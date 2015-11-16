OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,818 Благодарностей: 563 КП: 0.113

Россияне "по уши" в невыплаченных кредитах



На неделе российское Объединенное кредитное бюро (ОКБ), которое хранит больше всего данных о кредитных историях граждан России (почти 70 млн), опубликовало свой доклад о текущем состоянии дел на российском кредитном рынке. Опубликованные сведения были неоднозначно приняты экспертным сообществом России и было отчего.



Оказывается, что на 3-м году падения реальных доходов, многие граждане России пытаются существовать за счет новых кредитов. В России сейчас есть такие регионы, где 85% активного населения страны живут с невыплаченными кредитами. А в Республике Алтай с невыплаченными кредитами так вообще живет 99% активного населения этого края - невероятно, но факт!



За 2016 г. россияне взяли кредитов на 14%, чем в позапрошлом году, а число заемщиков по стране с открытыми кредитами увеличилось на 5 процентов, то есть с 42,6 до 44,7 млн.



Население меньше всего занимает в Ингушетии - 17%, в Дагестане -19% и Чеченской Республике - 20%. И как уже сказано выше, больше всего наши работающие граждане занимают в банках на Алтае - 99% и далее по нисходящей идет Курганская область - 86%, Республика Тува - 83%, Республика Бурятия - 81% и наконец Республика Коми, где этот показатель равен 80%, что также очень и очень высоко.



Между тем важно заметить, что хоть число заемщиков в России выросло, но вот средний размер долга уменьшился с 214 000 рублей до 209 000 рублей. Рекордсмены в этом плане являются должники Чукотки - 482 000 рублей, а вот у "несчастливого" Алтая, как ни странно самые небольшие средние размеры долга у заемщиков, а именно 106 000 рублей. Более всего размер среднего долга за 2016 г. вырос в Республике Мордовия - на 8%.



Впрочем, например, эксперты московской Высшей школы экономики (ВШЭ) не столь пессимистичны в своих оценках долгов россиян перед банками и показывают данные, что только 30% всех россиян имеют сейчас кредиты банков - остальные мол свободны от этих финансовых оков. Но тут надо разделять всё население и активное (работающее) население страны - в случае с данными ОКБ речь идёт как раз о работающем населении страны. Так что не всё так просто в этой области, как может кому-то показаться на первый взгляд - проблема существует и она как никогда сейчас крайне актуальная.



С другой стороны такое состояние дел давно указывает на то, что банкам надо со всей серьезностью подходить сейчас к оформлению новых кредитов и более тщательнее проверять каждого нового обратившегося в кредитную организацию за займом. Дело в том, что население России буквально развращено той легкостью, с которой большинство ранее получало кредиты в банках страны и по-инерции продолжает думать, что и сейчас нет особых проблем с этим. И вот такие настроения надо пресекать и усложнять получение денег, ведь это в интересах как банков, так и самого населения.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5884cd9e29268 На неделе российское Объединенное кредитное бюро (ОКБ), которое хранит больше всего данных о кредитных историях граждан России (почти 70 млн), опубликовало свой доклад о текущем состоянии дел на российском кредитном рынке. Опубликованные сведения были неоднозначно приняты экспертным сообществом России и было отчего.Оказывается, что на 3-м году падения реальных доходов, многие граждане России пытаются существовать за счет новых кредитов. В России сейчас есть такие регионы, где 85% активного населения страны живут с невыплаченными кредитами. А в Республике Алтай с невыплаченными кредитами так вообще живет 99% активного населения этого края - невероятно, но факт!За 2016 г. россияне взяли кредитов на 14%, чем в позапрошлом году, а число заемщиков по стране с открытыми кредитами увеличилось на 5 процентов, то есть с 42,6 до 44,7 млн.Население меньше всего занимает в Ингушетии - 17%, в Дагестане -19% и Чеченской Республике - 20%. И как уже сказано выше, больше всего наши работающие граждане занимают в банках на Алтае - 99% и далее по нисходящей идет Курганская область - 86%, Республика Тува - 83%, Республика Бурятия - 81% и наконец Республика Коми, где этот показатель равен 80%, что также очень и очень высоко.Между тем важно заметить, что хоть число заемщиков в России выросло, но вот средний размер долга уменьшился с 214 000 рублей до 209 000 рублей. Рекордсмены в этом плане являются должники Чукотки - 482 000 рублей, а вот у "несчастливого" Алтая, как ни странно самые небольшие средние размеры долга у заемщиков, а именно 106 000 рублей. Более всего размер среднего долга за 2016 г. вырос в Республике Мордовия - на 8%.Впрочем, например, эксперты московской Высшей школы экономики (ВШЭ) не столь пессимистичны в своих оценках долгов россиян перед банками и показывают данные, что только 30% всех россиян имеют сейчас кредиты банков - остальные мол свободны от этих финансовых оков. Но тут надо разделять всё население и активное (работающее) население страны - в случае с данными ОКБ речь идёт как раз о работающем населении страны. Так что не всё так просто в этой области, как может кому-то показаться на первый взгляд - проблема существует и она как никогда сейчас крайне актуальная.С другой стороны такое состояние дел давно указывает на то, что банкам надо со всей серьезностью подходить сейчас к оформлению новых кредитов и более тщательнее проверять каждого нового обратившегося в кредитную организацию за займом. Дело в том, что население России буквально развращено той легкостью, с которой большинство ранее получало кредиты в банках страны и по-инерции продолжает думать, что и сейчас нет особых проблем с этим. И вот такие настроения надо пресекать и усложнять получение денег, ведь это в интересах как банков, так и самого населения.Специально для mmgp.ru

Думаешь, куда инвестировать? На правах рекламы

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro __________________