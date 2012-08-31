Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,906 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Китайские криптовалютные биржи вводят комиссионные сборы на трейдинг

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:12
#1
Профессионал
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,273
Благодарностей: 505
КП: 0.393
Китайские криптовалютные биржи вводят комиссионные сборы на трейдинг
Криптовалютные биржи OKCoin, Huobi и BTCC объявили о введении комиссионных сборов на операции с биткоином и Litecoin в размере 0,2% от каждой транзакции.

Как сообщается, комиссионные сборы будут взиматься начиная с 24 января, 12:00 PM UTC. Соответствующие заявления размещены на официальных сайтах бирж.

Рынок практически моментально отреагировал на эту новость резким снижением цены — если в первой половине дня в воскресенье курс биткоина после субботнего роста доходил до $940, в дальнейшем стоимость криптовалюты стремительно пошла вниз. В какой-то момент курс опускался почти до $890, на момент публикации биткоин торгуется в районе $900.


Как известно, до последнего времени криптовалютные биржи Китая не взимали комиссий за операции, а основным источником прибыли для торговых площадок являлись маржинальные торги. Однако 13 января биржи BTCC и Huobi объявили об остановке торгов с использованием плеча, а биржа OKCoin установила плечо в 1x. Как выяснилось немногим позже, это решение было принято по результатам проверки бирж Народным банком Китая.

Аналитики и участники рынка считают, что такое решение бирж снизит волатильность курса биткоина и положительно отразится на курсе криптовалют в долгосрочной перспективе. Отметим, что причиной проверки криптовалютных бирж, инициированной Народным банком Китая, стала именно высокая волатильность курса биткоина и резкие скачки его курса, отмеченные в первые дни этого года.
__________________
На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Новости хайп индустрии, рефбек выше на HyipStat.top|Инвестирую тут MONHYIP!|Bestinvestor.ru-Как получить прибыль?|Лучшие инвест идеи на 2017г|Кто пользуется Bitcoin нуженэтот сервис(!)|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Китайские криптовалютные биржи Huobi и OKCoin заявили об остановке маржинальных торго Анна Чернобай Другие криптовалюты 1 20.01.2017 18:03
Польские криптовалютные биржи проводят рождественскую благотворительную акцию bizneser Новости криптовалют 14 19.12.2016 23:56
Ведущие англоязычные криптовалютные биржи Alex077 Биржи криптовалют 0 25.10.2016 23:14
Баг или атака: ошибка в Ethereum напугала криптовалютные биржи clipman77 Ethereum 0 21.09.2016 21:49
Крупнейшие криптовалютные биржи Австралии добавили поддержку Ethereum Denver10 Новости криптовалют 79 05.07.2016 19:23

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар moskva
Медведев выступил за госрегулирование интернета
От moskva в разделе «Политика и экономика»
Аватар ReDss
3D-био протез глаза
От ReDss в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Feniks43
filife.info (globallife.info) - filife (globallife)
От Feniks43 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар nlobp
ОАО Международный коммерческий банк – mcombank.ru
От nlobp в разделе «Каталог Брокеров»
Аватар Jerigon
Заявления Драги обрушили евро
От Jerigon в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Angelika78
США: Страховая компания "Thrivent Financial"
От Angelika78 в разделе «Страховые компании»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube