"Сестра" ПриватБанка из Латвии будет продана.
PrivatBank из Латвии два года назад попался на легализации незаконных денежных средств. Объявилась сумма в пятьдесят миллионов евро от чиновников из Украины.
Продажа возможна только после подведения итогов латвийского банковского года, то есть после 31 марта.
Украина на данный момент имеет 46% акций ПриватБанка. Остальной пакет приходится на счета предприятий, в странах с льготным налогообложением, а также в руках частных лиц.
О потенциальных новых владельцах пока не сообщается. Эксперты имеют предположения насчет британских инвесторов и прошлых руководителях украинского ПриватБанка.
Специально для mmgp.ru
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