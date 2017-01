MyinvestBlog Топ Мастер

12hash-12hash.com 12hash-12hash.com





Старт 22.01.2017





Я не админ проекта.





Цитата: Мы приветствуем посетителей на официальном сайте 12Hash Limited! Мы амбициозная команда, которая состоит из молодых специалистов в сфере информационных технологий и вычислительной техники. Сегодня мы предлагаем вам стабильный зароботок и очень долгосрочное сотрудничество, результатом которого, безусловно, будет быстрый рост для нас и гарантированная прибыль для вас. В основе нашего предложения является привлечение инвестиций для процесса организации и развития криптографической добычи полезных ископаемых, самого популярного и современного вида дохода, который мы предлагаем.



Инвестиционный план 1



9.6% ежедневно(0.4% ежечасно)

10$-1199$



Инвестиционный план 2



12% ежедневно(0.5% ежечасно)

1200$ и выше



Платежные системы:

BTC,а Payeer и PM(скоро)





Мин.депозит - $10(0.01 BTC)

Макс. депозит - не ограничен

Реферальная программа до 12 %

Минимальный вывод is 0.0001 BTC

Выплаты Инстант



Тех.данные



Registrar WHOIS Server: whois.namecheap.com

Admin Name: WhoisGuard Protected

Admin Organization: WhoisGuard, Inc.

Name Server: dns1.namecheaphosting.com

Name Server: dns2.namecheaphosting.com







Просмотреть и зарегистрироваться



Депозит

January 22 @ 02:12 PM

$99.73

