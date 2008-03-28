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BitMaker -приложение которое платит сатоши

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Старый Сегодня, 17:47
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 19.02.2016
Сообщений: 111
Благодарностей: 2
КП: 0.004
BitMaker -приложение которое платит сатоши
Это прекрасное приложение которое платит каждые пол часа 250 сатоши чисто за просмотр видео которые длятся 30 секунд или сайты которые открываются на мгновение !

Оно удобное очень, так как напоминает приятным звуком о том что пора собирать сатоши и никогда не забудешь их собрать , за 2 дня я успел собрать 16500 сатоши и вывел их, выводить можно в любой момент но выплата придёт между пятницей и субботой !

Как только скачайте приложение и установите и введёте этот бонусный код : ENJCW5, вам дают 2500 сатоши на ваш баланс и конечно вам тоже дадут такой же код и бонусы за приглашённых !



Можете также заплатить 500 сатоши с баланса и на протежении двух часов получать по 250 сатоши каждые 10 минут и получается 3000 сатоши за 2 часа, то есть 2500 чистая прибыль :



Вот ссылка для установки приложения : https://play.google.com/store/apps/d...bitmaker&hl=en

Вот скрин от моей свежей выплаты с приложения :

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На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?

200$ заработано: http://www.clixsense.com/?7878514
adeloo на форуме  
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