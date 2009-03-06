storytsa.com - Storytsa

Я не админ проекта.
Старт проекта: 15.01.2017
Сообщество Storytsa - это инструмент позволяющий получить практически любую сумму для реализации своей цели.
Выполняя определенные шаги Вы получаете все больше и больше. Сторица не берет никаких комиссий. Здесь нет ежемесячных оплат и других расходов в пользу сообщества.
Маркетинг план:
Уровень 1: 2 чел x 0.05 btc = 0.1 btc – 0.05 btc (открытие уровня 2)= 0.05 BTC ПРИБЫЛЬ
Уровень 2: 4 чел x 0.05 btc = 0.2 btc – 0.1 btc (открытие уровня 3) = 0.1 BTC ПРИБЫЛЬ
Уровень 3: 8 чел x 0.1 btc = 0.8 btc – 0.2 btc (открытие уровня 4) = 0.6 BTC ПРИБЫЛЬ
Уровень 4: 16 чел x 0.2 btc = 3.2 btc – 0.5 btc (открытие уровня 5) = 2.8 BTC ПРИБЫЛЬ
Уровень 5: 32 чел x 0.5 btc = 16 btc – 1 btc (открытие уровня 6) = 15 BTC ПРИБЫЛЬ
Уровень 6: 64 чел x 1 btc = 64 BTC ПРИБЫЛЬ
МАКСИМУМ вы можете отдать за цикл: 1.9 BTC
МАКСИМУМ вы можете получить за цикл: 84.3 BTC
STORYTSA. Почему "Сторица"?
ПРЕИМУЩЕСТВА:
1. Смешной вход, всего 0.05 btc
2. Возврат денег моментальный - 100% с первого приглашенного!
3. Нет денег в проекте, все платежи между участниками!
4. Криптовалюта которая в тренде!
5. Отсутствует абонентская плата и ежемесячный платежи.