BitMaker -приложение которое платит сатоши

Это прекрасное приложение которое платит каждые пол часа 250 сатоши чисто за просмотр видео которые длятся 30 секунд или сайты которые открываются на мгновение !
Оно удобное очень, так как напоминает приятным звуком о том что пора собирать сатоши и никогда не забудешь их собрать , за 2 дня я успел собрать 16500 сатоши и вывел их, выводить можно в любой момент но выплата придёт между пятницей и субботой !
Как только скачайте приложение и установите и введёте этот бонусный код : ENJCW5, вам дают 2500 сатоши на ваш баланс и конечно вам тоже дадут такой же код и бонусы за приглашённых !
Можете также заплатить 500 сатоши с баланса и на протежении двух часов получать по 250 сатоши каждые 10 минут и получается 3000 сатоши за 2 часа, то есть 2500 чистая прибыль :
Вот ссылка для установки приложения : https://play.google.com/store/apps/d...bitmaker&hl=en
Вот скрин от моей свежей выплаты с приложения :