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Golden-miners - golden-miners.su -- экономическая игра от проверенной администрации!

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 15:49
#1
Любитель
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Возраст: 43
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 17.04.2014
Сообщений: 547
Благодарностей: 63
КП: 0.007
Golden-miners - golden-miners.su -- экономическая игра от проверенной администрации!
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 14. 12. 2016



GOLDEN-MINERS


Цитата:

Дорогие гости нашего сайта! Рады представить вам новый экономический игровой проект "Golden-miners".
Здесь Вы можете зарабатывать реальные деньги, занимаясь виртуальным бизнесом! Всё, что Вам нужно для этого - это пройти регистрацию и начать зарабатывать!


Об игре:

Приобретайте различных гномов.
Они будут приносить доход автоматически с первой минуты на счет для вывода.
Приобретая большое количество различных персонажей, вы увеличиваете свою ежедневную прибыль.


Все накопления идут 50% на баланс покупаок, и 50% на баланс для вывода, после получения дохода.
Это полный аналог легендарной экономической игры про гномов (который кстати, успешно работает более трёх лет!), но с одним, довольно существенным отличием - на проекте исключены платёжные баллы.



МАРКЕТИНГ:

МАЛЫШ
Производительность: 7 ед. в час
Стоимость: 100 золотых

СТУДЕНТ
Производительность: 75 ед. в час
Стоимость: 1000 золотых

СПЕЦ
Производительность: 380 ед. в час
Стоимость: 5000 золотых

БЫВАЛЫЙ
Производительность: 2000 ед. в час
Стоимость: 25000 золотых

ПРОФИ
Производительность: 10000 ед. в час
Стоимость: 100000 золотых


Реферальная программа:
Вы будете получать 15% от всех пополнений приведенных вами друзей на счёт для покупок!


Платежные системы: QIWI, YANDEX, PAYEER. Активация выплат - 20 рублей.

Ознакомится с проектом можно тут: Golden-miners

Мой вклад:

__________________
На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?
Станислав Масленников вне форума  
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