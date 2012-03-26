12hash-12hash.com

Мы приветствуем посетителей на официальном сайте 12Hash Limited! Мы амбициозная команда, которая состоит из молодых специалистов в сфере информационных технологий и вычислительной техники. Сегодня мы предлагаем вам стабильный зароботок и очень долгосрочное сотрудничество, результатом которого, безусловно, будет быстрый рост для нас и гарантированная прибыль для вас. В основе нашего предложения является привлечение инвестиций для процесса организации и развития криптографической добычи полезных ископаемых, самого популярного и современного вида дохода, который мы предлагаем.
Инвестиционный план 1
9.6% ежедневно(0.4% ежечасно)
10$-1199$
Инвестиционный план 2
12% ежедневно(0.5% ежечасно)
1200$ и выше
Платежные системы:
BTC,а Payeer и PM(скоро)
Мин.депозит - $10(0.01 BTC) Макс. депозит - не ограничен Реферальная программа до 12 % Минимальный вывод is 0.0001 BTC Выплаты Инстант
Тех.данные
Registrar WHOIS Server: whois.namecheap.com
Admin Name: WhoisGuard Protected
Admin Organization: WhoisGuard, Inc.
Name Server: dns1.namecheaphosting.com
Name Server: dns2.namecheaphosting.com