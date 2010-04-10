Александра 81 Блог NewHyip.com



Пол: Женский Адрес: Родная планета Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 03.11.2014 Сообщений: 5,631 Благодарностей: 1,700 КП: 0.270

Как быстро продать ненужные вещи? На каждый товар отыщется свой покупатель

Народная мудрость

В силу разных причин у каждого из нас находятся в доме такие вещи, которые нам уже совершенно не нужны. Но так как они практически новые или же исправно выполняют свои функции, то почему бы их не продать? А как быстро продать их? Воспользовавшись рекомендациями действенной методики, которая будет приведена ниже, вы с легкостью обменяете ненужные вещи на деньги и порадуете потребителей хорошими покупками.



1. Где же сбыть товар?



Взяв стаканчик попкорна или насыпав тарелочку свеженарезанного салатика, принимаемся за размышления. Где именно продать ненужные предметы? Как вариант, что-то можно предложить знакомым. А дальше? На рынке стоять неохота, да и времени в обрез. Комиссионные магазины отпадают сразу. Во-первых, это пережиток прошлого. Во-вторых, они практически не пользуются спросом среди потребителей. Безупречным вариантом станет размещение объявлений на онлайн торговых площадках, типа «ОЛХ», так как там можно продать любую группу товара по приемлемой цене и в удобное время. Ну вот, и подкрепились, и решение приняли.



2. «Мудрим» над заглавием!



Ради интереса внесла в поисковик сайта «ОЛХ» запрос «чайник». И что же я увидела? Штампы заглавий! Я даже это на рисунке запечатлела. Заглянула в VIP-объявления. Аналогичная ситуация. И самое неприятное то, что эмоционально ни один заголовок меня не «зацепил». Автоматически взгляд сразу же переключился на фотографии посуды.





К чему все это? Да к тому, что чайник может продавать сразу 400 человек. И нет никакой гарантии, что ваша модель заинтересует потребителей в первую очередь. С таким скучным заглавием рекламное объявление будет месяцами на площадке находиться, и не подтолкнет к звонку или началу переписки.



Лучше напишите такой заголовок-магнит, чтобы он сразу бросался в глаза на фоне скучных шаблонов. Он должен доносить до покупателя максимум информации. Долой «канцеляризм»! Не следуйте примеру других, и не пишите «Продам диван». Пофантазируйте немного. Смотрите, насколько отличается такой заголовок от привычных – «Продам самый лучший диван для комфортного просмотра телевизора!» Сразу улыбка появилась на лице, правда? Вот! Или «Ну, что побегаем в кроссовках NIKE?» Увидев такое непривычное заглавие, сразу же хочется детально изучить и сам текст рекламного объявления. А как же иначе? По-другому и быть не может!



Возьмите на заметку! Каким бы веселым ни был ваш заголовок, в нем всегда должны присутствовать слова из перечня поискового запроса. В противном случае по своему запросу покупатель ваше объявление не увидит. Разве что вы оплатите услугу и разместите его на главной странице сайта или в категории «VIP».



3. Не ленитесь щелкать фотоаппаратом!



О том, чтобы разместить свое рекламное объявление без снимков, даже и не помышляйте! Их никто просматривать не будет даже в ТОПе. Как можно покупать, что даже не показывают?



Если вы готовите к продаже вещи, то придерживайтесь рекомендаций получения качественных изображений:



• Ни в коем случае не пользуйтесь Фотошопом;

• В кадре должна быть исключительно одна продаваемая вещь;

• Готовьте снимки при дневном освещении;

• Подберите контрастный фон;

• Откажитесь от экстраординарных ракурсов;

• На изображение не должна падать тень.



Фотографируйте любую мелочь, вблизи и издалека. Чем больше потребитель сможет рассмотреть, тем больше шансов, что он приобретет товар даже без торга.



Отдельного внимания заслуживают наши питомцы. Здесь фото сессию желательно проводить только в хорошем настроении и при хорошем освещении. Расскажу на личном примере.



Ближе к середине января этого года решили мы с мужем продать 30 своих кур и двух молодых петушков. Отправили сына фотографировать птицу. От радости он нащелкал 100 штук! В форме подачи объявления на ОЛХ можно разместить всего лишь 8 изображений. Мы долго с мужем выбирали фотки. Отдали предпочтение тем, которые получились смешными или отражали характер птицы.



Цену поставили на 10 грн дороже за штуку, чем у всех. Звонить стали уже на следующий день. В итоге кур мы продали в одни руки на третий день размещения рекламы, а петушков – на пятый день! За пять суток было 357 просмотров. Цену снизили всего лишь на 5 грн на штуке.



Так что вот какую пользу могут принести качественные снимки. Кстати, заглянула я в объявления других продавцов, торгующих курами этого же возраста. Так мне плакать захотелось, до того куры получились несчастными. Разве кто-то пожелает приобрести несчастную живность?



4. Определяемся со стоимостью товара



Этот шаг самый легкий. Ищем на выбранной рекламной площадке аналогичный товар, читаем его описание, сверяем со своим товаром и выбираем среднюю цену. Можно к ней добавить 2-3%, чтобы был порог для торговли.



5. Ох, уж это описание!



Увлекательное заглавие и классные снимки – это всего лишь полдела. А подводить к совершению сделки будет само описание товара. В нем должно быть все:



• И полноценное описание;

• И призыв к действию;

• И заметка о приятном бонусе;

• И слова из поискового запроса;

• И перечень функций (по необходимости);

• И упоминание о вариантах доставки, и пр.



При этом предложения должны быть короткими и простыми, без всяких сложных оборотов. Если не знаете о чем писать, поставьте себя на место покупателя и подумайте над тем, что вам бы хотелось узнать именно об этой вещи в момент покупки? Как раз об этом и напишите в описании. Занимаясь сочинением, периодически перечитывайте, чтобы дать ответы на следующие вопросы:



• Заинтересовали бы меня эти детали (слова)?

• Какую реакцию у меня вызовет это?

• А мне бы это понравилось?



6. Мелочь, а приятно!



Любому покупателю нравится что-то получать в подарок. Подумайте над тем, чтобы вы могли предложить постоянному или оптовому покупателю? Это может быть что угодно, начиная от нового пояса до скидки на доставку. Все это можно оговаривать в индивидуальном порядке или же подчеркнуть это в самом тексте объявления.



И напоследок!



Ух, я так много написала, что даже кофе выпить захотелось! Поэтому, буду подводить итоги. Представьте, что это вы сейчас будете покупать эту вещь или животное, которое готовится к продаже. Осмотрите критическим взглядом его. Приведите его в порядок. Вспомните, какую пользу вы от него получили. И вот с этими приятными воспоминаниями и принимайтесь за оформление объявления. Тогда у вас точно получится в таком виде преподнести вещи, что их мигом разберут, как горячие пирожки. Сомневаетесь? Тогда просто попробуйте! А о результате обязательно сообщите в теме.



Быстрой и выгодной вам торговли!





Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru В силу разных причин у каждого из нас находятся в доме такие вещи, которые нам уже совершенно не нужны. Но так как они практически новые или же исправно выполняют свои функции, то почему бы их не продать? А как быстро продать их? Воспользовавшись рекомендациями действенной методики, которая будет приведена ниже, вы с легкостью обменяете ненужные вещи на деньги и порадуете потребителей хорошими покупками.Взяв стаканчик попкорна или насыпав тарелочку свеженарезанного салатика, принимаемся за размышления. Где именно продать ненужные предметы? Как вариант, что-то можно предложить знакомым. А дальше? На рынке стоять неохота, да и времени в обрез. Комиссионные магазины отпадают сразу. Во-первых, это пережиток прошлого. Во-вторых, они практически не пользуются спросом среди потребителей. Безупречным вариантом станет размещение объявлений на онлайн торговых площадках, типа «ОЛХ», так как там можно продать любую группу товара по приемлемой цене и в удобное время. Ну вот, и подкрепились, и решение приняли.Ради интереса внесла в поисковик сайта «ОЛХ» запрос «чайник». И что же я увидела? Штампы заглавий! Я даже это на рисунке запечатлела. Заглянула в VIP-объявления. Аналогичная ситуация. И самое неприятное то, что эмоционально ни один заголовок меня не «зацепил». Автоматически взгляд сразу же переключился на фотографии посуды.К чему все это? Да к тому, что чайник может продавать сразу 400 человек. И нет никакой гарантии, что ваша модель заинтересует потребителей в первую очередь. С таким скучным заглавием рекламное объявление будет месяцами на площадке находиться, и не подтолкнет к звонку или началу переписки.Лучше напишите такой заголовок-магнит, чтобы он сразу бросался в глаза на фоне скучных шаблонов. Он должен доносить до покупателя максимум информации. Долой «канцеляризм»! Не следуйте примеру других, и не пишите. Пофантазируйте немного. Смотрите, насколько отличается такой заголовок от привычных –Сразу улыбка появилась на лице, правда? Вот! ИлиУвидев такое непривычное заглавие, сразу же хочется детально изучить и сам текст рекламного объявления. А как же иначе? По-другому и быть не может!Возьмите на заметку! Каким бы веселым ни был ваш заголовок, в нем всегда должны присутствовать слова из перечня поискового запроса. В противном случае по своему запросу покупатель ваше объявление не увидит. Разве что вы оплатите услугу и разместите его на главной странице сайта или в категории «VIP».О том, чтобы разместить свое рекламное объявление без снимков, даже и не помышляйте! Их никто просматривать не будет даже в ТОПе. Как можно покупать, что даже не показывают?Если вы готовите к продаже вещи, то придерживайтесь рекомендаций получения качественных изображений:Фотографируйте любую мелочь, вблизи и издалека. Чем больше потребитель сможет рассмотреть, тем больше шансов, что он приобретет товар даже без торга.Отдельного внимания заслуживают наши питомцы. Здесь фото сессию желательно проводить только в хорошем настроении и при хорошем освещении. Расскажу на личном примере.Ближе к середине января этого года решили мы с мужем продать 30 своих кур и двух молодых петушков. Отправили сына фотографировать птицу. От радости он нащелкал 100 штук! В форме подачи объявления на ОЛХ можно разместить всего лишь 8 изображений. Мы долго с мужем выбирали фотки. Отдали предпочтение тем, которые получились смешными или отражали характер птицы.Цену поставили на 10 грн дороже за штуку, чем у всех. Звонить стали уже на следующий день. В итоге кур мы продали в одни руки на третий день размещения рекламы, а петушков – на пятый день! За пять суток было 357 просмотров. Цену снизили всего лишь на 5 грн на штуке.Так что вот какую пользу могут принести качественные снимки. Кстати, заглянула я в объявления других продавцов, торгующих курами этого же возраста. Так мне плакать захотелось, до того куры получились несчастными. Разве кто-то пожелает приобрести несчастную живность?Этот шаг самый легкий. Ищем на выбранной рекламной площадке аналогичный товар, читаем его описание, сверяем со своим товаром и выбираем среднюю цену. Можно к ней добавить 2-3%, чтобы был порог для торговли.Увлекательное заглавие и классные снимки – это всего лишь полдела. А подводить к совершению сделки будет само описание товара. В нем должно быть все:При этом предложения должны быть короткими и простыми, без всяких сложных оборотов. Если не знаете о чем писать, поставьте себя на место покупателя и подумайте над тем, что вам бы хотелось узнать именно об этой вещи в момент покупки? Как раз об этом и напишите в описании. Занимаясь сочинением, периодически перечитывайте, чтобы дать ответы на следующие вопросы:Любому покупателю нравится что-то получать в подарок. Подумайте над тем, чтобы вы могли предложить постоянному или оптовому покупателю? Это может быть что угодно, начиная от нового пояса до скидки на доставку. Все это можно оговаривать в индивидуальном порядке или же подчеркнуть это в самом тексте объявления.Ух, я так много написала, что даже кофе выпить захотелось!Поэтому, буду подводить итоги. Представьте, что это вы сейчас будете покупать эту вещь или животное, которое готовится к продаже. Осмотрите критическим взглядом его. Приведите его в порядок. Вспомните, какую пользу вы от него получили. И вот с этими приятными воспоминаниями и принимайтесь за оформление объявления. Тогда у вас точно получится в таком виде преподнести вещи, что их мигом разберут, как горячие пирожки. Сомневаетесь? Тогда просто попробуйте! А о результате обязательно сообщите в теме.Быстрой и выгодной вам торговли!Автор:Авторские права на статью принадлежат

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