|
Спрос на хрущевские и брежневские дома уменьшился за 2016 год в 2 раза
По данным аналитического центра DOM.RIA.com, спрос на квартиры в домах хрущёвской и брежневской застройки за прошедший год снизился в 2 раза. Такая тенденция будет сохраняться и в 2017 году до момента резкого снижения цен на такие квартиры. Так, ожидается, что к лету стоимость недвижимости в хрущёвках и домах брежневской застройки может снизиться на 10−15%.
Уже с начала года стоимость закрытых сделок в долларах на рынке недвижимости на квартиры уменьшилась в сравнении с январем 2016. По данным DOM.RIA, в эконом-сегменте и сегменте эконом+ цена снизилась на 10−12%. А в домах хрущевской и брежневской застройки — на 12−15%. В бизнес-сегменте цена снизилась на 7−10%, а в элитном на 5−8%.
Что касается активности покупателя за первую половину нового года, то «зимнего отпуска» здесь не было. Так, по данным специалистов рынка недвижимости, активность была выше, чем в январе прошлого года. Причем в январе 2016 отмечалась самая высокая активность рынка за 5 лет. Так, по данным DOM.RIA, в сравнении с началом прошлого года спрос на вторичном рынке вырос:
• в сегментах эконом и эконом+ на 20%
• в сегменте бизнес на 25-30%
• в сегменте элит на 15-20%
В сегменте пригородного жилья из-за погодных условий спрос снизился на 10-12%. В то же время спрос на земельные участки практически отсутствует.
По материалам Finance.UA