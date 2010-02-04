Бизнес президента Украины закрывается в России
Компания "Рошен" закрывает свои производственные мощности на территории России.
Пресс-служба проинформировала об этом сетуя на политические и экономические показатели.
Однако, полное прекращение работы компании будет произведено лишь в апреле.
Продажа затягивалась все это время в связи с арестом и возбуждением уголовного дела.
Следует отметить, что за последние четыре года производительность сократилась в трижды.
Российская Федерация запретила экспорт товара с территории Украины. Также одними из причин заявлены негативное освещение в СМИ и снижение объемов продаж.
Из-за снижения доходов фабрики персонал постепенно уменьшался.
Оставшийся на фабрике персонал, около семисот человек, оповещен о предстоящем закрытии фабрики.
специально для mmgp.ru