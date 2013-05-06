Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Crew-game.ru - Crew-game

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
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Старый Сегодня, 15:00
#1
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,427
Благодарностей: 556
КП: 0.012
Crew-game.ru - Crew-game


Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.

Старт проекта состоялся 12.06.2016.



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◄ О проекте ►


Добро пожаловать в новую экономическую игру THE CREW!

У нас всё просто! Покупаете автомобиль, он учавствует в гонках и приносит вам рейтинг.
Этот рейтинг вы собираете и продаёте за реальные деньги и выводите себе
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Курс обмена: 100 рейтинга = 1 рубль.

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Вывод - Payeer.
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Последний раз редактировалось NETWEB-monitor; Сегодня в 15:04.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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