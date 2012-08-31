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Шесть главных событий недели в биткоин- и блокчейн-индустрии

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Старый Сегодня, 21:07
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Шесть главных событий недели в биткоин- и блокчейн-индустрии
Курс роста биткоина, результаты проверки китайских криптовалютных бирж, лицензирование Coinbase — об этом и о других важнейших событиях недели вы узнаете в традиционном воскресном дайджесте от ForkLog.

Курс биткоина — и снова вверх


17 января курс биткоина дал трейдерам новый повод для переживаний. Начав свой рост около 03:00 GMT, всего за несколько часов биткоин подорожал примерно на 8% и вплотную приблизился к $900.

Как сходятся во мнении аналитики и эксперты, причиной этому стали действия Народного банка Китая, девальвировавшего юань на 0,17%, рекордное падение британского фунта стерлингов, вызванное ожиданиями “жесткого” сценария Brexit, предусматривающего решительный разрыв Великобритании с единым рынком Евросоюза ради получения полного контроля над британскими границами, над иммиграционными потоками и над экономическими вопросами, а также вероятный фактор Трампа.

На момент публикации материала курс биткоина составляет уже около $930.


Центробанк Китая vs криптовалютные биржи


18 января подразделение делового администрирования предприятий Народного банка Китая обнародовало результат проверок, проводившихся на регулятором на крупнейших криптовалютных биржах страны. Представители центробанка заявили о том, что причиной аномальной волатильности курса биткоина могли стать нарушения в работе бирж, в частности нарушения при проведении маржинальных торгов.

По сообщению местных изданий Hexun и Jiefang Daily, также представителями госорганов было обнаружено, что биржи осуществляли свои операции с нарушением действующего законодательства о борьбе с легализацией незаконных доходов.

На следующий день после заявления центробанка биржи OKCoin и Huobi официально сообщили о прекращении маржинальных торгов. В своих комментариях представители бирж Huobi и BTCC отметили, что намерены продолжить тесное сотрудничество с Народным банком Китая и органами финансового надзора.

Coinbase «битлицензировался»


На этой неделе важные новости пришли из штата Нью-Йорк, власти которого выдали компании Coinbase лицензию на предоставление связанных с виртуальными валютами услуг. Помимо самой платформы Coinbase, лицензию на осуществление деятельности в штате Нью-Йорк получила и принадлежащая компании криптовалютная биржа GDAX. Coinbase стал третьим обладателем BitLicense – разрешения на осуществление деятельности в области криптовалют, которое выдается Управлением финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) и опирается на специально разработанную нормативно-правовую базу.

Цитата:
«Мы рады объявить о получении BitLicense от Управления финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS). BitLicense дает нам полномочия на продолжение операций с криптовалютами в штате Нью-Йорк и служит важным подтверждением нашего основного приоритета: управлять заслуживающей самого высокого доверия и наиболее безопасной биржей цифровых активов в мире», —
говорится в заявлении Coinbase.

К сожалению, эта бочка меда не обошлась без ложки дегтя. О своем уходе из компании заявил бывший трейдер Goldman Sachs и сооснователь криптовалютной биржи Coinbase Фред Эрсам. Он намерен покинуть свой пост в конце января и на некоторое время отойти от дел. Впрочем, Фред не исключает того, что в будущем запустит свой собственный блокчейн-проект.

Барри Силберт подал заявку на открытие биржевого биткоин-фонда


Инвестиционная компания Grayscale Investments официально объявила о поданной заявке на регистрацию акций биржевого инвестиционного фонда (ETF), основным методом расчета которого должен стать биткоин. Заявка зарегистрирована в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Инвестиционной целью Grayscale Bitcoin Investment Trust является отображение доходности биткоина согласно индексу TradeBlock XBX. Размещение акций планируется на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE), также предполагается включение фонда в индекс NYSE ARCA Tech 100 Index.

Команда Ethcore представила релиз Parity 1.5


Разработчики Ethcore сообщили о выходе Parity 1.5 – обновленного клиента сети Ethereum. Новая версия Parity получила название Nativity и предлагает целый ряд новых функций, включая поддержку стандартного кошелька Ethereum с мультиподписью.

Обновленный кошелек предлагает возможность импорта уже существующих кошельков и создания новых, а также широкие возможности управления транзакциями.

Помимо этого, Parity 1.5содержит абсолютно новый функционал: платформу идентификации Parity Identity. Разработчики обещают представить более подробное разъяснение о ее возможностях в ближайшее время, но уже сейчас известно, что у пользователей появилась опция верификации посредством SMS и электронной почты. Более подробно с возможностями Parity 1.5 можно ознакомиться в блоге Ethcore.


Дональд Трамп — президент


В окончание главных событий уходящей недели нельзя в очередной раз не вспомнить о том, что в пятницу, 20 января, принял присягу новый президент США Дональд Трамп. Аналитики и политологи всех стран мира ожидают от него неординарных решений как во внутренней, так и во внешней политике. Сдержанный оптимизм проявляют представители биткоин- и блокчейн-индустрии, ведь в кабинет Трампа вошли такие лоббисты криптовалют, как Мик Малвани, Баладжи Сринивасан и Питер Тиль. Ну а кто окажется прав, покажет жизнь…

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