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Alibaba Group инвестирует в стартап Lumus (производитель оптических систем) $6 млн

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Старый Сегодня, 19:05
#1
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Alibaba Group инвестирует в стартап Lumus (производитель оптических систем) $6 млн

Alibaba инвестирует в стартап Lumus $6.000.000.

Стартап Lumus продолжает привлекать инвестиции. После того как недавно стартап сумел привлечь $45.000.000 в раунде финансирования возглавляемый тайваньским производителем компьютерной техники Quanta Computer, израильский стартап, который занимается производством оптических систем для очков дополненной реальности привлек очередные инвестиционные средства в сумме $6.000.000 от китайской публичной компании, работающей в сфере интернет-коммерции Alibaba.

Компания Alibaba ранее уже инвестировала более сотни миллионов долларов в подобную стартап-компанию по разработке очков для создания «смешанной реальности» Magic Leap.

В случае выхода продукта на рынок, китайские инвесторы будут иметь возможность влиять на политику стартап-компании, заставив команду стартапа работать в своих интересах.

В минувшем году компания Alibaba создала собственную разработку - лабораторию по исследованию виртуальной реальности GnomeMagic Lab. Несмотря на разработки организации в сфере иммерсивных технологий, Alibaba старается придерживаться в основном торгового бизнеса, что является основной деятельностью организации.

Стартап разрабатывает специальные экраны, которые применяются в шлемах пилотов военных истребителей F-16, и на данный момент компания планирует перенести некоторые свои военные технологии и разработки в «умные» очки для потребительского рынка.

Стартап Lumus представляет собственную разработку - ассортимент из 6 оптических движков. Они представляют собой модули с прозрачными волноводными экранами предназначающимися для интеграции в "умные" очки для профессионального и потребительского классов. В компании открыто говорят об интересе к потребительскому рынку очков виртуальной дополненной реальности.



В текущем месяце стартап представил прототипы смарт-очков Maximus и Sleek, которые никогда не появятся в свободной продаже, но их дизайн доступен для лицензирования другими организациями.

Привлеченные средства стартап-компания планирует использовать на дальнейшее проникновение продуктов Lumus на потребительский рынок.



По материалам: http://holographica.space/news/alibaba-lumus-8258

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Последний раз редактировалось Denver10; Сегодня в 19:10.
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Метки
инвестирование, инвестиции в стартап, инвестиции в стартапы, стартап, стартапы
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