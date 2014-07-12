casino-pay.pw - Casino-Pay

Представляю Вашему вниманию онлайн казино работающие на PAYEER
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Игры в казино:
Платежные системы:
PAYEER
Бонусы:
При регистрации на счет дается 5 рублей (реальных) и 1000 виртуальных FUN.
Служба поддержки:
круглосуточная
Язык казино:
Русский