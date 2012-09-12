Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,894 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Названо топ-10 стран по количеству биткоин-банкоматов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:29
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,666
Благодарностей: 6,162
КП: 0.211

награды Волшебный горшочек 
Названо топ-10 стран по количеству биткоин-банкоматов
Страной-рекордсменом по количеству биткоин-банкоматов является США. В десятку лидеров также попали страны Северной Америки, ЕС, Австралия и Япония, сообщают в статистической компании Statista.

Сейчас в мире насчитывается 950 биткоин-банкоматов. В 2016 году было установлено рекордное количество биткоин-банкоматов — 433. Именно в прошлом году количество аппаратов увеличилось с 506 до 939 штук.

Тем временем, на криптовалютном рынке наблюдается растущая конкуренция: платформы изобретают разнообразные способы привлечения пользователей. Так, недавно новый испанский криптовалютный кошелек HolyTransaction Trade и электронная платформа HalCash подписали соглашение. Благодаря сотрудничеству двух компаний пользователи смогут обменивать биткоины на фиатные валюты и наоборот, а также отправлять и получать средства по всей Испании и за границей, используя более 7 тысяч банкоматов в Испании и более 2 тысяч банкоматов в Польше.

Ожидается, что текущий год также станет успешным для операторов биткоин-банкоматов — с 1 января по сегодняшний день в мире ежедневно появлялось 1,43 биткоин-банкомата.
Источник
__________________
На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Инвестирую тут MONHYIP|Лучшие инвест идеи на 2017г|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день!|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
CША продолжают удерживать лидерство по количеству биткоин-банкоматов bizneser Новости криптовалют 1 19.01.2017 19:06
В США появилось шесть новых биткоин-банкоматов bizneser Новости платежных систем 15 15.10.2016 13:56
В Греции установят около тысячи биткоин-банкоматов MR-Donald Новости криптовалют 6 01.09.2015 05:43
Обзор последних европейских новостей биткоин-банкоматов bujhm2011 Новости криптовалют 13 12.01.2015 01:36

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Необходимо 3500 ЯД под залог домена
От seosila в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар kingcasha
Goldman Sachs больше других поддерживает стартапы
От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
В Великобритании откроют банк для военных
От Imenfam в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар UNTRUSTED
ПАММ-Счет AlexBG: 9983 (PrivateFX)
От UNTRUSTED в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Частные займы ( Mazepa ) - нет сайта
От Mazepa в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Sarmatus2010
Футбольные ставки по Пиннаклу , всвязи с его высокими кофами и надёжностью
От Sarmatus2010 в разделе «Архив: Прогнозы от пользователей»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube