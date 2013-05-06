Crew-game.ru - Crew-game

Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.
Старт проекта состоялся 12.06.2016.
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Добро пожаловать в новую экономическую игру THE CREW!
У нас всё просто! Покупаете автомобиль, он учавствует в гонках и приносит вам рейтинг.
Этот рейтинг вы собираете и продаёте за реальные деньги и выводите себе
на кошелек Payeer или Qiwi!
При первом пополнении всем +15%!
Присоединяйтесь к нам, приводите своих друзей и получайте 8% от их пополнений сразу на счёт для вывода!
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◄ Покупка авто (Маркетинг) ►
10% на счет для покупок и 90% на вывод.
Курс обмена: 100 рейтинга = 1 рубль.
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◄ Вывод средств ►
Минимальный вывод = 1 рубль.
Выплаты происходят в автоматическом режиме.
Минимальное пополнение (активация выплат) = 30 руб.
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◄ Бонусы ►
Машина №1 в подарок.
+15% на первое пополнение.
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◄ Партнерка ►
1 уровень - 8% на вывод.
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◄ Платежные системы ►
Ввод – Payeer, Qiwi, Yandex Money.
Вывод - Payeer.
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◄ Депозит / Листинг LIGHT ►
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