Китайские криптовалютные биржи вводят комиссионные сборы на трейдинг

Криптовалютные биржи OKCoin, Huobi и BTCC объявили о введении комиссионных сборов на операции с биткоином и Litecoin в размере 0,2% от каждой транзакции.
Как сообщается, комиссионные сборы будут взиматься начиная с 24 января, 12:00 PM UTC. Соответствующие заявления размещены на официальных сайтах бирж.
Рынок практически моментально отреагировал на эту новость резким снижением цены — если в первой половине дня в воскресенье курс биткоина после субботнего роста доходил до $940, в дальнейшем стоимость криптовалюты стремительно пошла вниз. В какой-то момент курс опускался почти до $890, на момент публикации биткоин торгуется в районе $900.
Как известно, до последнего времени криптовалютные биржи Китая не взимали комиссий за операции, а основным источником прибыли для торговых площадок являлись маржинальные торги. Однако 13 января биржи BTCC и Huobi объявили об остановке торгов с использованием плеча, а биржа OKCoin установила плечо в 1x. Как выяснилось немногим позже, это решение было принято по результатам проверки бирж Народным банком Китая.
Аналитики и участники рынка считают, что такое решение бирж снизит волатильность курса биткоина и положительно отразится на курсе криптовалют в долгосрочной перспективе. Отметим, что причиной проверки криптовалютных бирж, инициированной Народным банком Китая, стала именно высокая волатильность курса биткоина и резкие скачки его курса, отмеченные в первые дни этого года.