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Как быстро продать ненужные вещи?

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#1
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Аватар Александра 81
 
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Адрес: Родная планета
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.11.2014
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Как быстро продать ненужные вещи?
На каждый товар отыщется свой покупатель
Народная мудрость

В силу разных причин у каждого из нас находятся в доме такие вещи, которые нам уже совершенно не нужны. Но так как они практически новые или же исправно выполняют свои функции, то почему бы их не продать? А как быстро продать их? Воспользовавшись рекомендациями действенной методики, которая будет приведена ниже, вы с легкостью обменяете ненужные вещи на деньги и порадуете потребителей хорошими покупками.

1. Где же сбыть товар?

Взяв стаканчик попкорна или насыпав тарелочку свеженарезанного салатика, принимаемся за размышления. Где именно продать ненужные предметы? Как вариант, что-то можно предложить знакомым. А дальше? На рынке стоять неохота, да и времени в обрез. Комиссионные магазины отпадают сразу. Во-первых, это пережиток прошлого. Во-вторых, они практически не пользуются спросом среди потребителей. Безупречным вариантом станет размещение объявлений на онлайн торговых площадках, типа «ОЛХ», так как там можно продать любую группу товара по приемлемой цене и в удобное время. Ну вот, и подкрепились, и решение приняли.

2. «Мудрим» над заглавием!

Ради интереса внесла в поисковик сайта «ОЛХ» запрос «чайник». И что же я увидела? Штампы заглавий! Я даже это на рисунке запечатлела. Заглянула в VIP-объявления. Аналогичная ситуация. И самое неприятное то, что эмоционально ни один заголовок меня не «зацепил». Автоматически взгляд сразу же переключился на фотографии посуды.


К чему все это? Да к тому, что чайник может продавать сразу 400 человек. И нет никакой гарантии, что ваша модель заинтересует потребителей в первую очередь. С таким скучным заглавием рекламное объявление будет месяцами на площадке находиться, и не подтолкнет к звонку или началу переписки.

Лучше напишите такой заголовок-магнит, чтобы он сразу бросался в глаза на фоне скучных шаблонов. Он должен доносить до покупателя максимум информации. Долой «канцеляризм»! Не следуйте примеру других, и не пишите «Продам диван». Пофантазируйте немного. Смотрите, насколько отличается такой заголовок от привычных – «Продам самый лучший диван для комфортного просмотра телевизора!» Сразу улыбка появилась на лице, правда? Вот! Или «Ну, что побегаем в кроссовках NIKE?» Увидев такое непривычное заглавие, сразу же хочется детально изучить и сам текст рекламного объявления. А как же иначе? По-другому и быть не может!

Возьмите на заметку! Каким бы веселым ни был ваш заголовок, в нем всегда должны присутствовать слова из перечня поискового запроса. В противном случае по своему запросу покупатель ваше объявление не увидит. Разве что вы оплатите услугу и разместите его на главной странице сайта или в категории «VIP».

3. Не ленитесь щелкать фотоаппаратом!

О том, чтобы разместить свое рекламное объявление без снимков, даже и не помышляйте! Их никто просматривать не будет даже в ТОПе. Как можно покупать, что даже не показывают?

Если вы готовите к продаже вещи, то придерживайтесь рекомендаций получения качественных изображений:

• Ни в коем случае не пользуйтесь Фотошопом;
• В кадре должна быть исключительно одна продаваемая вещь;
• Готовьте снимки при дневном освещении;
• Подберите контрастный фон;
• Откажитесь от экстраординарных ракурсов;
• На изображение не должна падать тень.

Фотографируйте любую мелочь, вблизи и издалека. Чем больше потребитель сможет рассмотреть, тем больше шансов, что он приобретет товар даже без торга.

Отдельного внимания заслуживают наши питомцы. Здесь фото сессию желательно проводить только в хорошем настроении и при хорошем освещении. Расскажу на личном примере.

Ближе к середине января этого года решили мы с мужем продать 30 своих кур и двух молодых петушков. Отправили сына фотографировать птицу. От радости он нащелкал 100 штук! В форме подачи объявления на ОЛХ можно разместить всего лишь 8 изображений. Мы долго с мужем выбирали фотки. Отдали предпочтение тем, которые получились смешными или отражали характер птицы.

Цену поставили на 10 грн дороже за штуку, чем у всех. Звонить стали уже на следующий день. В итоге кур мы продали в одни руки на третий день размещения рекламы, а петушков – на пятый день! За пять суток было 357 просмотров. Цену снизили всего лишь на 5 грн на штуке.

Так что вот какую пользу могут принести качественные снимки. Кстати, заглянула я в объявления других продавцов, торгующих курами этого же возраста. Так мне плакать захотелось, до того куры получились несчастными. Разве кто-то пожелает приобрести несчастную живность?

4. Определяемся со стоимостью товара

Этот шаг самый легкий. Ищем на выбранной рекламной площадке аналогичный товар, читаем его описание, сверяем со своим товаром и выбираем среднюю цену. Можно к ней добавить 2-3%, чтобы был порог для торговли.

5. Ох, уж это описание!

Увлекательное заглавие и классные снимки – это всего лишь полдела. А подводить к совершению сделки будет само описание товара. В нем должно быть все:

• И полноценное описание;
• И призыв к действию;
• И заметка о приятном бонусе;
• И слова из поискового запроса;
• И перечень функций (по необходимости);
• И упоминание о вариантах доставки, и пр.

При этом предложения должны быть короткими и простыми, без всяких сложных оборотов. Если не знаете о чем писать, поставьте себя на место покупателя и подумайте над тем, что вам бы хотелось узнать именно об этой вещи в момент покупки? Как раз об этом и напишите в описании. Занимаясь сочинением, периодически перечитывайте, чтобы дать ответы на следующие вопросы:

• Заинтересовали бы меня эти детали (слова)?
• Какую реакцию у меня вызовет это?
• А мне бы это понравилось?

6. Мелочь, а приятно!

Любому покупателю нравится что-то получать в подарок. Подумайте над тем, чтобы вы могли предложить постоянному или оптовому покупателю? Это может быть что угодно, начиная от нового пояса до скидки на доставку. Все это можно оговаривать в индивидуальном порядке или же подчеркнуть это в самом тексте объявления.

И напоследок!

Ух, я так много написала, что даже кофе выпить захотелось! Поэтому, буду подводить итоги. Представьте, что это вы сейчас будете покупать эту вещь или животное, которое готовится к продаже. Осмотрите критическим взглядом его. Приведите его в порядок. Вспомните, какую пользу вы от него получили. И вот с этими приятными воспоминаниями и принимайтесь за оформление объявления. Тогда у вас точно получится в таком виде преподнести вещи, что их мигом разберут, как горячие пирожки. Сомневаетесь? Тогда просто попробуйте! А о результате обязательно сообщите в теме.

Быстрой и выгодной вам торговли!


Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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