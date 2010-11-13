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Интернет-магазины Беларуси

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Обсуждаем онлайн магазины, качество их услуг, проблемы.
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Старый Сегодня, 20:14
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Возраст: 28
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.01.2017
Сообщений: 167
Благодарностей: 9
КП: 0.042
Интернет-магазины Беларуси
Я заметила, что здесь есть много различных интернет-магазинов, но нет ничего из РБ, поэтому хочу создать тему, где можно будет поделиться мнением о наших интернет-магазинах.


Для начала поделюсь своим опытом.
Несколько лет покупаю многое на Oz.by. Мне нравится их обслуживание, ассортимент (книги, игры, товары для творчества, спорттовары, садовые принадлежности и многое другое), доставка по всей стране, скидки. Из минусов - можно найти дешевле, случается, что заказанное заканчивается раньше, чем формируется заказ.
Знаком ли вам этот магазин? Ваше мнение о нём?

Какие ещё интернет-магазины вы знаете? Каковы их достоинства и недостатки?
ElviraMiy на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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