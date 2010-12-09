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Сегодня, 16:45
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Сегодня, 15:49
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#1
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Специалист
Имя: Арсений
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 1,435
Благодарностей: 184
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freebitco.in реально зарабатывать постоянно?
Всем здравствуйте, хотел бы узнать у бывалых, кто долго на этом кране работает и стабильно выводит? Я не имею ввиду раз в час подачка с крана - это не интересно, я имею ввиду Multiply BTC.
Какого уровня заработок? какой метод применили? Есть ли тут сообщество, кто работает с этим краном постоянно?
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Последний раз редактировалось darow; Сегодня в 16:07.
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Сегодня, 16:02
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#2
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Любитель
Имя: Руслан
Пол: Мужской
Адрес: Российская Федерация
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 09.12.2010
Сообщений: 1,581
Благодарностей: 86
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Re: freebitco.in реально зарабатывать постоянно?
А тему то зачем создавать-чтобы вопрос задать ??
Рядом же в этом разделе огромный топик
по проекту- все ответы там
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Сегодня, 16:06
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#3
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Специалист
Имя: Арсений
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 1,435
Благодарностей: 184
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Re: freebitco.in реально зарабатывать постоянно?
Цитата:
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Сообщение от Руслан1976
А тему то зачем создавать-чтобы вопрос задать ??
там только про то как FREE постоянно крутить раз в час. я наверное неправильно тему назвал, сейчас поправлю...
меня не интересует бесплатные подачки биткоинов, которые еще к тому же постоянно уменьшаются...
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Последний раз редактировалось darow; Сегодня в 16:10.
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Сегодня, 16:11
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#4
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Любитель
Регистрация: 22.12.2016
Сообщений: 241
Благодарностей: 14
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Re: freebitco.in реально зарабатывать постоянно?
Цитата:
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Сообщение от darow
Всем здравствуйте, хотел бы узнать у бывалых, кто долго на этом кране работает и стабильно выводит? Я не имею ввиду раз в час подачка с крана - это не интересно, я имею ввиду Multiply BTC.
Какого уровня заработок? какой метод применили? Есть ли тут сообщество, кто работает с этим краном постоянно?
Вы реально думаете, что на подобных кранах сможете нормально заработать ? Вам прийдется по 100500 рефералов собрать, что бы начать зарабатывать, а это не реально практически, поэтому упрощенный способ зайти на биржу, купить какую то часть биткоина и торговать - таким образом быстрее заработаете чем кликанье на кранах.
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Сегодня, 16:25
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#5
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Специалист
Имя: Арсений
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 1,435
Благодарностей: 184
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Re: freebitco.in реально зарабатывать постоянно?
Цитата:
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Сообщение от crypta
Вы реально думаете, что на подобных кранах сможете нормально заработать ? Вам прийдется по 100500 рефералов собрать, что бы начать зарабатывать, а это не реально практически, поэтому упрощенный способ зайти на биржу, купить какую то часть биткоина и торговать - таким образом быстрее заработаете чем кликанье на кранах.
но что бы зайти на биржу нужно иметь хотя бы какой-то нормальный объем этих биткойнов, а во вторых на биржах других можно и так зарабатывать, хотя вроде я как-то пару раз смотрел, то волатильность у бикойна приличная... но вообще работа на биржах это вопрос отдельный. я пока имею ввиду казино в виде Multiply BTC. кто-то на нем постоянно зарабатывает? или это чистейший лохотрон?
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Сегодня, 16:35
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#6
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Любитель
Имя: Руслан
Пол: Мужской
Адрес: Российская Федерация
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 09.12.2010
Сообщений: 1,581
Благодарностей: 86
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Re: freebitco.in реально зарабатывать постоянно?
Цитата:
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Сообщение от darow
там только про то как FREE постоянно крутить раз в час. я наверное неправильно тему назвал, сейчас поправлю...
меня не интересует бесплатные подачки биткоинов, которые еще к тому же постоянно уменьшаются...
darow
Цитата:
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Сообщение от crypta
Вы реально думаете, что на подобных кранах сможете нормально заработать ?
, Почитайте внимательно тему по этому крану-ещё раз повторю- там ответы на ВСЕ вопросы..
crypta
вам тоже не мешало бы ознакомиться а потом делайте выводы(заодно полистайте и найдите мои выплаты-я давно не ложу скрины но моя стата намного солиднее чем у многих на биржах)
Вся фишка в том, что заработать можно везде
- только всё зависит от того хотите ли вы работать или вам надо всё и сразу
Последний раз редактировалось Руслан1976; Сегодня в 16:38.
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Сегодня, 16:41
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#7
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Специалист
Имя: Арсений
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 1,435
Благодарностей: 184
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Re: freebitco.in реально зарабатывать постоянно?
Цитата:
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Сообщение от Руслан1976
Почитайте внимательно тему по этому крану а потом делайте выводы(заодно полистайте и найдите мои выплаты-я давно не ложу скрины но моя стата намного солиднее чем у многих на биржах)
извините, я прочитал половину, но так и не увидел кто работает на автомате Multiply BTC. если у вас получается на этой рулетке зарабатывать то подскажите, я тогда просмотрю какой метод вы применили и тогда закрою тему и продолжу в вашей.
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