Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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storytsa.com - Storytsa

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:59
#1
Любитель
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.03.2009
Сообщений: 187
Благодарностей: 10
КП: 0.003
storytsa.com - Storytsa
Я не админ проекта.

Старт проекта: 15.01.2017


Сообщество Storytsa - это инструмент позволяющий получить практически любую сумму для реализации своей цели.
Выполняя определенные шаги Вы получаете все больше и больше. Сторица не берет никаких комиссий. Здесь нет ежемесячных оплат и других расходов в пользу сообщества.

Презентация проекта:

Маркетинг план:
Уровень 1: 2 чел x 0.05 btc = 0.1 btc – 0.05 btc (открытие уровня 2)= 0.05 BTC ПРИБЫЛЬ
Уровень 2: 4 чел x 0.05 btc = 0.2 btc – 0.1 btc (открытие уровня 3) = 0.1 BTC ПРИБЫЛЬ
Уровень 3: 8 чел x 0.1 btc = 0.8 btc – 0.2 btc (открытие уровня 4) = 0.6 BTC ПРИБЫЛЬ
Уровень 4: 16 чел x 0.2 btc = 3.2 btc – 0.5 btc (открытие уровня 5) = 2.8 BTC ПРИБЫЛЬ
Уровень 5: 32 чел x 0.5 btc = 16 btc – 1 btc (открытие уровня 6) = 15 BTC ПРИБЫЛЬ
Уровень 6: 64 чел x 1 btc = 64 BTC ПРИБЫЛЬ

МАКСИМУМ вы можете отдать за цикл: 1.9 BTC
МАКСИМУМ вы можете получить за цикл: 84.3 BTC



STORYTSA. Почему "Сторица"?
ПРЕИМУЩЕСТВА:
1. Смешной вход, всего 0.05 btc
2. Возврат денег моментальный - 100% с первого приглашенного!
3. Нет денег в проекте, все платежи между участниками!
4. Криптовалюта которая в тренде!
5. Отсутствует абонентская плата и ежемесячный платежи.




Регистрация в проекте


Моя активация, 0.05 btc:
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На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?

100% легальная компания!
makSSSimka на форуме  
Старый Сегодня, 18:14
#2
Профессионал
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Чикаго
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.10.2015
Сообщений: 2,620
Благодарностей: 883
КП: 0.077
Re: storytsa.com - Storytsa
Цитата:
Сообщение от makSSSimka Посмотреть сообщение
1. Смешной вход, всего 0.05 btc
Посмеялся и пошел дальше
__________________
На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?

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Kudasov1981 на форуме  
Старый Сегодня, 18:15
#3
Любитель
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.03.2009
Сообщений: 187
Благодарностей: 10
КП: 0.003
Автор темы Re: storytsa.com - Storytsa
По сравнению с заработком и возможностями в проекте, это действительно копейки
Все вложения возвращаете уже после первого партнера, дальше только прибыль
__________________
На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?

100% легальная компания!
Последний раз редактировалось makSSSimka; Сегодня в 18:16. Причина: добавил текст
makSSSimka на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:17
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