Банк Америки: Брексит сократит ВВП Великобритании на 10%

Согласно мнению аналитиков банка Америки, план премьер-министра Терезы Мэй по "жесткому Брекситу" снизит доходы Великобритании и сократит до 10% ВВП страны в течение 15 лет.
Специально для своих клиентов, американский инвестиционный банк выделил основные экономические выгоды от таможенного союза и единого рынка Британии с ЕС.
Свободная торговля через таможенный союз с Евросоюзом "является ключевым фактором, который способствует росту среднего уровня жизни в последние десятилетия (хотя и существует множество споров вокруг распределения доходов)" — мнение аналитиков во главе с мировым экономистом Этаном С. Харрисом. "Следовательно, уменьшение торговли с ЕС негативно скажется на экономике Британии".
В то же время, единый рынок помогает "глобально экономить", говорят аналитики. "Великобритания привлекает прямые иностранные инвестиции из-за рубежа, отчасти из-за своего членства в ЕС, что позволяет привлекать внешних специалистов и повышать производительность".
"Так что выход как из таможенного союза, так и из единого рынка будет дорогостоящим поступком для экономики: это вызовет осложнения в торговле между Британией и ЕС, которых сейчас не существует. В следствии, снижение объемов торговли между Британией и ЕС, и низкие доходы обеих из сторон.
Своей речью, во вторник, премьер-министр Тереза Мая подтвердила, что Великобритания планирует выйти из единого рынка в рамках выхода страны из Европейского Союза.
Она также рассказала аудитории зарубежных дипломатов и послов, что Британия прекратит членство в зоне свободной торговли для того, чтобы полностью контролировать иммиграции из ЕС.
Информацию подтвердил канцkер Филип Хэммонд, в Палате общин он сообщил, что Великобритания намерена выйти из единого европейского рынка сразу после завершения Брексита. Он сказал: "Мы будем двигаться вперед с пониманием того, что не можем быть участниками единого рынка".
"Сколько потеряет экономика? Никто не уверен до конца, потому что раньше не было прецедентов подобного рода" — комментирует банк Америки. "Но данные свидетельствуют о том, что затраты будут огромными, порядка 5-10% от ВВП в течение 15 лет. Это единственная причина, почему мы пессимистично смотрим на тенденции роста Британии".
Перевод специально для mmgp.ru