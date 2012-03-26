Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,882 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

12hash-12hash.com

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:16
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.03.2012
Сообщений: 27,956
Благодарностей: 3,865
КП: 0.424
12hash-12hash.com
12hash-12hash.com


Старт 22.01.2017


Я не админ проекта.


Цитата:
Мы приветствуем посетителей на официальном сайте 12Hash Limited! Мы амбициозная команда, которая состоит из молодых специалистов в сфере информационных технологий и вычислительной техники. Сегодня мы предлагаем вам стабильный зароботок и очень долгосрочное сотрудничество, результатом которого, безусловно, будет быстрый рост для нас и гарантированная прибыль для вас. В основе нашего предложения является привлечение инвестиций для процесса организации и развития криптографической добычи полезных ископаемых, самого популярного и современного вида дохода, который мы предлагаем.


Инвестиционный план 1

9.6% ежедневно(0.4% ежечасно)
10$-1199$

Инвестиционный план 2

12% ежедневно(0.5% ежечасно)
1200$ и выше

Платежные системы:
BTC,а Payeer и PM(скоро)


Мин.депозит - $10(0.01 BTC)
Макс. депозит - не ограничен
Реферальная программа до 12 %
Минимальный вывод is 0.0001 BTC
Выплаты Инстант

Тех.данные

Registrar WHOIS Server: whois.namecheap.com
Admin Name: WhoisGuard Protected
Admin Organization: WhoisGuard, Inc.
Name Server: dns1.namecheaphosting.com
Name Server: dns2.namecheaphosting.com



Просмотреть и зарегистрироваться

Депозит
January 22 @ 02:12 PM
$99.73
https://blockchain.info/tx/6c7701968...e090463a343724
__________________
На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?

MYINVESTBLOG.RU - НАИВЫСШИЙ РЕФБЕК!
FX-ALLIANCE.COM-THE BEST PROGRAM!
WALLSTREETBULL.ORG-СУПЕРПРОЕКТ!
MyinvestBlog на форуме  
Старый Сегодня, 17:24
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.12.2016
Сообщений: 115
Благодарностей: 16
КП: 0.000
Re: 12hash-12hash.com
шаблонный сайт. место для номера телефона есть - номера самого нет. и кнопка обратного звонка не работает

в закладках есть более интересные проекты.
__________________
На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?
smile007 на форуме  
Старый Сегодня, 17:26
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.12.2015
Сообщений: 1,293
Благодарностей: 710
КП: 0.152
Re: 12hash-12hash.com
диз fivecoins.net , админ, не смеши народ
__________________
На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?

Получаю много халявных биткойнов тут
Смотрю рекламу и получаю $$$ тут | И тут |интересны хайпы? => заведи Perfect Money
FEDREZERV вне форума  
Старый Сегодня, 17:45
#4
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,665
Благодарностей: 6,162
КП: 0.211

награды Волшебный горшочек 
Re: 12hash-12hash.com
У меня вообще сайт до сих пор грузится, минут 5 уже
__________________
На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Инвестирую тут MONHYIP|Лучшие инвест идеи на 2017г|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день!|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар SQMonitor
Capital Boss - capitalboss.com
От SQMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар clipman77
Circle получил $60 млн; расширение до Китая
От clipman77 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Обмен WMZ на Liberty
От Tatyana81 в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватар Lektor05
Нацбанк: 8,5 млрд грн — убытки украинских банков за январь
От Lektor05 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
Enpass Portable обеспечит быстрый доступ к паролям
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Forex-Broker analitics
Финансовая компания TrendFX: Данные по занятости опустили AUD.
От Forex-Broker analitics в разделе «Аналитика от компаний»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube