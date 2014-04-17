Golden-miners - golden-miners.su -- экономическая игра от проверенной администрации!

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 14. 12. 2016
GOLDEN-MINERS
Цитата:
Дорогие гости нашего сайта! Рады представить вам новый экономический игровой проект "Golden-miners".
Здесь Вы можете зарабатывать реальные деньги, занимаясь виртуальным бизнесом! Всё, что Вам нужно для этого - это пройти регистрацию и начать зарабатывать!
Об игре:
Приобретайте различных гномов.
Они будут приносить доход автоматически с первой минуты на счет для вывода.
Приобретая большое количество различных персонажей, вы увеличиваете свою ежедневную прибыль.
Все накопления идут 50% на баланс покупаок, и 50% на баланс для вывода, после получения дохода.
Это полный аналог легендарной экономической игры про гномов (который кстати, успешно работает более трёх лет!), но с одним, довольно существенным отличием - на проекте исключены платёжные баллы.
МАРКЕТИНГ:
МАЛЫШ
Производительность: 7 ед. в час
Стоимость: 100 золотых
СТУДЕНТ
Производительность: 75 ед. в час
Стоимость: 1000 золотых
СПЕЦ
Производительность: 380 ед. в час
Стоимость: 5000 золотых
БЫВАЛЫЙ
Производительность: 2000 ед. в час
Стоимость: 25000 золотых
ПРОФИ
Производительность: 10000 ед. в час
Стоимость: 100000 золотых
Реферальная программа:
Вы будете получать 15% от всех пополнений приведенных вами друзей на счёт для покупок!
Платежные системы:
QIWI, YANDEX, PAYEER. Активация выплат - 20 рублей.
Ознакомится с проектом можно тут: Golden-miners
Мой вклад: