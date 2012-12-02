expresswallet.biz - ExpressWallet

Я не админ данного проекта
Старт проекта:
20.01.2017.
О проекте: ExpressWallet
- основана командой профессиональных трейдеров, которые точно знают как заработать максимум на рынке. Суть проекта – дать возможность людям инвестировать в профессионалов своего дела, которые заработают деньги за счёт средств проекта и получают свой процент от прибыли. У каждого трейдера в нашей группе уже более чем 10 лет торгового опыта и успешные торговые операции позволяют поддерживать в нашей компании стабильность и высокую прибыль.
Инвестиционные планы:
Доходность 25% за 24 часа
Минимальная сумма вклада:
100 Руб
Минимальная сумма на вывод:
10 Руб
Реферальная программа:
10% от вклада
Платежные системы:
Perfect Money, Payeer, QIWI
Мой вклад: