китайский юань. Торговля с Пекином тоже проходит без доллара. Это означает, что и Китай уже не так сильно зависит от своих долларовых резервов.
Даже в Америке задумались о смене экономического курса. Джаред Бернстайн, экс-советник по экономическим вопросам в Белом доме, два года назад заявил, что вернуть американскую экономику на правильный путь развития поможет отказ от доллара как резервной валюты, передает сайт RT.
Некоторые из идей Трампа перекликаются с аргументацией Бернстайна. Например, обещание вернуть в страну рабочие места. В ближайшее время лидеры США и России должны провести переговоры. Вопрос лишь в том, пойдет ли речь о возрождении нефтедоллара или о его последовательном устранении, заключает автор статьи.
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