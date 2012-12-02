Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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expresswallet.biz - ExpressWallet

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 22:22
#1
Специалист
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 647
Благодарностей: 290
КП: 0.064
expresswallet.biz - ExpressWallet
Я не админ данного проекта



Старт проекта: 20.01.2017.

О проекте: ExpressWallet - основана командой профессиональных трейдеров, которые точно знают как заработать максимум на рынке. Суть проекта – дать возможность людям инвестировать в профессионалов своего дела, которые заработают деньги за счёт средств проекта и получают свой процент от прибыли. У каждого трейдера в нашей группе уже более чем 10 лет торгового опыта и успешные торговые операции позволяют поддерживать в нашей компании стабильность и высокую прибыль.

Инвестиционные планы:
Доходность 25% за 24 часа


Минимальная сумма вклада: 100 Руб
Минимальная сумма на вывод: 10 Руб
Реферальная программа: 10% от вклада
Платежные системы: Perfect Money, Payeer, QIWI

Мой вклад:


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Старый Сегодня, 22:23
#2
Специалист
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 647
Благодарностей: 290
КП: 0.064
Автор темы Re: expresswallet.biz - ExpressWallet
__________________
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Старый Сегодня, 22:43
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.12.2012
Сообщений: 2,570
Благодарностей: 229
КП: 0.002
Re: expresswallet.biz - ExpressWallet
Играю тут:Дата: 22.01.2017 20:03:59
Дата оплаты: 22.01.2017 20:04:32
Получатель платежа: EXSPRESS WALLET
Товар: Deposit FOR: Elite-monitor
Счет к оплате: 33
Счет в Payeer: 36502240
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 100.96 USD
__________________
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Старый Сегодня, 22:45
#4
Топ Мастер
 
Имя: Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 7,656
Благодарностей: 2,905
КП: 0.008
Re: expresswallet.biz - ExpressWallet
Что опять? Минималка чирик можно играть
__________________
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Millioner2014 на форуме  
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