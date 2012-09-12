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Блокчейн изменит глобальную финансовую систему, - регулятор США

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Старый Сегодня, 21:29
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Блокчейн изменит глобальную финансовую систему, - регулятор США
Блокчейн изменит глобальную финансовую систему, - регулятор США

Блокчейн является «значимой технологией» ввиду ее потенциального влияния на глобальную финансовую систему. Об этом заявила глава Федеральной резервной системы США (ФРС) Джанет Йеллен.

Об этом Йеллен сказала в ходе форума Commonwealth Club в США.

В какой-то степени комментарии Йеллен созвучны с ее заявлениями в сентябре прошлого года о том, что блокчейн может иметь «очень существенное влияние» на платежную экосистему США и не только.

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Последний раз редактировалось moskva; Сегодня в 21:32.
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