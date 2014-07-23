Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,872 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Хедж-фонды стали слишком дорогими

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:40
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 474
Благодарностей: 225
КП: 0.280
Хедж-фонды стали слишком дорогими
В Азии хедж-фонды уходят от схемы "2-20".



В частности, гонконгские хедж-фонды Myriad Asset Management и Ortus Capital Management предлагают альтернативу, которая поможет уйти от практики взимания 2% за управление активами и 20% от прибыли.

Myriad, который управляет более чем $4,1 млрд, предлагает 1% от управления активами и 30% от прибыли, что позволит лучше отвечать интересам инвесторов. Ortus в июле основал фонд, который будет брать 33% от прибыли и 0% за управление согласно бюллетеню для инвесторов, полученному агентством Bloomberg

Цитата:
Фонды Азии, как правило, медленнее реагируют на изменения в новых или инновационных структурах, связанных с системой оплаты. Они могут столкнуться с давлением инвесторов или спроса, если решат изменить стратегическое направление своего бизнеса
- отметил Хью Абдулла из Morgan Stanley.

После многих лет низких доходов хедж-фонды сталкивались с негативной реакцией и оттоком инвесторов. В прошлом году HFRI Fund-Weighted Composite Index вырос на 5,5%, средняя доходность большинства пенсионных фондов США составляет 7-8% третий год подряд.

Инвесторы вывели $106 млрд из индустрии хедж-фондов, общий объем средств которой составляет $3 трлн. Это стало крупнейшим ежегодным оттоком с 2009 г., по данным eVestment.

Во всем мире "хорошо известны" около двух десятков менеджеров, которые, работая с институциональными инвесторами, работают по так называемой модели "1-30", введенной в этой сфере в IV квартале, согласно Джонатану Кернеру из Albourne Partners.


В сентябре менеджер Бреван Говард из Asset Management заявил о своем намерении прекратить взимание платы за управление капиталом клиентов двух фондов.

Цитата:
Вот уже несколько лет мы сталкиваемся с тем, что доход многих менеджеров ниже 8% в годовом исчислении. Это явно дает понять, насколько неприемлема схема "2-20". Схема "1-30" гарантирует, что инвестор сохранит 70% первичного дохода, полученного от его инвестиций в хедж-фонд
- заявил Норуолк из Кернера, штат Коннектикут.

Новая модель
Модель "1-30", которую отстаивают инвесторы, позволяет менеджерам брать 1% за управление активами и 30% от прибыли, если она превышает целевой ориентир, отметил Кернер Алборн.

Плата за управление, взимаемая в течение года, вычитается из выплат комиссии за исполнение за следующий год, что делает его, в сущности, предоплаченным кредитом.

Сдвиг в стадии реализации является заметным уходом от схемы "2-20", которая будет проигрышной для инвесторов, если хедж-фонды не заработают больше денег, чем размер платы за управление, которую они взимают.

Такие подходы не раз подвергались критике за создание стимулов для менеджеров по расширению активов, вместо того чтобы сосредоточиться на доходности уже существующих инвесторов.

Фонд, который берет 1,5% от управления активами и 20% от прибыли, должен заработать по крайней мере 8,7% после выплаты, чтобы гарантировать, что инвесторы получат 70% прибыли, заявил Кернер.

Техасский фонд ($133 млрд), заработавший $10,6 млрд на инвестициях хедж-фондов, заплатил $203,5 млн за управление.

Бесчисленные тарифы
Myriad предлагает новый класс акций для всех инвесторов, сохраняя при этом все существующие классы акций.

В отличие от модели, предложенной Texas Teachers и Albourne, плата за управление начисляется на совокупный доход, вместо относительного целевого ориентира, так как трудно выработать ориентир для любого фонда, который использует несколько стратегий.

Один из крупнейших менеджеров хедж-фондов Азии - Myriad - заработал прибыль в 10,5%, генерируя прибыль ежегодно, с тех пор как открыл фонд для инвесторов в декабре 2011 г. Его прошлогодний доход составил 4%.

Ortus был основан в 2003 г. Джо Чжоу, бывшим трейдером Lehman Brothers Holdings Inc. и Bear Stearns Cos. Этот менеджер использует компьютерные модели для торговли мировыми валютами.

В дополнение к Ortus Leveraged FX Fund, который не берет плату за управление, фирма основала в середине августа Ortus FX Fund, который берет плату за управление 1% и 25%, заявляется в письме, адресованном инвесторам.

Давление инвесторов
Под давлением инвесторов средние комиссионные за управление снизились до 1,6%, и доля от заработанной прибыли до 19,3%, по данным опроса Preqin.

Тем не менее 58% инвесторов в опросе заявили, что их интересы не расходились с интересами менеджеров. В июне 2015 г. эта цифра составляла 49%.

Самый простой способ убедить инвесторов, что они получат 30% от прибыли фонда, – это предложить поощрительную выплату 30%, а не плату за управление, как фонд ORTUS. Тем не менее эта модель может привести к "значительным рискам для бизнеса" в случае какого-либо неудовлетворительного периода, заявил Кернер.

Knight Assets & Co., инвестиционная компания, расположенная в Лондоне, в прошлом году заработала около $300 млн для нового фонда, ориентированного на фондовый рынок, не взимая плату за управление. Фонд, который намеревался заработать $500 млн в начале этого года, медленно сворачивает деятельность, после того как главный специалист по инвестициям Акшаем Нахета решил присоединиться к SoftBank Group Corp.

источник
__________________
На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?
назаревич на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как зарабатывает Сорос? Хедж-фонды. Boa Инвестирование для начинающих 13 24.12.2016 00:28
Нужно ли вкладываться в хедж-фонды dengov Новости в мире финансов и инвестиций 2 27.05.2016 17:13
Хедж-фонды оказались на грани вымирания? Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 0 30.12.2015 15:50
Apple считает слишком дорогими услуги сотовой связи за границей kamol_mix Новости технологий и интернета 5 13.10.2015 19:31

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Knjaz
happy-profit.com - Happy Profit
От Knjaz в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bujhm2011
Интегрировать биткойн поможет BTC
От bujhm2011 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар VaLeRkAa
HiPay wallet
От VaLeRkAa в разделе «Другие платежки»
Аватара нет
Перевод денег в PM с пластиковой карты
От GreatPerson7 в разделе «Perfect Money»
Аватар bizneser
Бюджетный смартфон BQS 5515 Wide поступил в продажу
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Pro-Hyip
NL profit - nlprofit.com
От Pro-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube