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Бизнес президента Украины закрывается в России

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Старый Сегодня, 19:00
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 784
Благодарностей: 58
КП: 0.074
Бизнес президента Украины закрывается в России



Бизнес президента Украины закрывается в России

Компания "Рошен" закрывает свои производственные мощности на территории России.

Пресс-служба проинформировала об этом сетуя на политические и экономические показатели.

Однако, полное прекращение работы компании будет произведено лишь в апреле.

Продажа затягивалась все это время в связи с арестом и возбуждением уголовного дела.

Следует отметить, что за последние четыре года производительность сократилась в трижды.

Российская Федерация запретила экспорт товара с территории Украины. Также одними из причин заявлены негативное освещение в СМИ и снижение объемов продаж.

Из-за снижения доходов фабрики персонал постепенно уменьшался.

Оставшийся на фабрике персонал, около семисот человек, оповещен о предстоящем закрытии фабрики.

специально для mmgp.ru
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Старый Сегодня, 19:04
#2
Специалист
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 749
Благодарностей: 135
КП: 0.110
Re: Бизнес президента Украины закрывается в России
ну если уж быть адекватными то не президент Украины закрывает производство а управляющие , в частности Ротшильды.
Да и 700 человек ничего не решат в плане безработицы.
andrey2301 вне форума  
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