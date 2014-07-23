Хедж-фонды стали слишком дорогими

В Азии хедж-фонды уходят от схемы "2-20".
В частности, гонконгские хедж-фонды Myriad Asset Management и Ortus Capital Management предлагают альтернативу, которая поможет уйти от практики взимания 2% за управление активами и 20% от прибыли.
Myriad, который управляет более чем $4,1 млрд, предлагает 1% от управления активами и 30% от прибыли, что позволит лучше отвечать интересам инвесторов. Ortus в июле основал фонд, который будет брать 33% от прибыли и 0% за управление согласно бюллетеню для инвесторов, полученному агентством Bloomberg
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Фонды Азии, как правило, медленнее реагируют на изменения в новых или инновационных структурах, связанных с системой оплаты. Они могут столкнуться с давлением инвесторов или спроса, если решат изменить стратегическое направление своего бизнеса
- отметил Хью Абдулла из Morgan Stanley.
После многих лет низких доходов хедж-фонды сталкивались с негативной реакцией и оттоком инвесторов. В прошлом году HFRI Fund-Weighted Composite Index вырос на 5,5%, средняя доходность большинства пенсионных фондов США составляет 7-8% третий год подряд.
Инвесторы вывели $106 млрд из индустрии хедж-фондов, общий объем средств которой составляет $3 трлн. Это стало крупнейшим ежегодным оттоком с 2009 г., по данным eVestment.
Во всем мире "хорошо известны" около двух десятков менеджеров, которые, работая с институциональными инвесторами, работают по так называемой модели "1-30", введенной в этой сфере в IV квартале, согласно Джонатану Кернеру из Albourne Partners.
В сентябре менеджер Бреван Говард из Asset Management заявил о своем намерении прекратить взимание платы за управление капиталом клиентов двух фондов.
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Вот уже несколько лет мы сталкиваемся с тем, что доход многих менеджеров ниже 8% в годовом исчислении. Это явно дает понять, насколько неприемлема схема "2-20". Схема "1-30" гарантирует, что инвестор сохранит 70% первичного дохода, полученного от его инвестиций в хедж-фонд
- заявил Норуолк из Кернера, штат Коннектикут.
Новая модель
Модель "1-30", которую отстаивают инвесторы, позволяет менеджерам брать 1% за управление активами и 30% от прибыли, если она превышает целевой ориентир, отметил Кернер Алборн.
Плата за управление, взимаемая в течение года, вычитается из выплат комиссии за исполнение за следующий год, что делает его, в сущности, предоплаченным кредитом.
Сдвиг в стадии реализации является заметным уходом от схемы "2-20", которая будет проигрышной для инвесторов, если хедж-фонды не заработают больше денег, чем размер платы за управление, которую они взимают.
Такие подходы не раз подвергались критике за создание стимулов для менеджеров по расширению активов, вместо того чтобы сосредоточиться на доходности уже существующих инвесторов.
Фонд, который берет 1,5% от управления активами и 20% от прибыли, должен заработать по крайней мере 8,7% после выплаты, чтобы гарантировать, что инвесторы получат 70% прибыли, заявил Кернер.
Техасский фонд ($133 млрд), заработавший $10,6 млрд на инвестициях хедж-фондов, заплатил $203,5 млн за управление.
Бесчисленные тарифы
Myriad предлагает новый класс акций для всех инвесторов, сохраняя при этом все существующие классы акций.
В отличие от модели, предложенной Texas Teachers и Albourne, плата за управление начисляется на совокупный доход, вместо относительного целевого ориентира, так как трудно выработать ориентир для любого фонда, который использует несколько стратегий.
Один из крупнейших менеджеров хедж-фондов Азии - Myriad - заработал прибыль в 10,5%, генерируя прибыль ежегодно, с тех пор как открыл фонд для инвесторов в декабре 2011 г. Его прошлогодний доход составил 4%.
Ortus был основан в 2003 г. Джо Чжоу, бывшим трейдером Lehman Brothers Holdings Inc. и Bear Stearns Cos. Этот менеджер использует компьютерные модели для торговли мировыми валютами.
В дополнение к Ortus Leveraged FX Fund, который не берет плату за управление, фирма основала в середине августа Ortus FX Fund, который берет плату за управление 1% и 25%, заявляется в письме, адресованном инвесторам.
Давление инвесторов
Под давлением инвесторов средние комиссионные за управление снизились до 1,6%, и доля от заработанной прибыли до 19,3%, по данным опроса Preqin.
Тем не менее 58% инвесторов в опросе заявили, что их интересы не расходились с интересами менеджеров. В июне 2015 г. эта цифра составляла 49%.
Самый простой способ убедить инвесторов, что они получат 30% от прибыли фонда, – это предложить поощрительную выплату 30%, а не плату за управление, как фонд ORTUS. Тем не менее эта модель может привести к "значительным рискам для бизнеса" в случае какого-либо неудовлетворительного периода, заявил Кернер.
Knight Assets & Co., инвестиционная компания, расположенная в Лондоне, в прошлом году заработала около $300 млн для нового фонда, ориентированного на фондовый рынок, не взимая плату за управление. Фонд, который намеревался заработать $500 млн в начале этого года, медленно сворачивает деятельность, после того как главный специалист по инвестициям Акшаем Нахета решил присоединиться к SoftBank Group Corp.
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