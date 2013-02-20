Alibaba Group инвестирует в стартап Lumus (производитель оптических систем) $6 млн

Alibaba инвестирует в стартап Lumus $6.000.000.
Стартап Lumus продолжает привлекать инвестиции. После того как недавно стартап сумел привлечь $45.000.000
в раунде финансирования возглавляемый тайваньским производителем компьютерной техники Quanta Computer, израильский стартап, который занимается производством оптических систем для очков дополненной реальности привлек очередные инвестиционные средства в сумме $6.000.000
от китайской публичной компании, работающей в сфере интернет-коммерции Alibaba
.
Компания Alibaba
ранее уже инвестировала более сотни миллионов долларов в подобную стартап-компанию по разработке очков для создания «смешанной реальности» Magic Leap
.
В случае выхода продукта на рынок, китайские инвесторы будут иметь возможность влиять на политику стартап-компании, заставив команду стартапа работать в своих интересах.
В минувшем году компания Alibaba
создала собственную разработку - лабораторию по исследованию виртуальной реальности GnomeMagic Lab
. Несмотря на разработки организации в сфере иммерсивных технологий, Alibaba
старается придерживаться в основном торгового бизнеса, что является основной деятельностью организации.
Стартап разрабатывает специальные экраны, которые применяются в шлемах пилотов военных истребителей F-16
, и на данный момент компания планирует перенести некоторые свои военные технологии и разработки в «умные» очки для потребительского рынка.
Стартап Lumus
представляет собственную разработку - ассортимент из 6 оптических движков. Они представляют собой модули с прозрачными волноводными экранами предназначающимися для интеграции в "умные" очки для профессионального и потребительского классов. В компании открыто говорят об интересе к потребительскому рынку очков виртуальной дополненной реальности.
В текущем месяце стартап представил прототипы смарт-очков Maximus
и Sleek
, которые никогда не появятся в свободной продаже, но их дизайн доступен для лицензирования другими организациями.
Привлеченные средства стартап-компания планирует использовать на дальнейшее проникновение продуктов Lumus
на потребительский рынок.
По материалам: http://holographica.space/news/alibaba-lumus-8258