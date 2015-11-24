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"Сестра" ПриватБанка из Латвии будет продана.

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"Сестра" ПриватБанка из Латвии будет продана.


"Сестра" ПриватБанка из Латвии будет продана.

PrivatBank из Латвии два года назад попался на легализации незаконных денежных средств. Объявилась сумма в пятьдесят миллионов евро от чиновников из Украины.

Продажа возможна только после подведения итогов латвийского банковского года, то есть после 31 марта.

Украина на данный момент имеет 46% акций ПриватБанка. Остальной пакет приходится на счета предприятий, в странах с льготным налогообложением, а также в руках частных лиц.

О потенциальных новых владельцах пока не сообщается. Эксперты имеют предположения насчет британских инвесторов и прошлых руководителях украинского ПриватБанка.

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