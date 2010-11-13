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Интернет-магазины Беларуси
Я заметила, что здесь есть много различных интернет-магазинов, но нет ничего из РБ, поэтому хочу создать тему, где можно будет поделиться мнением о наших интернет-магазинах.
Для начала поделюсь своим опытом.
Несколько лет покупаю многое на Oz.by. Мне нравится их обслуживание, ассортимент (книги, игры, товары для творчества, спорттовары, садовые принадлежности и многое другое), доставка по всей стране, скидки. Из минусов - можно найти дешевле, случается, что заказанное заканчивается раньше, чем формируется заказ.
Знаком ли вам этот магазин? Ваше мнение о нём?
Какие ещё интернет-магазины вы знаете? Каковы их достоинства и недостатки?