Анна Чернобай Профессионал

Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 1,273 Благодарностей: 505 КП: 0.393

Шесть главных событий недели в биткоин- и блокчейн-индустрии



Курс биткоина — и снова вверх



17 января курс биткоина дал трейдерам новый повод для переживаний. Начав свой рост около 03:00 GMT, всего за несколько часов биткоин подорожал примерно на 8% и вплотную приблизился к $900.



Как сходятся во мнении аналитики и эксперты, причиной этому стали действия Народного банка Китая, девальвировавшего юань на 0,17%, рекордное падение британского фунта стерлингов, вызванное ожиданиями “жесткого” сценария Brexit, предусматривающего решительный разрыв Великобритании с единым рынком Евросоюза ради получения полного контроля над британскими границами, над иммиграционными потоками и над экономическими вопросами, а также вероятный фактор Трампа.



На момент публикации материала курс биткоина составляет уже около $930.





Центробанк Китая vs криптовалютные биржи



18 января подразделение делового администрирования предприятий Народного банка Китая обнародовало результат проверок, проводившихся на регулятором на крупнейших криптовалютных биржах страны. Представители центробанка заявили о том, что причиной аномальной волатильности курса биткоина могли стать нарушения в работе бирж, в частности нарушения при проведении маржинальных торгов.



По сообщению местных изданий Hexun и Jiefang Daily, также представителями госорганов было обнаружено, что биржи осуществляли свои операции с нарушением действующего законодательства о борьбе с легализацией незаконных доходов.



На следующий день после заявления центробанка биржи OKCoin и Huobi официально сообщили о прекращении маржинальных торгов. В своих комментариях представители бирж Huobi и BTCC отметили, что намерены продолжить тесное сотрудничество с Народным банком Китая и органами финансового надзора.



Coinbase «битлицензировался»



На этой неделе важные новости пришли из штата Нью-Йорк, власти которого выдали компании Coinbase лицензию на предоставление связанных с виртуальными валютами услуг. Помимо самой платформы Coinbase, лицензию на осуществление деятельности в штате Нью-Йорк получила и принадлежащая компании криптовалютная биржа GDAX. Coinbase стал третьим обладателем BitLicense – разрешения на осуществление деятельности в области криптовалют, которое выдается Управлением финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) и опирается на специально разработанную нормативно-правовую базу.



Цитата: «Мы рады объявить о получении BitLicense от Управления финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS). BitLicense дает нам полномочия на продолжение операций с криптовалютами в штате Нью-Йорк и служит важным подтверждением нашего основного приоритета: управлять заслуживающей самого высокого доверия и наиболее безопасной биржей цифровых активов в мире», —



К сожалению, эта бочка меда не обошлась без ложки дегтя. О своем уходе из компании заявил бывший трейдер Goldman Sachs и сооснователь криптовалютной биржи Coinbase Фред Эрсам. Он намерен покинуть свой пост в конце января и на некоторое время отойти от дел. Впрочем, Фред не исключает того, что в будущем запустит свой собственный блокчейн-проект.



Барри Силберт подал заявку на открытие биржевого биткоин-фонда



Инвестиционная компания Grayscale Investments официально объявила о поданной заявке на регистрацию акций биржевого инвестиционного фонда (ETF), основным методом расчета которого должен стать биткоин. Заявка зарегистрирована в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).



Инвестиционной целью Grayscale Bitcoin Investment Trust является отображение доходности биткоина согласно индексу TradeBlock XBX. Размещение акций планируется на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE), также предполагается включение фонда в индекс NYSE ARCA Tech 100 Index.



Команда Ethcore представила релиз Parity 1.5



Разработчики Ethcore сообщили о выходе Parity 1.5 – обновленного клиента сети Ethereum. Новая версия Parity получила название Nativity и предлагает целый ряд новых функций, включая поддержку стандартного кошелька Ethereum с мультиподписью.



Обновленный кошелек предлагает возможность импорта уже существующих кошельков и создания новых, а также широкие возможности управления транзакциями.



Помимо этого, Parity 1.5содержит абсолютно новый функционал: платформу идентификации Parity Identity. Разработчики обещают представить более подробное разъяснение о ее возможностях в ближайшее время, но уже сейчас известно, что у пользователей появилась опция верификации посредством SMS и электронной почты. Более подробно с возможностями Parity 1.5 можно ознакомиться в блоге Ethcore.





Дональд Трамп — президент



В окончание главных событий уходящей недели нельзя в очередной раз не вспомнить о том, что в пятницу, 20 января, принял присягу новый президент США Дональд Трамп. Аналитики и политологи всех стран мира ожидают от него неординарных решений как во внутренней, так и во внешней политике. Сдержанный оптимизм проявляют представители биткоин- и блокчейн-индустрии, ведь в кабинет Трампа вошли такие лоббисты криптовалют, как Мик Малвани, Баладжи Сринивасан и Питер Тиль. Ну а кто окажется прав, покажет жизнь…



Источник Курс роста биткоина, результаты проверки китайских криптовалютных бирж, лицензирование Coinbase — об этом и о других важнейших событиях недели вы узнаете в традиционном воскресном дайджесте от ForkLog.17 января курс биткоина дал трейдерам новый повод для переживаний. Начав свой рост около 03:00 GMT, всего за несколько часов биткоин подорожал примерно на 8% и вплотную приблизился к $900.Как сходятся во мнении аналитики и эксперты, причиной этому стали действия Народного банка Китая, девальвировавшего юань на 0,17%, рекордное падение британского фунта стерлингов, вызванное ожиданиями “жесткого” сценария Brexit, предусматривающего решительный разрыв Великобритании с единым рынком Евросоюза ради получения полного контроля над британскими границами, над иммиграционными потоками и над экономическими вопросами, а также вероятный фактор Трампа.На момент публикации материала курс биткоина составляет уже около $930.18 января подразделение делового администрирования предприятий Народного банка Китая обнародовало результат проверок, проводившихся на регулятором на крупнейших криптовалютных биржах страны. Представители центробанка заявили о том, что причиной аномальной волатильности курса биткоина могли стать нарушения в работе бирж, в частности нарушения при проведении маржинальных торгов.По сообщению местных изданий Hexun и Jiefang Daily, также представителями госорганов было обнаружено, что биржи осуществляли свои операции с нарушением действующего законодательства о борьбе с легализацией незаконных доходов.На следующий день после заявления центробанка биржи OKCoin и Huobi официально сообщили о прекращении маржинальных торгов. В своих комментариях представители бирж Huobi и BTCC отметили, что намерены продолжить тесное сотрудничество с Народным банком Китая и органами финансового надзора.На этой неделе важные новости пришли из штата Нью-Йорк, власти которого выдали компании Coinbase лицензию на предоставление связанных с виртуальными валютами услуг. Помимо самой платформы Coinbase, лицензию на осуществление деятельности в штате Нью-Йорк получила и принадлежащая компании криптовалютная биржа GDAX. Coinbase стал третьим обладателем BitLicense – разрешения на осуществление деятельности в области криптовалют, которое выдается Управлением финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) и опирается на специально разработанную нормативно-правовую базу.говорится в заявлении Coinbase.К сожалению, эта бочка меда не обошлась без ложки дегтя. О своем уходе из компании заявил бывший трейдер Goldman Sachs и сооснователь криптовалютной биржи Coinbase Фред Эрсам. Он намерен покинуть свой пост в конце января и на некоторое время отойти от дел. Впрочем, Фред не исключает того, что в будущем запустит свой собственный блокчейн-проект.Инвестиционная компания Grayscale Investments официально объявила о поданной заявке на регистрацию акций биржевого инвестиционного фонда (ETF), основным методом расчета которого должен стать биткоин. Заявка зарегистрирована в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).Инвестиционной целью Grayscale Bitcoin Investment Trust является отображение доходности биткоина согласно индексу TradeBlock XBX. Размещение акций планируется на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE), также предполагается включение фонда в индекс NYSE ARCA Tech 100 Index.Разработчики Ethcore сообщили о выходе Parity 1.5 – обновленного клиента сети Ethereum. Новая версия Parity получила название Nativity и предлагает целый ряд новых функций, включая поддержку стандартного кошелька Ethereum с мультиподписью.Обновленный кошелек предлагает возможность импорта уже существующих кошельков и создания новых, а также широкие возможности управления транзакциями.Помимо этого, Parity 1.5содержит абсолютно новый функционал: платформу идентификации Parity Identity. Разработчики обещают представить более подробное разъяснение о ее возможностях в ближайшее время, но уже сейчас известно, что у пользователей появилась опция верификации посредством SMS и электронной почты. Более подробно с возможностями Parity 1.5 можно ознакомиться в блоге Ethcore.В окончание главных событий уходящей недели нельзя в очередной раз не вспомнить о том, что в пятницу, 20 января, принял присягу новый президент США Дональд Трамп. Аналитики и политологи всех стран мира ожидают от него неординарных решений как во внутренней, так и во внешней политике. Сдержанный оптимизм проявляют представители биткоин- и блокчейн-индустрии, ведь в кабинет Трампа вошли такие лоббисты криптовалют, как Мик Малвани, Баладжи Сринивасан и Питер Тиль. Ну а кто окажется прав, покажет жизнь…

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