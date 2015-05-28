Роскомнадзор заблокировал доступ к рынку криптовалют EXMO

На территории России продолжают вести полулегальную войну с криптовалютчиками. Блокировка «неугодных» ресурсов продолжается. 19 января произвели блокировку рынка EXMO. Решение Приморского районного суда Питера от 10.08.2016 года выполнил Роскомнадзор. Стоит отметить, что вердикт суда не разглашается.
Напомню, что именно эта биржа является одной из тех, кто работает с различными криптовалютами. После блокировки русским держателям дожкоинов будет несколько проблематично вывести и обналичить, указанную криптовалюту.
Доступ к рынку остался только у тех провайдеров, которые не подчиняются российским законам.
Но, несмотря на довольно неутешительные новости, выход из ситуации все же есть. В частности, можно установить новый браузер Тор. Через него зайти на рынок можно без всяких сложностей. Кроме этого, можно качнуть приложение с Гугла и менять ай-пи адреса по своему настроению.
Соответственно, как мы видим, несмотря на тотальное беззаконие, и постоянные блокировки, российский потребитель все же может пользоваться криптовалютами. Тот факт, что скрывается текст судебного решения, можно сделать вывод, что оно явно не соотносится с законами страны.
Jurgan, специально для MMGP